Veja receitas com camarão, salmão e tilápia para aproveitar promoção no ES

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:27
Até o dia 15 de setembro, capixabas que apreciam peixe e camarão terão um incentivo a mais para caprichar nas receitas feitas com esses insumos: a campanha Semana do Pescado, realizada anualmente pelo SindiPesca em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura com promoções para incentivar o consumo desses ingredientes em todo o Brasil.
Durante o período da ação, supermercados, peixarias, restaurantes e feiras livres do Espírito Santo vão disponibilizar preços atrativos para itens como tilápia, salmão, atum e camarão (o cinza médio e o sete barbas). Clique aqui para conferir os estabelecimentos participantes.
Para você aproveitar as promoções de pescado até o próximo dia 15, HZ sugere três receitas criadas pelo chef Pedro Kucht, do restaurante Oriundi, em Vitória.
Nos vídeos a seguir, ele ensina passo a passo como fazer espetinho de camarão com bacon, tilápia mediterrânea e salmão com purê de batata-baroa. Confira!
Ingredientes:
Assista ao vídeo com o modo de preparo:
Ingredientes:
Assista ao vídeo com o modo de preparo:
Assista ao vídeo com o modo de preparo:
Com informações de Fernanda Queiroz, da rádio CBN Vitória, e Nayra Loureiro.
