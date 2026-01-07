Gastronomia

6 petiscos veganos irresistíveis e fáceis de fazer

Receitas rápidas e deliciosas sem nenhum ingrediente de origem animal

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50

Coxinha vegana recheada com proteína de soja Crédito: Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock

A alimentação vegana, além de consciente e saborosa, pode ser prática e diversificada. O mundo vegetal é rico e oferece inúmeras possibilidades de sabores e texturas. Assim, não faltam opções de pratos livres de ingredientes de origem animal para você explorar, especialmente quando se trata de petiscos, que são a desculpa perfeita para reunir familiares e amigos em casa.

A seguir, confira 6 receitas de petiscos veganos maravilhosas que vão conquistar o paladar de qualquer um!

1. Coxinha vegana recheada com proteína de soja

Ingredientes

Massa

1 l de leite de aveia

1 kg de batatas descascadas, cozidas e amassadas

2 colheresde sopade manteigade macadâmia

1 xícara de chá de caldo de legumes

3 xícarasde cháde farinha de trigo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

3 xícarasde cháde farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo para fritar

Recheio

1 xícarade cháde proteína de soja refogada e temperada

2 colheresde sopade azeitonas picadas

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque o leite de aveia, a batata, a manteiga de macadâmia, o caldo de legumes, a aveia em flocos e o sal e mexa. Leve ao fogo médio até ferver. Acrescente a farinha de trigo e misture até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha a massa sobre uma superfície lisa e seca. Reserve.

Recheio

Em um recipiente,coloque todos os ingredientes e misture. Reserve. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra no formato de um círculo. Disponha um pouco de recheio sobre ela e feche no formato de coxinha. Repita o processo com toda a massa e passe na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, frite as coxinhas até que dourem. Retire do fogo, escorra e sirva em seguida.

2. Onion rings

Ingredientes

4 cebolasdescascadas e cortadas em rodelas

1 l de água gelada

1 xícara de cháde vinagre de maçã

1 lde leite de amêndoas

5 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopade pimenta-do-reino branca moída

1 colher de cháde orégano

1 colher de chá de páprica doce

Sal a gosto

500 gde farinha de trigo

5 colheres de sopade fubá

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as cebolas, cubra com água, sal e vinagre de maçã e deixe de molho na geladeira por 2 horas. Após, retire as cebolas da geladeira e escorra até sair o excesso de água. Leve-as novamente para a geladeira até a hora de fritar. Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fubá e a páprica doce e mexa. Retire as cebolas da geladeira e passe sobre a mistura batida no liquidificador, retire o excesso e empane nafarinha de trigo com fubá. Repita o processo com todas as cebolas e retire o excesso de farinha. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, coloque os anéis de cebola na panela e frite até dourem.Sirva em seguida.

3. Croquete de lentilha assado

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

2 xícaras de chá de lentilha

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de tofu picado

Farinha de rosca para empanar

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Água

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes, exceto a farinha de rosca, e bata até obter uma consistência homogênea.

Após, transfira a massa para um recipiente e, com a ajuda de uma colher, pegue uma pequena porção e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa, passe sobre a farinha de rosca e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Dadinho de tapioca vegano Crédito: Imagem: Anahy Modeneis | Shutterstock

4. Dadinho de tapioca vegano

Ingredientes

250 gde farinha de tapioca

300 gde queijode castanha-de-cajuralado

500 ml de leitede amêndoas

Salepimenta-do-reino branca moída a gosto

Óleo de coco para untar e fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloqueo queijo de castanha-de-caju e a farinha de tapioca e misture. Reserve. Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, a farinha de tapioca com o queijo e mexa. Leve ao fogo médio para aquecer, mexendo sempre para não empelotar.Acrescente o sal e a pimenta-do-reino branca e continue mexendo atéobter uma consistência homogênea.

Unte uma assadeira com óleo de coco e despeje a mistura sobre ela. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas.Após, corte os dadinhos de tapioca em cubos e frite em uma panela com óleo de coco quente até que fiquem dourados. Escorra e sirva em seguida.

5. Bruschetta de berinjela

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva, folhas de manjericão e queijo vegano ralado a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de berinjela sobre ela, sem deixar que fiquem muito próximas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo.

Enquanto isso, em um recipiente, coloque o tomate e o alho e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Reserve. Retire a berinjela do forno, cubra com a mistura reservada e o queijo vegano e leve novamente ao forno até o queijo derreter. Deligue o forno e polvilhe com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

6. Polenta frita

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de azeite de oliva

Azeite de oliva para untar

Óleo de girassol para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o sal e o azeite de oliva e leve o fogo médio até levantar fervura. Adicione o fubá aos poucos e cozinhe até ficar cremoso e desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre para não empelotar. Desligue o fogo, despeje a polenta em uma assadeira untada com azeite de oliva e alise. Leve à geladeira até firmar. Após, corte em palitos e frite em uma panela com óleo de girassol quente até dourar. Sirva em seguida.