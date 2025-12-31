Editorias do Site
5 drinks fáceis com espumante para brindar no ano-novo

Mimosa, Bellini e sangria estão entre as receitas borbulhantes sugeridas por HZ para dar boas-vindas a 2026

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:00

Mimosa, drinque com espumante
A mimosa é um coquetel clássico feito com espumante e suco de laranja Crédito: Atsushi Hirao/Shutterstock

espumante é o vinho icônico das celebrações, e no réveillon é o protagonista do brinde que dá boas-vindas ao novo ano. Mas que tal aproveitar esse momento para incrementar o seu borbulhante com novos sabores? Os vinhos borbulhantes, afinal, são bastante versáteis na coquetelaria, compondo receitas que são verdadeiros clássicos atemporais. 

Entre eles estão a Mimosa e o Bellini, que compõem a seleção de HZ composta de receitas superfáceis para fazer com espumante, seja ele brut ou rosé. Acompanhe o passo a passo abaixo. 

French 75

Ingredientes:

  • 45ml de gim
  • 15ml de suco de limão
  • 10ml de xarope de açúcar
  • 75ml espumante brut
  • Casca de limão
  • Gelo

Como fazer: 

  • Em uma coqueteleira, coloque o gim, o suco de limão, o xarope e gelo suficiente para completar todo o copo. Bata bem. 
  • Em seguida, coe o líquido e o transfira para uma taça alta previamente gelada. Complete com o espumante brut.
  • Para finalizar, coloque a casca do limão no copo para decorar e, se desejar, esprema para proporcionar um aroma extra ao drinque. Sirva em seguida.

Mimosa

Ingredientes:

  • 1 parte de espumante brut
  • 1 parte de suco de laranja coado.

Como fazer:

  • Em uma taça alta, coloque suco de laranja até a metade. Depois, adicione o espumante delicadamente até completar a taça e misture delicadamente. Se desejar, enfeite com uma casca da laranja ou uma fatia da fruta. Sirva bem gelado.

Bellini

Ingredientes:

  • 3 partes de espumante brut
  • 1 parte de suco de pêssego
  • 1 cereja (opcional)

Como fazer:

  • Coloque o suco de pêssego em uma taça e complete, cuidadosamente, com o espumante. Uma dica é inclinar o copo para que a espuma não escorra. Depois, misture bem. Se desejar, coloque uma cereja no fundo da taça. Sirva bem gelado.

Rosé Sour

Ingredientes:

  • 90ml de espumante rosé
  • 15ml de suco de limão coado
  • 1 colher (chá) de açúcar refinado
  • Clara de 1 ovo
  • Pimenta-rosa
  • Gelo

Como fazer:

  1. Em uma coqueteleira, coloque o suco de limão e o açúcar. Mexa bem. Depois, adicione três grãos de pimenta-rosa, a clara do ovo e o espumante rosé. Bata bem. 
  2. Quando finalizar, ainda na coqueteleira, adicione gelo e bata novamente. Em seguida, coloque a bebida coada em um copo ou em uma taça com gelo. Para terminar, decore com pimenta-rosa.

Sangria com espumante rosé

Ingredientes:

  • 1 garrafa de espumante rosé
  • Uvas sem semente
  • 1 maçã picada sem casca
  • 1 laranja picada sem casca
  • 1 xícara (chá) de abacaxi picado
  • ½ manga picada e sem casca
  • ½ banana picada
  • 1 dose de licor de laranja
  • 50ml de soda limonada
  • Açúcar (opcional)
  • Gelo

Como fazer:

  • Em uma jarra com gelo, coloque todas as frutas, o licor, a soda limonada e o espumante rosé. Finalize o drinque experimentando e checando se é necessário acrescentar açúcar. Adoce a gosto e sirva bem gelado.

Fonte: Chandon. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

