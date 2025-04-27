6 sobremesas veganas fáceis de fazer

Saborear uma deliciosa sobremesa após as refeições é um dos atrativos favoritos de quem ama doce, mas a ocasião fica ainda melhor quando você tem opções fáceis de fazer e que agradam os mais variados paladares, sobretudo os veganos.
Confira, a seguir, 6 receitas de sobremesas veganas para você preparar em poucos minutos e experimentar novos sabores. Veja!
Musse de manga
Ingredientes:
- 350 g de manga descascada e cortada em cubos
- 200 ml deleite de coco gelado
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de ágar-ágar
- 100 ml de água
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a manga e o leite de coco e bata bem. Adicione o suco de limão e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o ágar-ágar e cubra com a água. Leve ao fogo médio até obter um gel, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o gel no liquidificador com a manga e bata por 1 minuto. Distribua a musse nas taças e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.
Pudim de tapioca
Ingredientes:
- 200 ml de leite de coco
- 1/2 l de leite de castanha-de-caju
- 4 colheres de sopa de xilitol
- 250 g de tapioca
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 200 ml de leite de coco
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite de coco, o leite de castanha-de-caju e o xilitol e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a tapioca e o coco ralado e mexa bem. Quando o leite começar a ferver, disponha a mistura na panela e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre uma forma untada com óleo de coco e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Creme de abacate
Ingredientes:
- Polpa de 1 abacate
- 250 g de creme de leite de soja
- Suco de 1 limão
- Açúcar a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o abacate e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o açúcar e bata para incorporar com os demais ingredientes. Transfira o creme para um recipiente, junte o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.
Brigadeiro de capim-limão
Ingredientes:
- 1 inhame descascado e cozido
- 1 xícara de chá de capim-limão fresco picado
- 1 xícara de chá de água
- 1/4 de xícara de chá de açúcar
- 1 colher de sobremesa de cacau em pó
- Chocolate granulado para decorar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o inhame, a água e o capim-limão e bata até obter um creme homogêneo. Com a ajuda de um coador, coe o creme e disponha em uma panela. Adicione o açúcar e o cacau em pó e misture bem. Leve ao fogo médio até começar a desgrudar da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com todo o brigadeiro. Após, decore com chocolate granulado e sirva em seguida.
Brownie com nozes
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de cacau em pó 100%
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 1/2 colher de chá de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco derretido
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 3/4 de xícara de chá de nozes picadas
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o cacau em pó, o açúcar, o fermento e o sal. Adicione o óleo de coco, o leite vegetal e a baunilha. Misture até formar uma massa homogênea. Incorpore as nozes picadas na massa. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga, espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos ou até que a superfície esteja firme, mas o interior ainda um pouco úmido. Deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.
Cocada
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de coco ralado fresco
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em uma panela média, coloque o leite de coco, o açúcar, o óleo de coco e a pitada de sal. Misture bem e leve ao fogo médio. Cozinhe a mistura, mexendo frequentemente, até que o açúcar esteja completamente dissolvido e a mistura comece a ferver. Adicione o coco ralado. Mexa até começar a engrossar e ficar espesso e pegajoso. Retire a panela do fogo e, com a ajuda de uma colher, modele pequenas porções da cocada sobre papel-manteiga. Deixe as cocadas esfriarem completamente e sirva em seguida.