Cobertura de queijo

5 receitas gratinadas para um almoço prático e saboroso

Fáceis de fazer e deliciosos, esses pratos são ideais para tornar qualquer refeição especial

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:30

Batata gratinada cremosa Crédito: Esin Deniz | Shutterstock

Se você busca opções práticas e deliciosas para o almoço, as receitas gratinadas são a escolha perfeita! Compostas por uma combinação irresistível de ingredientes cremosos e queijo derretido, essas preparações conquistam pelo sabor e aroma. E não param por aí: também são ótimas para aproveitar diferentes componentes, transformando qualquer refeição em um momento especial.

Abaixo, aprenda a fazer algumas receitas gratinadas para o almoço!

Batata gratinada cremosa

Ingredientes:

5 batatas

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de creme de leite

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo:

Com uma faca, descasque as batatas e corte-as em fatias finas. Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente o creme de leite e o leite e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo.

Unte um refratário com manteiga e monte camadas com as fatias de batata, colocando-as ligeiramente sobrepostas. Intercale com o molho e o queijo muçarela entre as camadas. Finalize com o molho e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que as batatas estejam macias e gratinadas. Sirva em seguida.

Frango gratinado com brócolis

Ingredientes:

Floretes de 1 brócolis

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de requeijão cremoso

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o sal e aqueça em fogo médio. Adicione o brócolis e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Junte o requeijão e o creme de leite e mexa até obter um creme uniforme. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Unte um refratário com azeite de oliva, espalhe o brócolis e cubra com o creme de frango. Polvilhe com os queijos muçarela e parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Couve-flor gratinada

Ingredientes:

Floretes de 1 couve-flor

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o sal e aqueça em fogo médio. Adicione a couve-flor e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta. Aos poucos, coloque o leite e, mexendo sempre, cozinhe até obter um molho branco liso e cremoso. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Em um refratário, coloque a couve-flor e cubra com o molho branco. Polvilhe com os queijos muçarela e parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Macarrão gratinado Crédito: Tatiana Vorona | Shutterstock

Macarrão gratinado

Ingredientes:

300 g de macarrão cotovelo

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta. Aos poucos, coloque o leite e, sem parar de mexer, cozinhe até obter um molho branco liso e espesso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Por último, coloque o queijo muçarela e o macarrão cozido e misture. Desligue o fogo e reserve.

Unte um refratário com azeite de oliva e disponha o macarrão com molho. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva decorado com as folhas de manjericão.

Camarão gratinado com molho de alho e queijo

Ingredientes:

500 g de camarão limpo

200 g de queijo muçarela ralado

200 ml de creme de leite

100 ml de leite

4 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente os camarões, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até os camarões ficarem rosados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, misture o creme de leite, o leite e a farinha de trigo e cozinhe em fogo médio até engrossar. Junte metade do queijo muçarela e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque os camarões e cubra com o molho. Polvilhe com o restante do queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.