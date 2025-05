Gastronomia

5 maneiras diferentes de preparar o ovo

Veja como cada forma de preparo valoriza os nutrientes desse alimento

Publicado em 21 de maio de 2025 às 19:04

O ovo oferece praticidade, variedade de sabores e uma série de benefícios para a saúde Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Do café da manhã ao jantar, o ovo marca presença em diversas receitas. Versátil e acessível, ele pode ser preparado de várias formas, oferecendo praticidade, variedade de sabores, texturas e uma série de benefícios à saúde. >

“Quando falamos de ovo, falamos de um alimento completo. Ele oferece proteína de altíssima qualidade, vitaminas e minerais essenciais. E o mais interessante é que cada forma de preparo realça características sensoriais e nutricionais distintas”, explica a nutricionista do Instituto Ovos Brasil, Lúcia Endriukaite. >

Na França, a omelete é símbolo de café da manhã refinado. No Japão, o tamagoyaki (omelete adocicada enrolada) é presença obrigatória nos bentôs. No Brasil, o ovo frito com arroz e feijão é um clássico afetivo e reconfortante. “O mais importante é variar os preparos e aproveitar tudo o que o ovo tem a oferecer. Com informação e criatividade, ele pode estar presente em todas as refeições do dia de maneira saborosa e equilibrada”, ressalta a nutricionista. >

Para aproveitar ao máximo todas as qualidades do alimento, Lúcia Endriukaite lista formas simples e equilibradas de incluir o ovo no dia a dia. Confira! >

1. Cozido

Rico em proteínas e sem adição de gordura , o ovo cozido é ideal para quem busca praticidade. Pode ser levado em marmitas ou consumido como lanche intermediário. Dica saborosa: corte o ovo ao meio, tempere com azeite de oliva, sal e páprica, e sirva sobre uma fatia de pão integral com abacate. >

2. Frito

Com gema mole ou mais firme, o ovo frito agrada em todas as regiões do Brasil. Para uma versão mais saudável, prefira frigideiras antiaderentes e um fio de azeite de oliva. Acrescente cúrcuma ao preparo para um sabor marcante e propriedades antioxidantes. >

O ovo mexido preserva os nutrientes do alimento Crédito: Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock

3. Mexido

O ovo mexido está entre as maneiras favoritas de consumo. “Essa forma preserva bem os nutrientes, desde que o cozimento seja suave e o fogo baixo”, orienta Lúcia Endriukaite. Vai bem do café da manhã ao jantar. Sugestão: misture queijo branco, tomate picado e salsinha aos ovos antes de mexer. >

4. Omelete

Refeição completa em minutos, a omelete permite combinações infinitas com legumes, queijos e carnes. Como sugestão, prepare 2 ovos batidos com espinafre refogado, frango desfiado e uma colher de sopa de requeijão. >

5. Pochê

Sofisticado e nutritivo , o ovo pochê valoriza pratos simples com uma apresentação elegante. Em água quente com vinagre, crie um redemoinho com a colher e adicione o ovo no centro. Em 3 minutos, está pronto. >