Gastronomia

Almoço saudável: 5 receitas para ajudar a combater a retenção de líquido

Inclua alimentos diuréticos nas preparações e transforme as refeições em aliadas do bem-estar

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:51

Sopa de aspargos e espinafre Crédito: Imagem: NoirChocolate | Shutterstock

Inchaço, sensação de peso e desconforto ao longo do dia são sinais comuns da retenção de líquido, um problema que pode ser amenizado com escolhas inteligentes à mesa. Um almoço saudável, preparado com ingredientes naturais e ricos em nutrientes, ajuda o organismo a eliminar o excesso de líquidos, melhora a digestão e devolve a sensação de leveza.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas saborosas e equilibradas que combinam praticidade, frescor e alimentos com efeito diurético para transformar sua refeição no dia a dia em uma aliada do bem-estar. Confira!

1. Sopa de aspargos e espinafre

Ingredientes

1 maço de aspargos picados

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

3 xícaras de chá de água

Suco de 1/2 limão

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente, apenas para liberar o aroma. Junte os aspargos e refogue por 5 minutos. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe até os aspargos ficarem macios.

Junte o espinafre e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma sopa cremosa. Volte para a panela e tempere com sal. Finalize com o suco de limão e um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida.

2. Salada com quinoa, abacate, rabanete e pepino

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

Polpa de 1 abacate fatiada

1 pepino japonês cortado em rodelas

4 rabanetes cortados em rodelas

1 punhado de folhas de espinafre

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente para remover o sabor amargo natural dos grãos. Em seguida, coloque-a em uma panela com a água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até que a água seja completamente absorvida. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve para resfriar.

Após, em uma saladeira, coloque a quinoa cozida, o espinafre, o pepino, o rabanete, o abacate e a cebola-roxa, organizando os ingredientes em pequenas porções para um visual bonito. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize regando com o suco de limão e sirva em seguida.

3. Salmão grelhado com limão e gengibre

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Ervas frescas (salsa ou dill), sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, gengibre, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma frigideira e leve ao fogo médio até grelhar dos dois lados. Desligue o fogo, disponha em um prato e sirva acompanhado com as ervas frescas.

Salada de abóbora com queijo cottage e nozes Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

4. Salada de abóbora com queijo cottage e nozes

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora cortada em fatias

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de folhas verdes (espinafre, rúcula ou mix de folhas)

1/2 xícara de chá de queijo cottage

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Ervas frescas a gosto (salsa, alecrim ou tomilho)

Suco de 1/2 limão para finalizar

Modo de preparo

Disponha a abóbora em uma assadeira, regue com o azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200°C até ficar macia e levemente dourada. Retire do forno e aguarde amornar. Em um prato, distribua as folhas verdes. Acrescente a abóbora assada, espalhe o queijo cottage por cima e finalize com as nozes e as ervas frescas. Regue com o suco de limão e sirva em seguida.

5. Abobrinha recheada com frango e cúrcuma

Ingredientes

2 abobrinhas médias

200 g de frango cozido e desfiado

1 colher de chá de cúrcuma

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e a cúrcuma e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as abobrinhas ao meio, retire parte da polpa e recheie com o frango. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Sirva em seguida.