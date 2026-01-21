Almoço saudável: 5 receitas para ajudar a combater a retenção de líquido

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:51
Inchaço, sensação de peso e desconforto ao longo do dia são sinais comuns da retenção de líquido, um problema que pode ser amenizado com escolhas inteligentes à mesa. Um almoço saudável, preparado com ingredientes naturais e ricos em nutrientes, ajuda o organismo a eliminar o excesso de líquidos, melhora a digestão e devolve a sensação de leveza.
Pensando nisso, selecionamos 5 receitas saborosas e equilibradas que combinam praticidade, frescor e alimentos com efeito diurético para transformar sua refeição no dia a dia em uma aliada do bem-estar. Confira!
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente, apenas para liberar o aroma. Junte os aspargos e refogue por 5 minutos. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe até os aspargos ficarem macios.
Junte o espinafre e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma sopa cremosa. Volte para a panela e tempere com sal. Finalize com o suco de limão e um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida.
Lave a quinoa em água corrente para remover o sabor amargo natural dos grãos. Em seguida, coloque-a em uma panela com a água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até que a água seja completamente absorvida. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve para resfriar.
Após, em uma saladeira, coloque a quinoa cozida, o espinafre, o pepino, o rabanete, o abacate e a cebola-roxa, organizando os ingredientes em pequenas porções para um visual bonito. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize regando com o suco de limão e sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, gengibre, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma frigideira e leve ao fogo médio até grelhar dos dois lados. Desligue o fogo, disponha em um prato e sirva acompanhado com as ervas frescas.
Disponha a abóbora em uma assadeira, regue com o azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200°C até ficar macia e levemente dourada. Retire do forno e aguarde amornar. Em um prato, distribua as folhas verdes. Acrescente a abóbora assada, espalhe o queijo cottage por cima e finalize com as nozes e as ervas frescas. Regue com o suco de limão e sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e a cúrcuma e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as abobrinhas ao meio, retire parte da polpa e recheie com o frango. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Sirva em seguida.
