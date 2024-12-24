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Fim de ano

5 comidas natalinas para harmonizar com cerveja

Para deixar a noite mais especial, combine essa bebida com os alimentos da ceia
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 15:19

Pratos natalinos podem combinar com cerveja (Imagem: MaxyM | Shutterstock)
Pratos natalinos podem combinar com cerveja Crédito: MaxyM | Shutterstock
Reunir família e amigos ao redor da mesa é uma das tradições do Natal. Isso porque as comidas e as bebidas da ceia tornam a confraternização ainda mais especial. No Brasil, além do vinho e do espumante, a cerveja costuma estar bem presente nesse momento. Por isso, o mestre cervejeiro Alexandre Vaz indica cervejas para harmonizar com os principais pratos natalinos. Confira!

1. Nozes, castanhas e amêndoas

Os petiscos estão sempre presentes na mesa, seja para decorar ou para consumo antes ou depois das refeições. Como se trata de comidas mais leves, a cerveja mais indicada é a Pilsen, que, inclusive, é a mais consumida do mundo. Essa bebida é mais clara, o amargor é menor, é mais leve e refrescante.

2. Carnes brancas, aves e suínos

Na hora de harmonizar com os pratos principais, a dica é a cerveja Pale Ale. O malte especial, combinado ao lúpulo selecionado, resulta em uma cerveja clara, com amargor leve e distinto. A ideia é que o sabor da bebida não se sobreponha ao da carne.
Cervejas de trigo Weiss harmonizam com frutos do mar e peixes (Imagem: U2M Brand | Shutterstock)
Cervejas de trigo Weiss harmonizam com frutos do mar e peixes Crédito: U2M Brand | Shutterstock

3. Frutos do mar e peixes

Por serem pratos leves, a pedida é a tradicional cerveja de trigo Weiss, bastante popular na Alemanha. Com coloração opaca, fruto da não filtragem, possui espuma cremosa e duradoura. A Weiss combina com frutos do mar, peixes, pato assado e comidas alemãs.

4. Acompanhamentos como arroz e frutas

Para quem já está habituado à cerveja, a Strong Ale pode ser uma boa pedida. Com aparência avermelhada, ela é uma legítima puro malte, com leve opalescência originada pelo dry hopping feito após a filtração do produto. Seu aroma é de malte doce com ésteres frutados, remetendo às frutas secas ou às nozes . Arroz à grega, pratos com frutas ou farofa harmonizam com esse estilo.

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5. Sobremesas

Sim, muitos não sabem, mas as cervejas também podem resultar em uma ótima combinação com sobremesas. Para quem não abre mão do chocolate, o estilo mais indicado é o Porter, também conhecido como cerveja escura. De origem inglesa, possui notas de café e chocolate.
Por Renato Lopes Aranha

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