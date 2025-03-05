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Gastronomia

7 sucos para limpar o organismo após o Carnaval

Aprenda a preparar bebidas refrescantes para eliminar toxinas do corpo e voltar à rotina
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Março de 2025 às 14:30

Suco diurético (Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock)
Suco diurético Crédito: Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock
Após as festas de Carnaval, os sucos são ótimas alternativas para ajudar na desintoxicação do organismo. Isso porque essas bebidas, feitas à base de frutas, auxiliam na eliminação de toxinas e aceleram o metabolismo. Além disso, são fontes de vitaminas e nutrientes essenciais para as funções do corpo e contribuem para a hidratação, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas.
Confira, a seguir, 7 receitas de sucos refrescantes para voltar à rotina de forma saudável!

1. Suco diurético

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Ingredientes

  • 1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 xícara de chá de talos de erva-doce
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água de coco gelada
  • Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, o abacaxi, a cenoura e os talos de erva-doce e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco e as raspas de limão e bata novamente por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com fatias de abacaxi e folhas de hortelã.

2. Suco para relaxar o corpo

Ingredientes

  • 1 folha de couve-manteiga fatiada
  • Polpa de 2 maracujás
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 250 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, as polpas de maracujá, a cenoura e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

3. Suco antioxidante

Ingredientes

  • 1 pepino descascado e cortado em rodelas
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 200 ml de água de coco gelada
  • 1 talo de salsão picado
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pepino, a maçã-verde, a água de coco, o salsão e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

4. Suco para melhorar a digestão

Ingredientes

  • 1 kiwi descascado
  • 3 fatias de melancia sem sementes e cortadas em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de farinha de chia
  • 200 ml de água filtrada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o kiwi, a melancia, o suco de limão, a farinha de chia e a água filtrada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco para fortalecer a imunidade (Imagem: Vanillaechoes | Shutterstock)
Suco para fortalecer a imunidade Crédito: Imagem: Vanillaechoes | Shutterstock

5. Suco para fortalecer a imunidade

Ingredientes

  • 250 ml de água de coco
  • Polpa de 10 lichias
  • Raspas de 1 gengibre
  • Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a polpa das lichias e as raspas de gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Finalize decorando com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

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6. Suco para acelerar o metabolismo

Ingredientes

  • 5 uvas roxas sem sementes
  • 200 ml de água de coco
  • 1 limão descascado e cortado ao meio
  • Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas roxas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre e a canela em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de um coador, coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

7. Suco para combater dores musculares

Ingredientes

  • 1 folha de couve-manteiga higienizada e fatiada
  • 1/2 beterraba descascada e cortada em cubos
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 200 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a beterraba, o gengibre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

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