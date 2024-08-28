5 receitas criativas e saudáveis com espinafre

O espinafre é um verdadeiro tesouro verde, repleto de nutrientes e versatilidade culinária. Rico em vitaminas, ferro e minerais, ele é essencial para o bom funcionamento do corpo. No entanto, engana-se quem pensa que essa folha serve apenas para saladas, pois existem receitas deliciosas e saudáveis que levam as suas propriedades a outro nível. A seguir, confira algumas opções:
Smoothie de espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre higienizadas
- 1 maçã verde picada
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 3/4 xícara de chá de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com sementes de chia.
Waffle de espinafre com ricota
Ingredientes
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 3/4 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de leite de aveia
- 1/2 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 1/2 xícara de chá de ricota
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a aveia, a farinha de trigo e o sal e misture. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre de maçã, o ovo, o leite de aveia e a água. Misture bem e, aos poucos, despeje sobre os ingredientes secos e mexa para incorporar. Por último, coloque as folhas de espinafre e misture. Unte uma máquina para waffle com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra com a ricota e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.
Macarrão de espinafre com shimeji
Ingredientes
Espaguete
- 3 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 ovos
- 200 g de farinha de trigo integral
- Fubá para polvilhar
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Molho
- 200 g de shimeji
- 2 colheres de sopa de azeite
Modo de fazer
Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre e leve ao micro-ondas por 1 minuto. Transfira para um liquidificador, adicione o sal, o azeite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo. Amasse até obter uma textura lisa e disponha em uma superfície plana polvilhada com fubá. Abra com a ajuda de um rolo até obter a espessura desejada e coloque em uma máquina de fazer massas.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque sal e mexa. Disponha o macarrão fresco sobre ela e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o shimeji e refogue por 10 minutos. Junte o espaguete e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Bolo de espinafre
Ingredientes
- 6 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- Folhas de 1 maço de espinafre higienizadas
- 1 colher de sopa de xilitol
- 3 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as folhas de espinafre e o xilitol e bata novamente para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para envolver.
Após, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a massa crescer e dourar. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Biscoito de espinafre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 100 ml de azeite
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de suco de laranja
- 300 g de farinha de trigo integral
- 100 g de flocos de aveia
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 100 g de açúcar de coco
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, o azeite e o ovo e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa lisa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa. Modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira untada com óleo de coco e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 190ºC até dourar as laterais. Sirva em seguida.