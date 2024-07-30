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5 petiscos saudáveis para acompanhar as Olimpíadas

Espetinhos, bolinhos e torrada estão entre as sugestões nutritivas do HZ para torcer pelo Brasil durante os jogos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 15:15

Imagem Edicase Brasil
Espetinho caprese  Crédito: New Africa | Shutterstock
Assistir aos Jogos Olímpicos é uma experiência única que reúne pessoas do mundo inteiro para celebrar o esporte e a excelência atlética. Durante as competições, é comum sentir aquela vontade de petiscar algo saboroso. Porém, manter uma alimentação saudável é essencial, mesmo nos momentos de lazer.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de petiscos gostosos e nutritivos para você apreciar enquanto acompanha as emoções das Olimpíadas. Confira!

ESPETINHOS CAPRESE

Ingredientes:

  • 100 g de tomate-cereja
  • 200 g de muçarela de búfala em bolinhas
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de vinagre de maçã
  • Sal, manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em palitos para churrasco, monte os espetinhos intercalando tomates-cerejas e bolinhas de queijo. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Regue os espetinhos com o molho. Sirva em seguida com as folhas de manjericão.

CHIPS DE MANDIOCA

Ingredientes:

  • 300 g de mandioca descascada e cortada em rodelas finas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo:

Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de mandioca sobre ela, sem as sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

COPINHOS COM CENOURA E PEPINO

Ingredientes:

  • 1 cenoura descascada e cortada em palitos
  • 1 pepino descascado e cortado em palitos
  • 10 tomates-cerejas
  • 250 g de ricota amassada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a ricota, o sal, a pimenta-do-reino e a cebolinha e misture. Após, distribua o creme em copinhos e reserve. Em palitos para petisco, espete 3 tomates-cereja e disponha nos copinhos. Adicione os palitos de cenoura e pepino e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolinho de feijão-preto com couve  Crédito: Pedro Ignacio | Shutterstock

BOLINHO DE FEIJÃO-PRETO COM COUVE

Ingredientes:

  • 500 g de feijão-preto cozido e sem caldo
  • 500 ml de água
  • 200 g de farinha de mandioca
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo integral
  • 1 maço de couve cortado em tiras
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Leite integral, farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o feijão-preto e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma panela e, aos poucos, adicione a farinha de mandioca e a farinha de trigo. Leve ao fogo médio e mexa até obter uma massa uniforme. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Com as mãos molhadas, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com a couve e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa. Depois, passe os bolinhos na farinha de trigo, no leite e na farinha de rosca. Leve à air fryer preaquecida a 180 °C por 15 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

TORRADA DE BATATA-DOCE

Ingredientes:

  • 1 batata-doce descascada e cortada em fatias grossas
  • Polpa de 1 abacate amassada
  • 1 ovo cozido, descascado e cortado em fatias
  • Sal, sementes de chia e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Em uma travessa, coloque as fatias de batata-doce e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem crocantes por fora e macias por dentro. Retire do forno e transfira para um prato. Cubra com o abacate e o ovo. Tempere com sal e acrescente as sementes de chia. Sirva em seguida.

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