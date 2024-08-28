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De smoothie a waffle

5 receitas criativas e saudáveis com espinafre

Descubra maneiras deliciosas e inovadoras de incorporar esse vegetal na sua dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 20:45

Imagem Edicase Brasil
Smoothie de espinafre Crédito: Liliya Kandrahevich | Shutterstock
O espinafre é um verdadeiro tesouro verde, repleto de nutrientes e versatilidade culinária. Rico em vitaminas, ferro e minerais, ele é essencial para o bom funcionamento do corpo. No entanto, engana-se quem pensa que essa folha serve apenas para saladas, pois existem receitas deliciosas e saudáveis que levam as suas propriedades a outro nível. A seguir, confira algumas opções:

Smoothie de espinafre

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre higienizadas
  • 1 maçã verde picada
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 3/4 xícara de chá de iogurte natural
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com sementes de chia.

Waffle de espinafre com ricota

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 3/4 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite de aveia
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1/2 xícara de chá de ricota
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, a farinha de trigo e o sal e misture. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre de maçã, o ovo, o leite de aveia e a água. Misture bem e, aos poucos, despeje sobre os ingredientes secos e mexa para incorporar. Por último, coloque as folhas de espinafre e misture. Unte uma máquina para waffle com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra com a ricota e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.

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Macarrão de espinafre com shimeji

Ingredientes

Espaguete
  • 3 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 ovos
  • 200 g de farinha de trigo integral
  • Fubá para polvilhar
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar
Molho
  • 200 g de shimeji
  • 2 colheres de sopa de azeite

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre e leve ao micro-ondas por 1 minuto. Transfira para um liquidificador, adicione o sal, o azeite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo. Amasse até obter uma textura lisa e disponha em uma superfície plana polvilhada com fubá. Abra com a ajuda de um rolo até obter a espessura desejada e coloque em uma máquina de fazer massas.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque sal e mexa. Disponha o macarrão fresco sobre ela e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o shimeji e refogue por 10 minutos. Junte o espaguete e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de espinafre Crédito: Edgunn | Shutterstock

Bolo de espinafre

Ingredientes

  • 6 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • Folhas de 1 maço de espinafre higienizadas
  • 1 colher de sopa de xilitol
  • 3 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as folhas de espinafre e o xilitol e bata novamente para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para envolver.
Após, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a massa crescer e dourar. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Biscoito de espinafre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 100 ml de azeite
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de suco de laranja
  • 300 g de farinha de trigo integral
  • 100 g de flocos de aveia
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 100 g de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, o azeite e o ovo e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa lisa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa. Modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira untada com óleo de coco e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 190ºC até dourar as laterais. Sirva em seguida.

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