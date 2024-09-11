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Taynã Feitosa

5 cervejarias para ficar de olho no Mondial de la Bière 2024

Festival vai comemorar 30 anos em outubro, no Rio de Janeiro, com a presença das capixabas Hood e Kastle Hops

Públicado em 

11 set 2024 às 17:16
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Festival Mondial de la Bière realizado em 2023 no Rio de Janeiro
Evento de origem canadense chegou ao Brasil em 2013 Crédito: Mondial de la Bière/Divulgação
O Mondial de la Bière, um dos maiores (e mais legais) festivais de cerveja do continente, promete muitas novidades para a edição que comemora seus 30 anos. O evento vai levar o público cervejeiro ao Píer Mauá, na capital carioca, entre os dias 10 e 13 de outubro.
Esta cervejeira que vos escreve já garantiu presença no próximo festival, que teve origem em Montreal, no Canadá. A versão brasuca agita anualmente o Rio desde 2013.
Em outubro, a 11ª edição carioca do Mondial terá 260 cervejarias participantes e uma experiência completa de festival, com diversas opções de gastronomia e shows musicais em todos os dias da programação.
Festival Mondial de la Bière realizado em 2023 no Rio de Janeiro
Festival será realizado novamente no Píer Mauá, no Rio, em outubro  Crédito: Mondial de la Bière/Divulgação

CONCURSO DE CERVEJAS 

Uma das atrações do Mondial de la Bière é o MBeer Contest Brazil, concurso dedicado exclusivamente às cervejarias expositoras do festival.
A premiação é destaque em toda a América Latina pelo apoio e incentivo à inovação cervejeira, e serve como vitrine para o lançamento de rótulos incríveis e também para combinações inusitadas da bebida, cervejas extremas e muito mais.
Diferentemente de outros concursos, os rótulos participantes do MBeer Contest Brazil não são selecionados por estilo e toda a degustação é feita às cegas, sem nenhuma informação sobre a cerveja da rodada.
Depois de degustar as amostras, os jurados classificam os rótulos nos estilos e dão notas para aspectos como aparência, aroma, sabor e prazer ao gole.

CAPIXABAS PARTICIPANTES 

Cervejarias de todos os tamanhos e de qualquer porte marcam presença nas edições do Mondial de la Bière, assim como diversas marcas internacionais.
Neste ano, o Espírito Santo será representado pela Hood Cervejaria, de Vila Velha, e pela Kastle Hops, de Castelo. Além disso, cervejarias de todas as regiões do país já fizeram check-in para essa aguardada edição comemorativa. 

AS APOSTAS DA COLUNA NO MONDIAL DE LA BIÈRE 2024

Como tudo relacionado ao MBeer Contest é uma surpresa, resolvi fazer uma lista com cinco cervejarias que têm tudo para ganhar medalhas no Mondial 2024, seja por seus lançamentos ou por sua relevância tanto na história do concurso como no mercado cervejeiro. Confira abaixo meus palpites.

1

Bodebrown

A cervejaria curitibana é figurinha de pódio em todas as edições mais recentes do concurso e segue sendo a minha maior aposta para medalhas com rótulos diferentes nesta edição.

2

Noi

A cervejaria fluminense é outra que coleciona medalhas no MBeer com cervejas de diferentes estilos. Em 2023, a Noi ganhou medalha de ouro com a Noi Cioccolato.

3

Cervejaria Dádiva

Outra referência do mercado brasileiro, a Dádiva é uma das cervejarias mais queridas e vencedoras do país, e sempre uma certeza de pódio. Em 2022, a cervejaria paulista ganhou ouro com a Saison Printemps.

4

Mistura Clássica

Outra cervejaria medalhista e com muita bagagem, a Mistura Clássica sempre marca presença no pódio do MBeer. Por dois anos consecutivos, levou medalha de ouro com a Fruit Beer Goiaba.

5

Masterpiece

Conheci a cervejaria fluminense na edição de 2022 do Mondial e me encantei. Com rótulos super elaborados e sempre com receitas incríveis, a Masterpiece é outra grande aposta de medalha para 2024.
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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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