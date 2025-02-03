Picante

5 receitas termogênicas e saudáveis com gengibre

Aprenda a preparar opções saborosas para ajudar a acelerar o metabolismo
Portal Edicase

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 15:30

Chá gelado de limão-siciliano, limão-taiti e gengibre (Imagem: apolonia | Shutterstock)
O gengibre é considerado um alimento termogênico porque possui compostos bioativos, como o gingerol e o shogaol, que estimulam o metabolismo e aumentam a temperatura corporal. Esse efeito faz com que o organismo gaste mais energia, favorecendo a queima de calorias e auxiliando no emagrecimento. Além disso, melhora a digestão, reduz inflamações e potencializa a circulação sanguínea, o que contribui para a saúde geral do corpo.
Abaixo, confira cinco receitas termogênicas e saudáveis com gengibre!

Chá gelado de limão-siciliano, limão-taiti e gengibre

Ingredientes:
  • 1 l de água
  • 1 limão-siciliano
  • 1 limão-taiti
  • 1 pedaço pequeno de gengibre descascado e cortado em fatias finas
  • 2 colheres de sopa de mel
  • Rodelas de limão, folhas de hortelã e gelo a gosto

Modo de preparo:
Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione o gengibre. Deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por mais 10 minutos. Em seguida, coe para retirar os pedaços de gengibre. Esprema o suco do limão-siciliano e do limão-taiti no chá já coado. Acrescente o mel e misture bem até dissolver completamente. Deixe o chá esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva o chá gelado com pedras de gelo, rodelas finas de limão e folhas de hortelã para um toque refrescante.

Picolé de abacaxi, manga e gengibre

Ingredientes:
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de gengibre fresco picado
  • 1/2 abacaxi picado
  • 1 manga picada
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, desligue o fogo, coloque o gengibre na água e deixe descansar por 5 minutos. Retire o gengibre e aguarde esfriar. Em seguida, coloque a água e os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para formas de picolé e leve ao freezer por 2 horas. Coloque os palitos para picolé e volte ao freezer para congelar. Sirva em seguida.

Sopa de legumes com gengibre

Ingredientes:
  • 3 1/2 xícaras de chá de batata picada
  • 2 xícaras de chá de cenoura picada
  • 2 xícaras de chá de tomate picado
  • 2 pedaços de gengibre picados
  • 4 colheres de sopa de cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e salsa picada a gosto
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque 2 colheres de sopa de azeite e leve ao fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até dourar. Adicione a batata, a cenoura, o tomate e o gengibre e refogue por mais dois minutos. Cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Após, espere esfriar e bata tudo no liquidificador até obter uma sopa cremosa. Em outra panela, aqueça o restante do azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente a sopa batida e tempere com o sal e a salsa. Deixe aquecer por 3 minutos. Retire do fogo e sirva em seguida.
Suco de laranja, cenoura e gengibre (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock)
Suco de laranja, cenoura e gengibre

Ingredientes:
  • 3 laranjas descascadas e sem sementes
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 200 ml de água gelada
  • Mel a gosto
Modo de preparo:
Coloque as laranjas, a cenoura e o gengibre no liquidificador. Adicione a água gelada e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe e adicione o mel. Sirva em seguida.

Biscoitos integrais de gengibre e canela

Ingredientes:
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de mel
  • 4 colheres de sopa de óleo de coco derretido
Modo de preparo:
Em uma tigela, combine a farinha integral, o açúcar mascavo, o fermento, o gengibre, a canela e o sal. Misture bem. Acrescente o ovo, o mel e o óleo de coco à mistura seca. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos ou uma colher, faça pequenas bolinhas e achate levemente sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 12 a 15 minutos, ou até que os biscoitos fiquem dourados e crocantes. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.

