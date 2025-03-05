7 sucos para limpar o organismo após o Carnaval

Após as festas de Carnaval, os sucos são ótimas alternativas para ajudar na desintoxicação do organismo. Isso porque essas bebidas, feitas à base de frutas, auxiliam na eliminação de toxinas e aceleram o metabolismo. Além disso, são fontes de vitaminas e nutrientes essenciais para as funções do corpo e contribuem para a hidratação, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas.
Confira, a seguir, 7 receitas de sucos refrescantes para voltar à rotina de forma saudável!
1. Suco diurético
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de talos de erva-doce
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água de coco gelada
- Raspas de limão a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água de coco, o abacaxi, a cenoura e os talos de erva-doce e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco e as raspas de limão e bata novamente por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com fatias de abacaxi e folhas de hortelã.
2. Suco para relaxar o corpo
Ingredientes
- 1 folha de couve-manteiga fatiada
- Polpa de 2 maracujás
- 1 cenoura descascada e picada
- 250 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, as polpas de maracujá, a cenoura e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
3. Suco antioxidante
Ingredientes
- 1 pepino descascado e cortado em rodelas
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 200 ml de água de coco gelada
- 1 talo de salsão picado
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o pepino, a maçã-verde, a água de coco, o salsão e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
4. Suco para melhorar a digestão
Ingredientes
- 1 kiwi descascado
- 3 fatias de melancia sem sementes e cortadas em cubos
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de farinha de chia
- 200 ml de água filtrada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o kiwi, a melancia, o suco de limão, a farinha de chia e a água filtrada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
5. Suco para fortalecer a imunidade
Ingredientes
- 250 ml de água de coco
- Polpa de 10 lichias
- Raspas de 1 gengibre
- Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água de coco, a polpa das lichias e as raspas de gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Finalize decorando com as folhas de hortelã e sirva em seguida.
6. Suco para acelerar o metabolismo
Ingredientes
- 5 uvas roxas sem sementes
- 200 ml de água de coco
- 1 limão descascado e cortado ao meio
- Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as uvas roxas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre e a canela em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de um coador, coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
7. Suco para combater dores musculares
Ingredientes
- 1 folha de couve-manteiga higienizada e fatiada
- 1/2 beterraba descascada e cortada em cubos
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- 200 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a beterraba, o gengibre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.