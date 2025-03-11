Para quem busca refeições rápidas, saborosas e equilibradas para o dia a dia, o prato feito, famoso PF, é uma excelente opção. Tradicional em restaurantes e lanchonetes de todo o Brasil, ele combina ingredientes simples, mas nutritivos, garantindo praticidade sem abrir mão do sabor. Além disso, tem um ótimo custo-benefício e pode ser adaptado de diversas formas para atender diferentes gostos e necessidades.
A seguir, confira 5 opções de pratos feitos para o dia a dia!
Bife acebolado com arroz, feijão, salada e farofa
Ingredientes
- 1 bife de contrafilé
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 cebola descascada e fatiada
- 1 xícara de chá de arroz branco cozido
- 1/2 xícara de chá de feijão-carioca cozido
- 1 folha de alface higienizada
- 2 rodelas de tomate
- 2 colheres de sopa de repolho roxo fatiado
- 1 porção de farofa
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o bife contrafilé e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e aqueça. Disponha a carne sobre ela e grelhe os dois lados. Transfira para um prato e reserve. Na mesma frigideira, coloque a cebola e doure. Desligue o fogo e disponha sobre o bife. Sirva com o arroz branco, o feijão-carioca, a salada (alface, repolho roxo e tomate) e a farofa.
Frango à milanesa com arroz, creme de milho-verde e batata-frita
Ingredientes
- 1 filé de frango
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
- 1 ovo batido
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- Óleo para fritar
- 1 xícara de chá de arroz branco cozido
- 1 porção de batata frita
- 350 g de milho-verde
- 1 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de creme de leite
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o filé de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em três recipientes diferentes, coloque o ovo batido, a 1/2 xícara de chá de farinha de trigo e a farinha de rosca. Passe o filé de frango na farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o filé e frite até dourar. Retire da panela e disponha em um recipiente com papel-toalha. Reserve.
Em um liquidificador, coloque metade do milho-verde e o leite e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte as duas colheres de sopa de farinha de trigo e misture até formar uma pasta. Adicione o creme batido e o restante do milho-verde e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Finalize com o creme de leite e desligue o fogo. Sirva o creme de milho-verde acompanhado com o filé de frango à milanesa, o arroz branco e as batatas fritas.
Filé de peixe grelhado com arroz, batata cozida e salada
Ingredientes
- 1 filé de merluza
- Suco de 1/2 limão
- Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 xícara de chá de arroz branco cozido
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 1 folha de alface
- 2 rodelas de tomate sem sementes
- 2 rodelas de pepino
- 1 colher de sopa de cenoura descascada e ralada
- Água para cozinhar as batatas
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o filé de merluza e tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e alho. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peixe sobre a panela e grelhe os dois lados por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e coloque sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e aguarde esfriar. Tempere com sal, azeite de oliva e cheiro-verde. Em um prato, disponha o filé de peixe e sirva acompanhado com o arroz, a salada (alface, tomate, pepino e cenoura) e as batatas.
Bife à parmegiana com arroz e batata frita
Ingredientes
- 1 bife de contrafilé
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
- 1 ovo batido
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- Óleo para fritar
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 2 fatias de queijo muçarela
- 1 xícara de arroz branco cozido
- 1 porção de batata frita
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o bife contrafilé e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em três recipientes diferentes, coloque o ovo, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Passe o bife de contrafilé na farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne e frite até dourar. Retire da panela e disponha em um recipiente com papel-toalha. Após, transfira o bife para uma assadeira e cubra com o queijo muçarela e o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Retire do forno e disponha em um prato. Sirva com o arroz branco e as batatas fritas.
Picadinho vegetariano de legumes com arroz
Ingredientes
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 3/4 de xícara de chá de vagem fatiada
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de arroz branco cozido
- Azeite de oliva, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, a batata, a vagem, a páprica defumada, o molho de tomate e a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e polvilhe com cheiro-verde. Transfira para um prato e sirva com o arroz branco.