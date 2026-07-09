Almoço saudável: 5 saladas mornas ricas em proteínas

Salada morna de salmão com grão-de-bico e espinafre Crédito: Imagem: Kiian Oksana | Shutterstock

As saladas mornas são uma excelente alternativa para quem deseja preparar um almoço nutritivo, saboroso e prático. Ao combinar proteínas de qualidade com legumes, verduras e outros ingredientes ricos em fibras, elas proporcionam maior saciedade e contribuem para uma alimentação equilibrada. Versáteis e fáceis de adaptar ao gosto de cada pessoa, essas refeições ainda podem ser uma ótima opção para variar o cardápio sem abrir mão da saúde.

A seguir, veja 5 saladas mornas ricas em proteínas para o almoço!

1. Salada morna de salmão com grão-de-bico e espinafre

Ingredientes

2 filés de salmão limpos

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de páprica doce

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cebola-roxa fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com metade do suco de limão, o alho em pó, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e grelhe os filés por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem macios. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a cebola-roxa e refogue em fogo médio por 2 minutos. Acrescente o grão-de-bico e cozinhe por cerca de 3 minutos, mexendo delicadamente. Junte os tomates-cereja e cozinhe por mais 2 minutos, apenas para aquecê-los. Adicione o espinafre e misture até as folhas murcharem levemente. Regue os legumes com 1 colher de sopa de azeite e o restante do suco de limão, misture bem e desligue o fogo. Distribua a salada em uma travessa, coloque o salmão em lascas por cima e sirva em seguida.

2. Salada morna de frango com abóbora assada

Ingredientes

2 filés de peito de frango

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de alho em pó

3 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos

4 xícaras de chá de rúcula

1 colher de sopa de nozes picadas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Distribua os cubos de abóbora-cabotiá em uma assadeira, regue com 1 colher de sopa de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Reserve. Em uma tigela, tempere os filés de frango com páprica defumada, alho em pó, sal e pimenta-do-reino.

Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e grelhe os filés por 5 a 7 minutos de cada lado, até dourarem e estarem completamente cozidos. Retire do fogo, deixe descansar por alguns minutos e fatie. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o mel e as 2 colheres de sopa de azeite restantes até formar um molho homogêneo. Em uma travessa, disponha a rúcula, acrescente a abóbora-cabotiá e as nozes. Distribua o frango fatiado sobre a salada, regue com o molho e sirva em seguida.

3. Salada morna de tofu grelhado com legumes

Ingredientes

300 g de tofu firme cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de gengibre ralado

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de suco de limão

1 cenoura cortada em tiras finas

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1 xícara de chá de ervilha fresca

1 pimentão vermelho cortado em tiras

2 xícaras de chá de acelga fatiada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o tofu com o gengibre, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o tofu por cerca de 3 minutos, até dourar. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cenoura, os brócolis, a ervilha e o pimentão. Refogue em fogo médio por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Junte a acelga e misture apenas até as folhas começarem a murchar. Volte o tofu para a frigideira e misture delicadamente para aquecer todos os ingredientes. Transfira para uma travessa, finalize com a cebolinha e as sementes de gergelim e sirva em seguida.

Salada morna de cuscuz marroquino com frango Crédito: Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock

4. Salada morna de cuscuz marroquino com frango

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 1/2 xícara de chá de água quente

1 peito de frango cortado em cubos

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/4 de pimentão verde cortado em cubos

1/4 de pimentão amarelo cortado em cubos

1/2 cebola cortada em cubos

1 abobrinha cortada em pedaços

1 berinjela cortada em pedaços

1 cenoura cortada em pedaços

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

4 colheres de sopa de azeite

Água

Modo de preparo

Deixe o cuscuz de molho em um recipiente com água quente por 10 minutos ou até a água secar. Após, acrescente 2 colheres de sopa de azeite e misture com um garfo para separar os grãos. Coloque o cuscuz em uma saladeira e reserve.

Em uma panela, em fogo médio, aqueça 2 colheres de sopa de azeite, acrescente a berinjela, os pimentões, a cebola, a cenoura e a abobrinha e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até que os vegetais fiquem al dente . Em seguida, acrescente o peito de frango e refogue até que ele fique levemente dourado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e desligue o fogo. Adicione o frango com os vegetais ao cuscuz. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture e sirva a seguir.

5. Salada morna de feijão-branco com atum

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido

170 g de atum sólido ao natural escorrido

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola-roxa fatiada

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 xícara de chá de vagem cozida e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo