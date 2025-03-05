7 sucos para limpar o organismo após o Carnaval

Suco diurético Crédito: Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock

Após as festas de Carnaval, os sucos são ótimas alternativas para ajudar na desintoxicação do organismo. Isso porque essas bebidas, feitas à base de frutas, auxiliam na eliminação de toxinas e aceleram o metabolismo. Além disso, são fontes de vitaminas e nutrientes essenciais para as funções do corpo e contribuem para a hidratação, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas.

Confira, a seguir, 7 receitas de sucos refrescantes para voltar à rotina de forma saudável!

1. Suco diurético

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 xícara de chá de talos de erva-doce

Suco de 1 limão

200 ml de água de coco gelada

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, o abacaxi, a cenoura e os talos de erva-doce e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco e as raspas de limão e bata novamente por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com fatias de abacaxi e folhas de hortelã.

2. Suco para relaxar o corpo

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga fatiada

Polpa de 2 maracujás

1 cenoura descascada e picada

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, as polpas de maracujá, a cenoura e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

3. Suco antioxidante

Ingredientes

1 pepino descascado e cortado em rodelas

1 maçã-verde sem sementes e picada

200 ml de água de coco gelada

1 talo de salsão picado

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pepino, a maçã-verde, a água de coco, o salsão e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

4. Suco para melhorar a digestão

Ingredientes

1 kiwi descascado

3 fatias de melancia sem sementes e cortadas em cubos

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de farinha de chia

200 ml de água filtrada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o kiwi, a melancia, o suco de limão, a farinha de chia e a água filtrada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco para fortalecer a imunidade Crédito: Imagem: Vanillaechoes | Shutterstock

5. Suco para fortalecer a imunidade

Ingredientes

250 ml de água de coco

Polpa de 10 lichias

Raspas de 1 gengibre

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a polpa das lichias e as raspas de gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Finalize decorando com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

6. Suco para acelerar o metabolismo

Ingredientes

5 uvas roxas sem sementes

200 ml de água de coco

1 limão descascado e cortado ao meio

Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas roxas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre e a canela em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de um coador, coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

7. Suco para combater dores musculares

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga higienizada e fatiada

1/2 beterraba descascada e cortada em cubos

1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo