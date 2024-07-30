5 petiscos saudáveis para acompanhar as Olimpíadas

Espetinho caprese Crédito: New Africa | Shutterstock

Assistir aos Jogos Olímpicos é uma experiência única que reúne pessoas do mundo inteiro para celebrar o esporte e a excelência atlética. Durante as competições, é comum sentir aquela vontade de petiscar algo saboroso. Porém, manter uma alimentação saudável é essencial, mesmo nos momentos de lazer.

Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de petiscos gostosos e nutritivos para você apreciar enquanto acompanha as emoções das Olimpíadas. Confira!

ESPETINHOS CAPRESE

Ingredientes:

100 g de tomate-cereja

200 g de muçarela de búfala em bolinhas

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de vinagre de maçã

Sal, manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em palitos para churrasco, monte os espetinhos intercalando tomates-cerejas e bolinhas de queijo. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Regue os espetinhos com o molho. Sirva em seguida com as folhas de manjericão.

CHIPS DE MANDIOCA

Ingredientes:

300 g de mandioca descascada e cortada em rodelas finas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo:

Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de mandioca sobre ela, sem as sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

COPINHOS COM CENOURA E PEPINO

Ingredientes:

1 cenoura descascada e cortada em palitos

1 pepino descascado e cortado em palitos

10 tomates-cerejas

250 g de ricota amassada

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a ricota, o sal, a pimenta-do-reino e a cebolinha e misture. Após, distribua o creme em copinhos e reserve. Em palitos para petisco, espete 3 tomates-cereja e disponha nos copinhos. Adicione os palitos de cenoura e pepino e sirva em seguida.

Bolinho de feijão-preto com couve Crédito: Pedro Ignacio | Shutterstock

BOLINHO DE FEIJÃO-PRETO COM COUVE

Ingredientes:

500 g de feijão-preto cozido e sem caldo

500 ml de água

200 g de farinha de mandioca

1 colher de sopa de farinha de trigo integral

1 maço de couve cortado em tiras

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Leite integral, farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o feijão-preto e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma panela e, aos poucos, adicione a farinha de mandioca e a farinha de trigo. Leve ao fogo médio e mexa até obter uma massa uniforme. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Com as mãos molhadas, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com a couve e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa. Depois, passe os bolinhos na farinha de trigo, no leite e na farinha de rosca. Leve à air fryer preaquecida a 180 °C por 15 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

TORRADA DE BATATA-DOCE

Ingredientes:

1 batata-doce descascada e cortada em fatias grossas

Polpa de 1 abacate amassada

1 ovo cozido, descascado e cortado em fatias

Sal, sementes de chia e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo: