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5 receitas de torta de liquidificador para o almoço

Aprenda a preparar opções deliciosas para variar o cardápio, utilizando os ingredientes que você tem na geladeira
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Março de 2025 às 13:37

Torta de frango com milho-verde (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)
Torta de frango com milho-verde Crédito: Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock
As tortas de liquidificador são a opção ideal para quem deseja um almoço rápido, prático e saboroso. Compostas por uma massa leve e combinadas com recheios variados, elas são perfeitas para aproveitar os ingredientes da geladeira ou, ainda, dar asas à imaginação e transformar qualquer alimento simples em protagonista de uma torta.
Abaixo, confira cinco receitas de torta de liquidificador para o almoço!

Torta de frango com milho-verde

Ingredientes:
Massa
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

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6 receitas de tortas de liquidificador para o fim de semana

Recheio
  • 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
  • 395 g de milho-verde
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o frango desfiado, o tomate e o milho-verde e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde.
Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de atum

Ingredientes:
Massa
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 360 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 395 g de milho-verde
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e orégano a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes do recheio e misture. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de brócolis

Ingredientes:
Massa
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos e picados
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de requeijão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o queijo parmesão e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o queijo muçarela ralado e o requeijão e misture.
Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Torta de tilápia com tomate (Imagem: Giideon | Shutterstock)
Torta de tilápia com tomate Crédito: Giideon | Shutterstock

Torta de tilápia com tomate

Ingredientes:
Massa
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 300 g de filé de tilápia picado
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 200 ml de creme de leite
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o amido de milho e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque a tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a tilápia e refogue até ficar branca. Por último, coloque os tomates e refogue por mais 1 minuto. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque o creme de leite e o queijo parmesão ralado e misture. Despeje a mistura sobre o peixe e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com cebolinha picada.

Torta de palmito

Ingredientes:
Massa
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 300 g de palmito picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1/2 xícara de chá de requeijão
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o amido de milho, o queijo parmesão e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o palmito, o tomate e a ervilha e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo, coloque o requeijão e o queijo parmesão ralado e mexa para incorporar.
Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

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