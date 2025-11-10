Gastronomia

6 receitas práticas e saudáveis para fazer no forno

Veja como preparar opções doces e salgadas de maneira simples e nutritiva

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:20

Biscoito de aveia com banana Crédito: Imagem: Alieva Liubov | Shutterstock

O forno é um grande aliado na preparação de receitas práticas e saudáveis. Ele permite cozinhar os alimentos de forma uniforme, realçando o sabor natural dos ingredientes e reduzindo a necessidade de óleo e gordura. Ao assar, gratinar ou grelhar, é possível manter a textura e os nutrientes dos alimentos, criando pratos nutritivos e saborosos.

Abaixo, confira 6 receitas práticas e saudáveis para fazer no forno!

Biscoito de aveia com banana

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

1 ovo

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de café de canela em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Se a massa ficar muito mole, adicione mais aveia. Modele no formato de biscoitos e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, na metade do tempo, vire os biscoitos para dourar o outro lado. Retire do forno e sirva em seguida.

Tomate recheado com quinoa

Ingredientes

3 tomates

3 colheres de sopa de quinoa cozida

100 g de ricota amassada

1 abobrinha cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Orégano, manjericão, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Lave os tomates, corte a tampa e retire as sementes com cuidado. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a abobrinha com a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e acrescente delicadamente a ricota, a quinoa, o manjericão e o orégano, regando com um pouco de azeite de oliva. Recheie os tomates com a mistura e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Almôndega de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de farinha de aveia

Sal, cominho em pó e salsinha picada a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

No processador, bata o grão-de-bico com alho, cebola, farinha de aveia, sal, cominho e salsinha até obter uma massa moldável. Modele no formato de bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Quindim fit com coco Crédito: Imagem: ILRanieri | Shutterstock

Quindim fit com coco

Ingredientes

10 gemas de ovo peneiradas

100 g de coco fresco ralado

250 ml de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de biomassa de banana-verde

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 colheres de sopa de xilitol

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite de coco com a biomassa de banana-verde e transfira para um recipiente. Adicione o coco ralado, o óleo de coco , o extrato de baunilha e o xilitol e mexa para incorporar. Acrescente as gemas peneiradas aos poucos e misture delicadamente. Transfira a mistura para uma forma untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 60 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Leve à geladeira antes de servir.

Dica: sirva decorado com coco ralado.

Frango com castanha-do-pará

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 colher de chá de azeite de oliva

4 castanhas-do-pará trituradas

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Forre uma assadeira com papel-alumínio e coloque os filés. Pincele-os com azeite de oliva e polvilhe com castanha-do-pará. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Peixe assado com crosta de ervas

Ingredientes

4 filés de peixe

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alho descascado e picado

Ervas finas picadas (como manjericão, tomilho e alecrim)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com suco de limão, azeite de oliva, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Após, disponha os filés em uma assadeira untada com azeite de oliva. Cubra com as ervas finas e leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o peixe fique macio e dourado. Sirva em seguida.