Passo a passo em vídeo

Veja receitas com camarão, salmão e tilápia para aproveitar promoção no ES

Espetinho é uma das dicas selecionadas por HZ com ingredientes em oferta na Semana do Pescado, que terá quilo de peixe a partir de R$ 17,99

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:27

Espetinhos de camarão médio, bacon e queijo coalho: dica do chef Pedro Kucht Crédito: Hugo Boniolo

Até o dia 15 de setembro, capixabas que apreciam peixe e camarão terão um incentivo a mais para caprichar nas receitas feitas com esses insumos: a campanha Semana do Pescado, realizada anualmente pelo SindiPesca em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura com promoções para incentivar o consumo desses ingredientes em todo o Brasil.

Durante o período da ação, supermercados, peixarias, restaurantes e feiras livres do Espírito Santo vão disponibilizar preços atrativos para itens como tilápia, salmão, atum e camarão (o cinza médio e o sete barbas). Clique aqui para conferir os estabelecimentos participantes.

Preços durante a campanha (quilo):

Camarão 7 barbas : R$ 39,90 (limpo)

Camarão cinza: R$ 44,90 (médio)



Tilápia: R$ 19,90



Atum: R$ 17,99



Para você aproveitar as promoções de pescado até o próximo dia 15, HZ sugere três receitas criadas pelo chef Pedro Kucht, do restaurante Oriundi, em Vitória.

Nos vídeos a seguir, ele ensina passo a passo como fazer espetinho de camarão com bacon, tilápia mediterrânea e salmão com purê de batata-baroa. Confira!

Espetinho de camarão com bacon e queijo coalho

Ingredientes:

150g de camarão médio

150g de queijo coalho



4 fatias de bacon



2 colheres (sopa) de mel



1 colher (sopa) de azeite



1 pitada de lemon pepper



1 pitada de pimenta-calabresa



Tomilho fresco



Assista ao vídeo com o modo de preparo:

Tilápia mediterrânea ao forno

Ingredientes:

300g de filé de tilápia



1 limão siciliano



6 tomates cereja



2 colheres (sopa) de alcaparras



2 colheres (sopa) de azeitonas laminadas



1 colher (sopa) de salsinha picada



4 colheres (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto



Papel-manteiga



Assista ao vídeo com o modo de preparo:



Salmão assado com crosta de castanhas e purê de batata-baroa

Ingredientes:

400g de salmão



100g de manteiga



1/2 xícara de farinha de rosca



1/2 xícara de castanha-do-pará picada grosseiramente



1 colher (sopa) de salsinha picada



1/2 limão siciliano



400g de batata-baroa



Sal e pimenta-do-reino a gosto



Assista ao vídeo com o modo de preparo:

Com informações de Fernanda Queiroz, da rádio CBN Vitória, e Nayra Loureiro.

Este vídeo pode te interessar