Aprenda receitas que ajudam a combater a retenção de líquido

A retenção de líquidos é um desafio comum, mas muitas vezes desconfortável. Seja por motivos de saúde, estilo de vida ou alterações hormonais, lidar com o inchaço e a sensação de peso pode ser frustrante. Felizmente, há uma variedade de alimentos que não apenas ajudam a aliviar este incômodo, mas também enriquecem o corpo com nutrientes essenciais.
Sendo assim, confira quatro receitas que não apenas agradam ao paladar, mas são ricas em ingredientes diuréticos e anti-inflamatórios, que ajudam o corpo a eliminar o excesso de líquido de forma natural e eficaz.
Sopa de abóbora e gengibre
Ingredientes:
- 500 g de abóbora picada
- 50 g de gengibre ralado
- 1 cebola picada
- 750 ml de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 copo de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola e o gengibre no azeite. Adicione a abóbora picada e o caldo de legumes. Em seguida, adicione a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que o legume fique macio. Depois, transfira para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida, se possível com sementes de abóbora.
Salada de quinoa com pepino e tomate
Ingredientes:
- 100 g de quinoa
- 100 g de pepino picado
- 100 g de tomate picado
- 50 g de cebola-roxa picada
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico
- Água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até a quinoa ficar macia. Escorra a água e, em seguida, com o pepino, o tomate e a cebola. Tempere com azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Peito de frango com aspargos e limão
Ingredientes:
- 200 g de peito de frango
- 150 g de aspargos frescos
- 30 ml de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-calabresa e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Tempere, em uma vasilha, o frango com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio. Grelhe o frango até ficar dourado. Em uma panela, em fogo médio, cozinhe os aspargos no vapor até que estejam macios. Passe para uma travessa, coloque o frango junto e sirva com pimenta-calabresa por cima.
Dica : sirva com tomates-cereja cortados ao meio e rodelas de limão-siciliano para decorar.
Filé de salmão com espinafre
Ingredientes:
- 200 g de filé de salmão
- 150 g de espinafre fresco
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- Rodelas de limão para servir
Tempere, em um recipiente, o salmão com sal, suco de limão-siciliano e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio. Grelhe o peixe até ficar dourado. Na mesma panela, refogue rapidamente o espinafre. Em seguida, sirva o salmão com espinafre e decore com limão.