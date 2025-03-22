6 receitas práticas e saborosas para o fim de semana

Após uma semana intensa de trabalho, o fim de semana é ótimo para descansar e passar um tempo com familiares e amigos. Entre as atividades para fazer durante esses dias, ir para a cozinha e preparar uma deliciosa refeição pode render bons momentos. Por isso, confira 6 receitas simples e gostosas para saborear!
Orecchiette com molho de tomate
Ingredientes:
- 10 tomates italianos maduros cortados ao meio
- 1/2 xícara de chá de água
- 5 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de açúcar
- 250 g de macarrão orecchiette
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
- Queijo parmesão ralado para servir
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal e o macarrão e cozinhe até ficar macio. Com a ajuda de uma escumadeira, retire o macarrão da panela e reserve. Em um liquidificador, coloque os tomates e a água e bata até obter um suco. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o suco de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando. Por último, coloque o açúcar e misture bem. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os orecchiettes. Sirva com queijo ralado.
Pudim de leite em pó
Ingredientes:
Pudim
- 3 xícaras de chá de açúcar
- 3 xícaras de chá de leite em pó
- 2 xícaras de chá de água
- 4 ovos
- 1 colher de sopa de maisena
Calda
- 1 xícara de chá de açúcar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o açúcar para a calda e leve ao fogo baixo para derreter e dourar, sem mexer. Após, despeje a calda sobre uma forma para pudim e espalhe. Reserve. Em um liquidificador, coloque o açúcar, o leite em pó, a água, os ovos e a maisena e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o pudim sobre a forma com a calda, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Espaguete à carbonara
Ingredientes:
- 400 g de macarrão espaguete
- 150 g bacon
- 3 ovos
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Enquanto cozinha o espaguete, corte o bacon em tiras pequenas. Em uma frigideira antiaderente, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos e acrescente o queijo ralado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. A mistura deve ficar cremosa e bem misturada.
Quando o espaguete estiver pronto, reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Adicione o espaguete escorrido à frigideira com o bacon. Misture bem para o espaguete absorver os sabores. Retire a frigideira do fogo e acrescente a mistura de ovos e queijo. Mexa rapidamente para que o calor do espaguete cozinhe os ovos, criando um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco de água do cozimento do espaguete para ajustar a consistência do molho. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Quiche de queijo
Ingredientes:
Massa
- 250 g de farinha de trigo
- 125 g de manteiga
- 1 ovo
- 1 gema de ovo
- 1 colher de chá de água
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 1 xícara de chá deleite
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 4 ovos
- 80 g de queijo muçarela
- 80 g de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o ovo, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e disponha a massa, preenchendo todo o fundo e as laterais. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque os ovos, o leite e o creme de leite e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Cubra a massa com o queijo muçarela e disponha a mistura com os ovos sobre ela. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Musse de biscoito de chocolate
Ingredientes:
- 130 g de biscoito de chocolate sem recheio
- 395 g de leite condensado
- 500 g de creme de leite
Modo de preparo:
Pique as bolachas e reserve. Em um liquidificador, coloque o creme de leite e bata até obter uma consistência firme. Sem parar de bater, adicione o leite condensado e, por último, os biscoitos. Bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira até ficar firme. Sirva em seguida.
Tacos de carne moída
Ingredientes:
Recheio
- 500 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de páprica
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 8 tortilhas de milho
- 1 xícara de chá de alface-crespa picada
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Molho de pimenta a gosto
Modo de preparo:
Recheio
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar dourada. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne moída à frigideira e cozinhe até dourar, mexendo para ficar bem soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica. Adicione o tomate picado à carne e misture bem. Cozinhe por mais 3-4 minutos até o tomate soltar um pouco de suco e a mistura ficar bem incorporada. Reserve.
Montagem
Em fogo baixo, aqueça as tortilhas em uma frigideira antiaderente por 1-2 minutos de cada lado. Coloque a mistura de carne moída nas tortilhas e adicione a alface-crespa, o queijo parmesão e o molho de pimenta. Sirva em seguida.