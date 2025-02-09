7 receitas de massas leves e saborosas

Uma refeição leve e saudável também pode contar com a presença de massas. Para isso, basta saber como prepará-las corretamente. Afinal, combinadas com os ingredientes corretos, tornam-se grandes aliadas da dieta, especialmente para quem deseja ganhar massa muscular. Isso porque elas são fonte de carboidratos que fornecem energia ao corpo. Mas, para permanecerem eficientes, devem ser consumidas com moderação e equilibradas com uma proteína.
A seguir, confira 7 receitas de massa que irão te ajudar a manter a alimentação equilibrada de um jeito prático e saboroso!
Panqueca de beterraba com carne moída
Ingredientes:
Recheio
- 300 g de carne moída
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 2 ovos
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 pitada de sal
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Massa
Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, os ovos, o leite, a beterraba e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma panela com azeite, coloque a medida de uma concha de massa sobre ela e leve ao fogo médio até a massa ficar firme. Com cuidado, vire a panqueca e cozinhe por mais 1 minuto. Retire do fogo e reserve. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de carne moída, disponha sobre um dos discos de panqueca e enrole. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Caçarola de pimentão com berinjela
Ingredientes:
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos pequenos
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos pequenos
- 1 berinjela cortada em cubos pequenos
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 10 tomates-cerejas picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 ovos
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral
- 2 xícaras de chá de leite desoja
- Folhas de salsa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente os pimentões, a berinjela e os tomates-cereja e refogue-os por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue-os por mais 1 minuto. Desligue o fogo e reserve.
Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de trigo e o leite de soja e bata bem. Após, coloque os vegetais sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e cubra com a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno e, com cuidado, retire a assadeira. Polvilhe com as folhas de salsa e sirva em seguida.
Empadão de frango
Ingredientes:
Massa
- 3 ovos
- 9 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 3 colheres de sopa deágua
- 1 colher de cháde fermento químico em pó
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de tofu amassado
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o azeite, o sal e a água e bata até obter uma massa homogênea. Por último, junte o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, acrescente o frango e refogue-o até começar a dourar. Junte o sal e a pimenta-do-reino e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo, coloque o tofu e misture bem. Reserve.
Montagem
Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa. Coloque o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o fogo, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Nhoque de couve-flor
Ingredientes:
Nhoque
- 600 g de couve-flor cozida e cortada em floretes
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
- 1/4 de colher de chá de noz-moscada
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Molho
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- 10 folhas de manjericão fresco
Modo de preparo:
Coloque a couve-flor no processador de alimentos e bata até formar uma espécie de purê. Em uma tigela, adicione o purê de couve-flor, o ovo, a farinha de trigo, o sal, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa homogênea. Se a massa estiver muito pegajosa, adicione um pouco mais de farinha até atingir uma consistência que seja fácil de manusear, mas não muito seca.
Divida a massa em pequenas porções e faça rolinhos com as mãos. Corte os rolinhos em pedaços de cerca de 2 cm. Em uma panela grande com água fervente em fogo médio, acrescente os nhoques de couve-flor. Quando subirem à superfície, deixe cozinhar por mais 1-2 minutos e, em seguida, retire-os com uma escumadeira.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o alho picado. Frite por 1-2 minutos até que o alho fique dourado e perfumado. Adicione os nhoques cozidos na frigideira e misture delicadamente para que fiquem bem envoltos no azeite e no alho. Adicione as folhas frescas de manjericão. Sirva em seguida.
Pizza de brócolis com tomates e cogumelo
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de água morna
- 1/2 colher de chá de fermento biológico empó
- Sal a gosto
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Recheio
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos
- 1/2 xícara de chá́ de molho de tomate caseiro
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 tomate sem sementes e cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de cogumelo Paris laminado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a água morna e o fermento e misture. Adicione a farinha de trigo e o sal e mexa até incorporar. Em seguida, molde a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com o auxílio de um rolo, abra moldando no formato de um círculo. Depois, transfira para uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Desligue o forno e reserve.
Recheio
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis e os cogumelos e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 minutos.Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Cubra a massa da pizza com molho de tomate e disponha os tomates sobre ela. Cubra com os floretes de brócolis e os cogumelos e leve ao forno preaquecido em temperatura média por mais 5 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
Lasanha de abobrinha
Ingredientes:
- 2 abobrinhas cortadas em tiras no sentido do comprimento
- 500 g de carne magra moída
- 3 xícaras de chá de molho de tomate caseiro
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de folhas de manjericão
- 1 colher de sopa de tomilho
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as tiras de abobrinha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque 2 colheres de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue por 5 minutos. Junte o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Em uma assadeira, coloque uma camada de molho de carne moída e cubra com as fatias de abobrinha. Repita o processo até terminarem os ingredientes, finalizando com a abobrinha. Depois, regue a lasanha com azeite e polvilhe com manjericão e tomilho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.
Ravióli de abóbora com recheio de ricota e nozes
Ingredientes:
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 2 ovos
- 200 g de abóbora cozida e amassada
- 1 colher de chá de azeite
- 1 pitada de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água para cozinhar
Recheio
- 200 g de ricota
- 50 g de nozes picadas
- 1 colher de chá de noz-moscada ralada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 2 colheres de sopa de azeite
- 10 folhas de sálvia
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma superfície limpa, faça um montinho com a farinha de trigo e abra um buraco no centro, formando um “vulcão”. Coloque os ovos, a abóbora, o azeite e o sal no centro da farinha. Misture gradualmente, incorporando a farinha até formar uma massa homogênea. Amasse bem por cerca de 10 minutos, até que a massa fique lisa. Envolva a massa em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
Recheio
Em uma tigela, misture a ricota, as nozes picadas e a noz-moscada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem para obter um recheio homogêneo.
Montagem
Divida a massa em duas partes. Abra uma das partes em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo até que fique bem fina. Coloque pequenas porções do recheio, como cerca de 1 colher de chá, em intervalos regulares sobre a massa. Coloque a outra parte da massa por cima e pressione as bordas ao redor de cada bolinho para selar bem.
Corte os raviólis com um cortador ou uma faca e faça uma leve pressão nas bordas com um garfo para garantir que fiquem bem fechados. Em uma panela grande com água fervendo em fogo médio, cozinhe os raviólis por cerca de 4 a 5 minutos. Até que subam à superfície. Retire-os com cuidado e reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione as folhas de sálvia e deixe fritar por 2-3 minutos, até que fique crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os raviólis cozidos na frigideira e misture delicadamente para cobri-los bem. Sirva imediatamente em seguida.