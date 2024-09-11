5 cervejarias para ficar de olho no Mondial de la Bière 2024

Evento de origem canadense chegou ao Brasil em 2013 Crédito: Mondial de la Bière/Divulgação

O Mondial de la Bière, um dos maiores (e mais legais) festivais de cerveja do continente, promete muitas novidades para a edição que comemora seus 30 anos. O evento vai levar o público cervejeiro ao Píer Mauá, na capital carioca, entre os dias 10 e 13 de outubro.

Esta cervejeira que vos escreve já garantiu presença no próximo festival, que teve origem em Montreal, no Canadá. A versão brasuca agita anualmente o Rio desde 2013.

Em outubro, a 11ª edição carioca do Mondial terá 260 cervejarias participantes e uma experiência completa de festival, com diversas opções de gastronomia e shows musicais em todos os dias da programação.

Festival será realizado novamente no Píer Mauá, no Rio, em outubro Crédito: Mondial de la Bière/Divulgação

CONCURSO DE CERVEJAS

Uma das atrações do Mondial de la Bière é o MBeer Contest Brazil, concurso dedicado exclusivamente às cervejarias expositoras do festival.

A premiação é destaque em toda a América Latina pelo apoio e incentivo à inovação cervejeira, e serve como vitrine para o lançamento de rótulos incríveis e também para combinações inusitadas da bebida, cervejas extremas e muito mais.

Diferentemente de outros concursos, os rótulos participantes do MBeer Contest Brazil não são selecionados por estilo e toda a degustação é feita às cegas, sem nenhuma informação sobre a cerveja da rodada.

Depois de degustar as amostras, os jurados classificam os rótulos nos estilos e dão notas para aspectos como aparência, aroma, sabor e prazer ao gole.

CAPIXABAS PARTICIPANTES

Cervejarias de todos os tamanhos e de qualquer porte marcam presença nas edições do Mondial de la Bière, assim como diversas marcas internacionais.

Neste ano, o Espírito Santo será representado pela Hood Cervejaria, de Vila Velha, e pela Kastle Hops, de Castelo. Além disso, cervejarias de todas as regiões do país já fizeram check-in para essa aguardada edição comemorativa.

AS APOSTAS DA COLUNA NO MONDIAL DE LA BIÈRE 2024

Como tudo relacionado ao MBeer Contest é uma surpresa, resolvi fazer uma lista com cinco cervejarias que têm tudo para ganhar medalhas no Mondial 2024, seja por seus lançamentos ou por sua relevância tanto na história do concurso como no mercado cervejeiro. Confira abaixo meus palpites.