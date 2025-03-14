5 receitas de bife acebolado que vão te surpreender

O bife acebolado é um prato clássico da culinária brasileira. Também encontrado em restaurantes e bares, ele é um dos alimentos perfeitos para quem deseja uma refeição prática e fácil de fazer. Isso porque essa proteína fica pronta em poucos minutos e pode ser combinada com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor.
A seguir, confira cinco receitas irresistíveis de bife acebolado para inserir no seu cardápio!
Bife acebolado com molho de maionese
Ingredientes:
- 2 bifes de contrafilé
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 4 colheres de sopa de maionese
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal, pimenta-do-reino moída, óleo e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio. Disponha os bifes sobre a panela e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente a água e cozinhe até a cebola ficar macia. Junte a maionese e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os bifes e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.
Bife acebolado na cerveja
Ingredientes:
- 500 g de coxão mole cortado em bifes
- 3 colheres de sopa de óleo
- 2 cebolas descascadas e fatiadas
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 1 xícara de chá de cerveja preta
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes e frite até dourar. Acrescente as cebolas, o caldo de carne e a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe até a carne ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Bife de fígado com cebola e legumes
Ingredientes:
- 500 g de bife de fígado bovino
- 1 cebola descascada e fatiada
- 1 cenoura descascada e cortada em tiras
- 1 abobrinha descascada e cortada em tiras
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1 berinjela descascada e cortada em fatias
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha para finalizar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes de fígado e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os bifes e frite até dourar. Retire os bifes da panela e reserve.
Na mesma frigideira, coloque os legumes e leve ao fogo médio para refogar até ficarem macios. Disponha os bifes de fígado novamente na panela e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Bife acebolado com tomate
Ingredientes:
- 4 bifes de contrafilé
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de tomate picado
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino do reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes e frite até dourar. Retire os bifes da panela e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a cebola e doure. Junte o tomate e o vinho branco e misture. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje sobre os bifes e sirva em seguida.
Bife acebolado com molho barbecue
Ingredientes:
- 2 bifes de contrafilé
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de molho barbecue
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os bifes sobre a panela e frite até dourar. Retire a carne da panela e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a cebola e o alho e doure. Junte o molho barbecue e de soja e misture. Cozinhe por 1 minuto. Disponha os bifes novamente na panela e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.