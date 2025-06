5 cardápios juninos para provar em restaurantes e docerias do ES

'Arraiá' no executivo

Gostosuras típicas de junho serviram de inspiração para a chef Júlia Faria no almoço do Daju Bistrô, campeão em três categorias do 3º Prêmio HZ Gastrô. Até 27/06, o menu executivo da casa será temático, com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 89 por pessoa (bebidas à parte). Entre as opções, destaque para a vaca atolada com telha de pastel (entrada) e também para o espetinho de mignon suíno glaceado, acompanhado por risoto de milho e farofa de pipoca com bacon. Em uma das sobremesas, o gelato de canjica criado em parceria com a Barutti é coberto por pralinê de amendoim e calda de quentão. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro. FOTO: Carlos Alberto Silva