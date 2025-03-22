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De massas a comida mexicana

6 receitas práticas e saborosas para o fim de semana

Aprenda a preparar pratos saborosos para surpreender os familiares e amigos
Portal Edicase

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Publicado em 22 de Março de 2025 às 11:37

Orecchiette com molho de tomate (Imagem: Katrinshine | Shutterstock)
Orecchiette com molho de tomate Crédito: Katrinshine | Shutterstock
Após uma semana intensa de trabalho, o fim de semana é ótimo para descansar e passar um tempo com familiares e amigos. Entre as atividades para fazer durante esses dias, ir para a cozinha e preparar uma deliciosa refeição pode render bons momentos. Por isso, confira 6 receitas simples e gostosas para saborear! 

Orecchiette com molho de tomate

Ingredientes:
  • 10 tomates italianos maduros cortados ao meio
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 5 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 250 g de macarrão orecchiette
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar 
  • Queijo parmesão ralado para servir

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Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal e o macarrão e cozinhe até ficar macio. Com a ajuda de uma escumadeira, retire o macarrão da panela e reserve. Em um liquidificador, coloque os tomates e a água e bata até obter um suco. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o suco de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando. Por último, coloque o açúcar e misture bem. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os orecchiettes. Sirva com queijo ralado. 

Pudim de leite em pó

Ingredientes:
Pudim
  • 3 xícaras de chá de açúcar
  • 3 xícaras de chá de leite em pó
  • 2 xícaras de chá de água
  • 4 ovos
  • 1 colher de sopa de maisena
Calda
  • 1 xícara de chá de açúcar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o açúcar para a calda e leve ao fogo baixo para derreter e dourar, sem mexer. Após, despeje a calda sobre uma forma para pudim e espalhe. Reserve. Em um liquidificador, coloque o açúcar, o leite em pó, a água, os ovos e a maisena e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o pudim sobre a forma com a calda, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida. 

Espaguete à carbonara

Ingredientes:
  • 400 g de macarrão espaguete
  • 150 g bacon
  • 3 ovos
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Enquanto cozinha o espaguete, corte o bacon em tiras pequenas. Em uma frigideira antiaderente, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos e acrescente o queijo ralado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. A mistura deve ficar cremosa e bem misturada. 
Quando o espaguete estiver pronto, reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Adicione o espaguete escorrido à frigideira com o bacon. Misture bem para o espaguete absorver os sabores. Retire a frigideira do fogo e acrescente a mistura de ovos e queijo. Mexa rapidamente para que o calor do espaguete cozinhe os ovos, criando um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco de água do cozimento do espaguete para ajustar a consistência do molho. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 
Quiche de queijo (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)
Quiche de queijo Crédito: MariaKovaleva | Shutterstock

Quiche de queijo

Ingredientes:
Massa
  • 250 g de farinha de trigo
  • 125 g de manteiga
  • 1 ovo
  • 1 gema de ovo
  • 1 colher de chá de água
  • Sal a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 1 xícara de chá deleite
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 4 ovos
  • 80 g de queijo muçarela
  • 80 g de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o ovo, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e disponha a massa, preenchendo todo o fundo e as laterais. Reserve. 
Recheio
Em um recipiente, coloque os ovos, o leite e o creme de leite e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Cubra a massa com o queijo muçarela e disponha a mistura com os ovos sobre ela. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. 

Musse de biscoito de chocolate 

Ingredientes:
  • 130 g de biscoito de chocolate sem recheio
  • 395 g de leite condensado
  • 500 g de creme de leite
Modo de preparo:
Pique as bolachas e reserve. Em um liquidificador, coloque o creme de leite e bata até obter uma consistência firme. Sem parar de bater, adicione o leite condensado e, por último, os biscoitos. Bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira até ficar firme. Sirva em seguida. 

Tacos de carne moída

Ingredientes:
Recheio
  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de páprica
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
  • 8 tortilhas de milho
  • 1 xícara de chá de alface-crespa picada
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Molho de pimenta a gosto
Modo de preparo:
Recheio
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar dourada. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne moída à frigideira e cozinhe até dourar, mexendo para ficar bem soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica. Adicione o tomate picado à carne e misture bem. Cozinhe por mais 3-4 minutos até o tomate soltar um pouco de suco e a mistura ficar bem incorporada. Reserve.
Montagem
Em fogo baixo, aqueça as tortilhas em uma frigideira antiaderente por 1-2 minutos de cada lado. Coloque a mistura de carne moída nas tortilhas e adicione a alface-crespa, o queijo parmesão e o molho de pimenta. Sirva em seguida.

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