5 pratos nutritivos e leves para recuperar a energia

Manter uma alimentação equilibrada é essencial para garantir disposição ao longo do dia. Alimentos leves e saudáveis ajudam a recuperar a energia sem sobrecarregar o organismo, proporcionando os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. Além disso, ingredientes naturais e frescos contribuem para a saúde metabólica e auxiliam na recuperação muscular.
A seguir, confira 5 receitas nutritivas e leves para recuperar a energia!
Salada de beterraba com rúcula
Ingredientes
- 2 beterrabas fatiadas
- 100 g de queijo de cabra
- 50 g de nozes
- 2 xícaras de chá de rúcula
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- 1 colher de chá de mel
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, cubra as beterrabas com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias. Escorra e reserve. Em uma frigideira antiaderente, torre as nozes em fogo médio por 2-3 minutos até liberarem o aroma. Reserve. Em uma tigela, disponha a rúcula, espalhe as fatias de beterraba e adicione o queijo de cabra. Salpique as nozes tostadas por cima. Em um recipiente, misture o azeite, o vinagre balsâmico, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture levemente. Sirva em seguida.
Tofu grelhado com legumes
Ingredientes
- 200 g de tofu firme cortado em cubos
- 1 colher de chá de mel
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1/2 cenoura cortada em tiras finas
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 abobrinha cortada em rodelas finas
- 1/2 xícara de chá de brócolis picado
- 1 colher de chá de gergelim torrado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o tofu. Misture o azeite, o mel, o alho e o gengibre em um recipiente e despeje sobre o tofu. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Em fogo baixo, aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite. Doure o tofu até ficar levemente crocante. Reserve. Na mesma frigideira, coloque a cenoura, o pimentão, a abobrinha e o brócolis. Refogue por 5 minutos até que fiquem macios, mas ainda crocantes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o tofu grelhado por cima dos legumes. Polvilhe com gergelim e sirva em seguida.
Bolinho de batata-doce com frango
Ingredientes
- 1 batata-doce cozida e amassada
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de orégano
- 1 clara de ovo
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de linhaça para empanar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a batata-doce, o frango, a farinha de linhaça, a cebola, o alho e os temperos. Adicione a clara de ovo e misture bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos untadas com azeite, modele pequenos bolinhos. Passe os bolinhos na farinha de linhaça. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25-30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Peito de frango grelhado com purê de batata-doce laranja
Ingredientes
Frango
- 2 filés de peito de frango
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de alho em pó
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 limão-siciliano fatiado para servir
Purê de batata-doce laranja
- 2 batatas-doces laranjas descascadas e picadas
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de leite
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- Salsinha picada para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Purê de batata-doce laranja
Em uma panela, cubra as batatas-doces com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias. Escorra e amasse bem com um garfo ou bata no mixer para um purê mais cremoso. Misture com o azeite e o leite, temperando com sal e noz-moscada. Reserve.
Frango grelhado
Em uma tigela, tempere os filés de frango com páprica, alho em pó, sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 4-5 minutos de cada lado, até dourarem bem e cozinharem completamente. Retire do fogo e deixe descansar por 2 minutos antes de servir.
Montagem
Coloque o purê de batata-doce no prato, acomode o frango ao lado e finalize com salsinha picada. Sirva com as fatias de limão-siciliano para realçar o sabor do frango.
Omelete de espinafre e cogumelo
Ingredientes
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de espinafre picado
- 1/4 de xícara de chá de cogumelo portobello fatiado
- 1 colher de sopa de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de leite
- 1 colher de chá de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e cozinhe por 2-3 minutos até ficarem macios. Acrescente o espinafre e mexa até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com um garfo até ficarem homogêneos. Adicione o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Na mesma frigideira, em fogo baixo, despeje os ovos batidos. Cozinhe até as bordas começarem a firmar. Espalhe o recheio de espinafre e cogumelo sobre metade da omelete. Dobre a omelete ao meio e deixe cozinhar por mais 1 minuto. Retire do fogo e sirva imediatamente.