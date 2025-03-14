Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deliciosas

5 receitas de bife acebolado que vão te surpreender

Aprenda a preparar opções macias, suculentas e simples
Portal Edicase

Publicado em 14 de Março de 2025 às 19:07

Bife acebolado com molho de maionese (Imagem: Unilever | Shutterstock)
O bife acebolado é um prato clássico da culinária brasileira. Também encontrado em restaurantes e bares, ele é um dos alimentos perfeitos para quem deseja uma refeição prática e fácil de fazer. Isso porque essa proteína fica pronta em poucos minutos e pode ser combinada com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor.
A seguir, confira cinco receitas irresistíveis de bife acebolado para inserir no seu cardápio!

Bife acebolado com molho de maionese

Ingredientes:
  • 2 bifes de contrafilé
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 4 colheres de sopa de maionese
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Sal, pimenta-do-reino moída, óleo e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio. Disponha os bifes sobre a panela e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve.

Veja Também

Na mesma frigideira, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente a água e cozinhe até a cebola ficar macia. Junte a maionese e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os bifes e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Bife acebolado na cerveja

Ingredientes

  • 500 g de coxão mole cortado em bifes
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 2 cebolas descascadas e fatiadas
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 1 xícara de chá de cerveja preta
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes e frite até dourar. Acrescente as cebolas, o caldo de carne e a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe até a carne ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida. 
Bife de fígado com cebola e legumes (Imagem: Ryzhkov Photography | Shutterstock)
Bife de fígado com cebola e legumes Crédito: Ryzhkov Photography | Shutterstock

Bife de fígado com cebola e legumes

Ingredientes:
  • 500 g de bife de fígado bovino
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 1 cenoura descascada e cortada em tiras
  • 1 abobrinha descascada e cortada em tiras
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 1 berinjela descascada e cortada em fatias
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha para finalizar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes de fígado e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os bifes e frite até dourar. Retire os bifes da panela e reserve.
Na mesma frigideira, coloque os legumes e leve ao fogo médio para refogar até ficarem macios. Disponha os bifes de fígado novamente na panela e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Bife acebolado com tomate

Ingredientes:
  • 4 bifes de contrafilé
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 1 xícara de chá de tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino do reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes e frite até dourar. Retire os bifes da panela e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a cebola e doure. Junte o tomate e o vinho branco e misture. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje sobre os bifes e sirva em seguida.

Bife acebolado com molho barbecue

Ingredientes:
  • 2 bifes de contrafilé
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de molho barbecue
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os bifes sobre a panela e frite até dourar. Retire a carne da panela e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a cebola e o alho e doure. Junte o molho barbecue e de soja e misture. Cozinhe por 1 minuto. Disponha os bifes novamente na panela e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados