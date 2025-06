Gastronomia

5 receitas de festa junina para o pré e pós-treino

Aprenda a preparar pratos clássicos de forma saudável

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:07

As festas juninas estão entre as celebrações mais aguardadas do ano, marcadas por cores vibrantes, música animada, tradições culturais e uma variedade de pratos típicos irresistíveis. Apesar de saborosos, muitos desses alimentos são carregados de açúcar, gorduras e ingredientes ultraprocessados. A boa notícia é que é possível curtir essa época com equilíbrio, sem abrir mão da saúde. >

Com escolhas mais conscientes e um toque de criatividade na cozinha, é possível transformar receitas tradicionais em versões mais leves, nutritivas e saborosas, preservando o espírito das comemorações. Algumas dessas adaptações, inclusive, funcionam muito bem como opções energéticas para o pré ou o pós-treino, aliando nutrição e prazer em cada mordida. >

Receitas para o pré-treino

Abaixo, Tatiane Schallitz, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, especialista em comportamento alimentar e performance, indica duas receitas que funcionam como pré-treino. Confira! >

Canjica fit

Essa receita é rica em carboidratos de digestão moderada, fundamentais para fornecer energia sustentada durante o exercício. O coco adiciona uma pequena quantidade de gordura boa, favorecendo a saciedade sem comprometer a digestão. A inclusão do whey é opcional, mas pode ser interessante para treinos de força, ao complementar o aporte proteico. >

>

Ingredientes

1/2 xícara de chá de milho para canjica

1 xícara de chá de leite vegetal (amêndoas ou coco) ou leite desnatado

1 colher de sopa de coco ralado sem açúcar

Adoçante culinário a gosto (stevia, taumatina ou sucralose)

1 dose de whey protein sabor baunilha (opcional)

Água >

Modo de preparo

Em uma tigela, deixe o milho para canjica de molho em água por uma noite. Escorra. Em uma panela de pressão, cubra o milho para canjica com água e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o leite vegetal, o coco e o adoçante, cozinhando até engrossar. Se desejar, adicione o whey protein ao final, com o fogo desligado, para preservar a qualidade da proteína. Sirva em seguida. >

Valor nutricional aproximado, sem whey: 180 a 220 calorias, 30 g de carboidratos, 4 g de proteína, 4 g de gordura;

Com adição de whey: aproximadamente 300 a 340 calorias e 29 g de proteína. >

Pamonha fit

A pamonha é naturalmente rica em carboidratos e fibras. Oferece energia de forma gradual e contínua, o que é ideal para treinos aeróbicos ou de intensidade moderada. A presença de fibras ajuda na saciedade e no controle glicêmico, sem causar desconforto gastrointestinal. >

Ingredientes

2 espigas de milho-verde raladas

1/4 de xícara de chá de leite desnatado ou bebida vegetal

1 colher de sopa de adoçante culinário (moonsugar, sucralose ou taumatina)

1 pitada de sal

Água

Palhas de milho-verde para enrolar a pamonha >

Modo de preparo

Coloque o milho-verde ralado no liquidificador e bata com o leite desnatado ou bebida vegetal no até ficar homogêneo. Adicione o adoçante e o sal e bata para misturar. Envolva a massa nas palhas e cozinhe no vapor por cerca de quarenta minutos. Sirva em seguida. >

Valor nutricional por unidade média: 160 a 190 calorias, 35 g de carboidratos, 3 g de proteína, 2 g de gordura. >

Receitas para o pós-treino

Abaixo, Michelle Ferreira, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, especialista em nutrição da saúde da mulher e fertilidade, indica três receitas que podem atuar como pós-treino. Confira! >

Canjica fit com whey protein

O milho branco para canjica é rico em carboidratos complexos e fibras, que ajudam a restaurar a energia muscular. O leite vegetal fornece líquido e pode oferecer gorduras boas, no caso do leite de coco. O whey protein é uma proteína de rápida absorção para otimizar a recuperação muscular. O coco e a canela adicionam sabor e benefícios antioxidantes. >

Ingredientes

1 xícara de chá de milho branco para canjica

3 xícaras de chá de leite vegetal (amêndoas, coco ou aveia)

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 1/2 colher de sopa de xilitol ou outro adoçante natural (opcional)

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar

1 pitada de sal marinho (opcional – realça o sabor)

Água >

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho por pelo menos 8 horas (ou durante a noite) em um recipiente com água. Escorra. Em uma panela de pressão, cubra o milho com água e cozinhe por cerca de 25-30 minutos ou até ficar macia. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Escorra o excesso de água e adicione o leite vegetal. Cozinhe em fogo baixo por mais 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e espere amornar. Misture o whey protein (não aqueça para evitar a desnaturação da proteína). Adoce com o xilitol, polvilhe canela e misture o coco ralado. Sirva morno ou gelado. >

Observação: se preferir pode adicionar a dose de whey protein na porção. >

Pamonha fit proteica

O milho-verde é rico em carboidratos complexos e fornece energia de forma equilibrada. As claras de ovo e o whey protein combinam proteínas de alto valor biológico, ótimas para reconstrução muscular. Sem lactose e com boa digestibilidade, é uma alternativa leve e funcional. >

Ingredientes

4 espigas de milho-verde fresco (ou 2 xícaras de chá de milho-verde debulhado)

4 claras de ovo

1/2 xícara de chá de leite vegetal (amêndoas, coco ou aveia)

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 a 2 colheres de sopa de adoçante natural (xilitol, eritritol ou stevia)

2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar

1 pitada de sal (opcional)

Palha de milho-verde ou forminhas de silicone para assar (se quiser a versão de forno) >

Modo de preparo

Debulhe o milho-verde e bata no liquidificador com o leite vegetal até formar uma mistura cremosa. Adicione as claras, o whey protein, o adoçante, o coco ralado e bata mais um pouco até incorporar tudo. Prove a doçura e ajuste, se necessário. Se for usar palhas de milho-verde, preencha e amarre bem. Se preferir assada, despeje a massa em forminhas de silicone. Cozinhe as pamonhas no vapor por cerca de 40 minutos, ou asse no forno preaquecido a 180 °C por 30-35 minutos. Espere esfriar um pouco antes de servir. >

Muffin de milho com whey protein

A farinha de milho é fonte de carboidratos complexos e fibras, fornecendo energia sustentada. O ovo e o whey protein são uma combinação de proteínas de alta qualidade, ideal para recuperação muscular. Fácil de transportar, é ótimo para consumir no pós logo após o treino, principalmente fora de casa. >

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de milho fina ou flocada

2 ovos inteiros

1/2 xícara de chá de leite vegetal (coco, aveia ou amêndoas)

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 a 2 colheres de sopa de xilitol (ou outro adoçante natural a gosto)

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal e canela (opcional) >

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o leite vegetal até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de milho, o whey protein e o xilitol. Misture bem até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em forminhas próprias para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2025 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar um pouco e sirva em seguida. >

Receitas clássicas de festa junina que podem ser fit

Abaixo, veja receitas clássicas de festa junina que podem ser preparadas em uma versão fit: >

Milho-verde cozido ou assado: rico em carboidratos e fibras, ajuda a restaurar a energia e promover saciedade;

Pipoca sem óleo: fonte de carboidrato com fibras, ideal para um lanche leve. Use azeite em spray ou prepare no micro-ondas com pouco sal;

Espetinho de carne magra: opte por frango ou alcatra grelhados. Excelente para pré ou pós-treino, por serem ricos em proteína e aminoácidos. >

Dicas nutricionais para um arraiá saudável

Confira, abaixo, 4 dicas para aproveitar as festas juninas sem sair da dieta! >

1. Faça substituições de ingredientes

Faça substituições inteligentes de ingredientes para se manter na dieta mesmo com os pratos juninos: >

Troque o açúcar refinado por xilitol, eritritol ou stevia;

Troque o leite integral por leite vegetal ou semidesnatado;

Troque o leite condensado por purê de frutas (banana, maçã) ou iogurte proteico sem lactose. >

2. Controle de porções

Mesmo os alimentos fit podem somar muitas calorias se consumidos sem atenção. Coma devagar e perceba a saciedade. >

3. Hidratação é tudo

Água, chá gelado natural com frutas ou sucos sem açúcar ajudam a manter o corpo hidratado e a digestão equilibrada. >

4. Inclua fibras

Milho-verde, frutas (como maçã e banana), pipoca e até farinhas integrais ajudam a manter a saciedade por mais tempo e estabilizar os níveis de glicose no sangue. >

