7 receitas especiais para o jantar de Dia dos Namorados

Risoto de cogumelo Crédito: Africa Studio | Shutterstock

O jantar do Dia dos Namorados é o momento perfeito para os casais apaixonados aproveitarem essa data. Se você prefere um momento a dois mais íntimo, preparar uma deliciosa refeição é a escolha ideal, sobretudo para aqueles que desejam economizar.

Por isso, selecionamos sete receitas práticas e saborosas para você se aventurar na cozinha. Veja!

RISOTO DE COGUMELOS

Ingredientes:

1 xícara de chá de arroz arbóreo

3 colheres de sopa de azeite

1 l de chá de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

150 g de cogumelos Paris

200 g de queijo parmesão fresco ralado

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Limpe os cogumelos com um pano úmido e corte-os em fatias finas. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente os cogumelos e refogue até que eles comecem a escurecer. Desligue o fogo e transfira os cogumelos para um recipiente. Reserve.

Na mesma panela, coloque o arroz e refogue em fogo médio por 5 minutos. Junte o vinho e refogue até reduzir. Aos poucos, coloque o caldo de legumes até o arroz ficar macio, mexendo sempre. Por último, coloque os cogumelos, a manteiga e o queijo e cozinhe até o queijo derreter. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

PEITO DE FRANGO RECHEADO

Ingredientes:

1 peito de frango

3 colheres de sopa de requeijão

1 tomate sem sementes e cortado em fatias

2 1/2 xícaras de molho de tomate

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos para fechar

Azeite para untar

Modo de preparo:

Corte o peito de frango em 4 filés do mesmo tamanho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Separe 2 filés e passe o requeijão em cada um deles. Disponha as rodelas de tomate sobre eles e polvilhe com orégano. Após, cubra com os filés reservados formando dois sanduíches. Prenda com os palitos e reserve.

Unte uma panela com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os frangos sobre a panela e doure os dois lados. Desligue o fogo, transfira para uma assadeira untada com azeite e cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido em 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

PAELLA DE LEGUMES

Ingredientes:

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vagem

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 xícara de chá de aspargos

2 cenouras descascadas e picadas

1,5 l de caldo de legumes

1 1/2 colher de sopa de açafrão

1 xícara de chá de arroz

1 xícara de chá de brócolis picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a vagem, o pimentão, os aspargos e as cenouras e refogue até os legumes ficarem macios. Junte metade do caldo de legumes e o açafrão e cozinhe até levantar fervura.

Abaixe o fogo, coloque o arroz, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Aos poucos, disponha o restante do caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar macio. Por último, coloque os brócolis e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Cassoulet Crédito: Mina709 | Shutterstock

CASSOULET

Ingredientes:

500 g de feijão-branco

500 g de lombo de porco cortado em cubos

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

2 paios cortados em rodelas

200 g de bacon cortado em cubos

3 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

6 tomates picados

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água quente

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água, lave o feijão-branco em água corrente e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure.

Acrescente o lombo e refogue por 5 minutos. Junte o feijão-branco, os paios, a linguiça calabresa e o bacon e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, coloque os tomates e leve novamente ao fogo baixo até apurar o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

BOLO DE CARNE MOÍDA

Ingredientes:

1 kg de carne moída

1 ovo

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de molho de soja

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/2 xícara de chá de molho barbecue

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Reserve. Em um recipiente, coloque o ovo e bata com um garfo até ficar homogêneo. Junte a cebola, o molho de soja, a aveia, metade do molho barbecue, a salsinha, o sal e a carne moída. Mexa até obter uma massa homogênea.

Modele no formato de um rocambole, disponha a carne sobre uma assadeira untada com azeite e pincele com o restante do molho barbecue. Leve ao forno preaquecido em 200°C até dourar. Sirva em seguida.

MACARRÃO AO PESTO COM FRUTOS DO MAR

Ingredientes:

2 xícaras de chá de folhas de manjericão

100 g de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de azeite

50 g de nozes

5 dentes de alho descascados e picados

250 g de macarrão espaguete

200 g de camarão limpo

200 g de lula cortada em anéis

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo:

No processador de alimentos, coloque o manjericão, o queijo parmesão, as nozes e 3 dentes de alho. Processe por 3 minutos. Com o processador ainda ligado, adicione 2 colheres de azeite lentamente e processe até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione 2 dentes de alhos. Refogue até dourar. Adicione o camarão e a lula. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que os camarões fiquem rosados e as lulas, macias. Em seguida, adicione o macarrão e o molho pesto. Misture delicadamente. Sirva em seguida.

Salmão ao molho de maracujá Crédito: rocharibeiro | Shutterstock

SALMÃO AO MOLHO DE MARACUJÁ

Ingredientes:

2 filés de salmão limpos

1 colher de sopa de azeite

Polpa de 2 maracujás

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os filés de salmão com a pele para baixo e cozinhe por cerca de 5 minutos de cada lado, ou até que o peixe esteja cozido ao seu gosto.

Retire o salmão da frigideira e reserve. Na mesma frigideira adicione as polpas dos maracujás e cozinhe até engrossar. Sirva o salmão com o molho.