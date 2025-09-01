Editorias do Site
Redes Sociais

Veja receitas com camarão, salmão e tilápia para aproveitar promoção no ES

Espetinho é uma das dicas selecionadas por HZ com ingredientes em oferta na Semana do Pescado, que terá quilo de peixe a partir de R$ 17,99

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:27

Espetinho de camarão, bacon e queijo coalho do chef Pedro Kucht
Espetinhos de camarão médio, bacon e queijo coalho: dica do chef Pedro Kucht Crédito: Hugo Boniolo

Até o dia 15 de setembro, capixabas que apreciam peixe e camarão terão um incentivo a mais para caprichar nas receitas feitas com esses insumos: a campanha Semana do Pescado, realizada anualmente pelo SindiPesca em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura com promoções para incentivar o consumo desses ingredientes em todo o Brasil.

Durante o período da ação, supermercados, peixarias, restaurantes e feiras livres do Espírito Santo vão disponibilizar preços atrativos para itens como tilápia, salmão, atum e camarão (o cinza médio e o sete barbas). Clique aqui para conferir os estabelecimentos participantes

Preços durante a campanha (quilo):

  • Camarão 7 barbas : R$ 39,90 (limpo)
  • Camarão cinza: R$ 44,90 (médio)
  • Tilápia: R$ 19,90
  • Atum: R$ 17,99

Para você aproveitar as promoções de pescado até o próximo dia 15, HZ sugere três receitas criadas pelo chef Pedro Kucht, do restaurante Oriundi, em Vitória.

Nos vídeos a seguir, ele ensina passo a passo como fazer espetinho de camarão com bacon, tilápia mediterrânea e salmão com purê de batata-baroa. Confira! 

Espetinho de camarão com bacon e queijo coalho

Ingredientes:

  • 150g de camarão médio
  • 150g de queijo coalho
  • 4 fatias de bacon
  • 2 colheres (sopa) de mel
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 pitada de lemon pepper
  • 1 pitada de pimenta-calabresa
  • Tomilho fresco

Assista ao vídeo com o modo de preparo:

Tilápia mediterrânea ao forno

Ingredientes:

  • 300g de filé de tilápia
  • 1 limão siciliano
  • 6 tomates cereja
  • 2 colheres (sopa) de alcaparras
  • 2 colheres (sopa) de azeitonas laminadas
  • 1 colher (sopa) de salsinha picada
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Papel-manteiga

Assista ao vídeo com o modo de preparo:

Salmão assado com crosta de castanhas e purê de batata-baroa

  • Ingredientes:
  • 400g de salmão
  • 100g de manteiga
  • 1/2 xícara de farinha de rosca
  • 1/2 xícara de castanha-do-pará picada grosseiramente
  • 1 colher (sopa) de salsinha picada
  • 1/2 limão siciliano
  • 400g de batata-baroa
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Assista ao vídeo com o modo de preparo:

O chef Pedro Kucht ensina a preparar uma deliciosa receita de salmão com crosta de castanha na air fryer. O acompanhamento é purê de batata baroa.

Com informações de Fernanda Queiroz, da rádio CBN Vitória, e Nayra Loureiro. 

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 4 receitas práticas com salmão para o jantar

4 receitas práticas com salmão para o jantar

Imagem - 5 receitas leves e saudáveis com tilápia para o almoço

5 receitas leves e saudáveis com tilápia para o almoço

Imagem - Confira cinco receitas simples e saborosas com camarão

Confira cinco receitas simples e saborosas com camarão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - William Bonner deixa Jornal Nacional e César Tralli assume bancada

William Bonner deixa Jornal Nacional e César Tralli assume bancada
Imagem - 5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em setembro de 2025

5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em setembro de 2025