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De musse a cocada

6 sobremesas veganas fáceis de fazer

Aprenda a preparar receitas de doces deliciosos que vão te surpreender
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Abril de 2025 às 13:04

Musse de manga (Imagem: Rawl_G | Shutterstock)
Musse de manga Crédito: Rawl_G | Shutterstock
Saborear uma deliciosa sobremesa após as refeições é um dos atrativos favoritos de quem ama doce, mas a ocasião fica ainda melhor quando você tem opções fáceis de fazer e que agradam os mais variados paladares, sobretudo os veganos.
Confira, a seguir, 6 receitas de sobremesas veganas para você preparar em poucos minutos e experimentar novos sabores. Veja!

Musse de manga

Ingredientes:
  • 350 g de manga descascada e cortada em cubos
  • 200 ml deleite de coco gelado
  • Suco de 1 limão 
  • 1 colher de chá de ágar-ágar
  • 100 ml de água

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Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a manga e o leite de coco e bata bem. Adicione o suco de limão e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o ágar-ágar e cubra com a água. Leve ao fogo médio até obter um gel, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o gel no liquidificador com a manga e bata por 1 minuto. Distribua a musse nas taças e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida. 

Pudim de tapioca

Ingredientes:
  • 200 ml de leite de coco
  • 1/2 l de leite de castanha-de-caju
  • 4 colheres de sopa de xilitol
  • 250 g de tapioca
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 200 ml de leite de coco
  • Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite de coco, o leite de castanha-de-caju e o xilitol e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a tapioca e o coco ralado e mexa bem. Quando o leite começar a ferver, disponha a mistura na panela e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre uma forma untada com óleo de coco e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida. 
Creme de abacate (Imagem: itaci | Shutterstock)
Creme de abacate Crédito: itaci | Shutterstock

Creme de abacate

Ingredientes:
  • Polpa de 1 abacate 
  • 250 g de creme de leite de soja
  • Suco de 1 limão
  • Açúcar a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o abacate e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o açúcar e bata para incorporar com os demais ingredientes. Transfira o creme para um recipiente, junte o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida. 

Brigadeiro de capim-limão

Ingredientes:
  • 1 inhame descascado e cozido
  • 1 xícara de chá de capim-limão fresco picado
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de sobremesa de cacau em pó
  • Chocolate granulado para decorar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o inhame, a água e o capim-limão e bata até obter um creme homogêneo. Com a ajuda de um coador, coe o creme e disponha em uma panela. Adicione o açúcar e o cacau em pó e misture bem. Leve ao fogo médio até começar a desgrudar da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com todo o brigadeiro. Após, decore com chocolate granulado e sirva em seguida.
Brownie com nozes (Imagem: zoryanchik | Shutterstock)
Brownie com nozes Crédito: zoryanchik | Shutterstock

Brownie com nozes

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó 100%
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar 
  • 1/2 colher de chá de fermento em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 3/4 de xícara de chá de nozes picadas
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o cacau em pó, o açúcar, o fermento e o sal. Adicione o óleo de coco, o leite vegetal e a baunilha. Misture até formar uma massa homogênea. Incorpore as nozes picadas na massa. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga, espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos ou até que a superfície esteja firme, mas o interior ainda um pouco úmido. Deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida. 

Cocada

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de coco ralado fresco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em uma panela média, coloque o leite de coco, o açúcar, o óleo de coco e a pitada de sal. Misture bem e leve ao fogo médio. Cozinhe a mistura, mexendo frequentemente, até que o açúcar esteja completamente dissolvido e a mistura comece a ferver. Adicione o coco ralado. Mexa até começar a engrossar e ficar espesso e pegajoso. Retire a panela do fogo e, com a ajuda de uma colher, modele pequenas porções da cocada sobre papel-manteiga. Deixe as cocadas esfriarem completamente e sirva em seguida. 

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