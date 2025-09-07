Gastronomia

6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo

Aprenda a preparar opções simples e gostosas em poucos minutos

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:37

Risoto de camarão Crédito: Imagem: Mauricio Sanches do Prado | Shutterstock

O almoço de domingo é um momento especial para reunir familiares e amigos, fortalecendo os laços e criando boas lembranças. Para essas ocasiões, nada melhor do que contar com pratos práticos e saborosos, que ficam prontos em poucos minutos e ainda ajudam a inovar o cardápio. Dessa forma, dá para aproveitar mais tempo na companhia de todos, sem abrir mão do sabor e da variedade à mesa.

Abaixo, confira 6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo!

Risoto de camarão

Ingredientes

400 g de camarão

2 l de caldo de frango

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

200 g de arroz arbóreo

60 ml de vinho branco seco

70 g de queijo parmesão ralado

Sal, manteiga, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o caldo de frango e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os camarões e frite até obter uma cor rosada, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o arroz e refogue por 5 minutos. Adicione o vinho branco e cozinhe até secar. Aos poucos, uma concha por vez, coloque o caldo de frango e cozinhe até o arroz ficar macio, mexendo sempre. Adicione o camarão e o queijo e mexa até o queijo derreter. Por último, coloque a manteiga e misture para incorporar com os demais ingredientes. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Caponata de berinjela

Ingredientes

1 berinjela picada

1 abobrinha picada

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 dente de alho descascado e amassado

1 rodela de gengibre picada

1 pitada de sal

Azeite de oliva, molho de soja, páprica picante e melado de cana a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a berinjela, a abobrinha, a cebola, o pimentão, o alho e o gengibre e misture. Tempere com páprica picante, molho de soja, melado de cana, azeite de oliva e sal. Transfira para uma assadeira e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão de forno

Ingredientes

500 g de macarrão penne

340 g de molho de tomate

250 g de creme de leite

200 g de presunto picado

200 g de queijo muçarela ralado

Queijo parmesão ralado e sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra e disponha em um recipiente. Adicione o molho de tomate, o creme de leite, o presunto e metade do queijo muçarela e misture. Transfira para um refratário e cubra com o restante do queijo muçarela e o parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até gratinar. Sirva em seguida.

Carne de panela com batata e cenoura Crédito: Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock

Carne de panela com batata e cenoura

Ingredientes

500 g de coxão mole cortado em cubos

500 g de batata descascada e picada

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de óleo

3 colheres de sopa de molho de tomate

4 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até obter uma cor marrom-claro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o molho de tomate e cubra os ingredientes com água. Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos, após pegar pressão.

Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e disponha as batatas e as cenouras. Se precisar, adicione mais água. Tampe a panela novamente e cozinhe por mais 3 minutos, depois que pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.

Linguiça recheada com creme de alho

Ingredientes

250 g de maionese

6 dentes de alho descascados e picados

250 g de requeijão

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

6 linguiças de frango

Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Queijo ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maionese, o alho, o requeijão, o queijo muçarela, o sal e a salsinha e misture. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as linguiças e doure ambos os lados. Desligue o fogo, transfira as linguiças para uma assadeira e, com a ajuda de uma faca, faça um corte no meio de cada uma. Com o auxílio de uma colher, coloque um pouco de molho dentro de cada uma delas e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Rocambole de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango moído

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 cebola descascada e ralada

2 dentes de alho descascados e amassados

150 g de presunto fatiado

150 g de queijo muçarela fatiado

2 colheres de sopa de requeijão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, o ovo, a farinha de aveia, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa homogênea. Após, abra a mistura sobre um pedaço de papel-manteiga, formando um retângulo. Coloque por cima o presunto, o queijo muçarela e o requeijão. Enrole cuidadosamente o rocambole, usando o papel-manteiga para ajudar a firmar. Retire o papel-manteiga, transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.