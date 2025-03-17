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17 de março

4 receitas típicas da Irlanda para celebrar o Dia de São Patrício

Veja como preparar pratos deliciosos e tradicionais da cultura irlandesa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Março de 2025 às 13:07

Colcannon (Imagem: iuliia_n | Shutterstock)
Colcannon Crédito: iuliia_n | Shutterstock
O Dia de São Patrício, comemorado em 17 de março, é uma das festas mais importantes da Irlanda. Reunindo música, danças, desfiles e, claro, uma culinária rica e tradicional. A gastronomia irlandesa reflete a história e a cultura do país, com pratos que valorizam ingredientes, como batatas, carnes, laticínios e ervas frescas, resultando em sabores robustos e reconfortantes.
Durante as celebrações, as mesas são recheadas de pratos caseiros preparados com técnicas passadas de geração em geração. Muitos desses alimentos têm raízes na vida rural da Irlanda, onde o aproveitamento de ingredientes locais sempre foi essencial.
Além disso, as bebidas típicas, como cervejas e destilados, complementam a experiência gastronômica, tornando as refeições ainda mais festivas.
Veja, a seguir, quatro receitas típicas da Irlanda para celebrar o Dia de São Patrício! 

Colcannon

Ingredientes:
  • 1 kg de batata descascada e picada
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de couve picada
  • 1 xícara de chá de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • Cubos de manteiga para servir
Modo de preparo:
Em uma panela grande, em fogo médio, cozinhe as batatas em água salgada até ficarem bem macias. Enquanto as batatas cozinham, derreta 2 colheres de sopa de manteiga em uma frigideira e refogue a couve em fogo médio até ficar macia. Adicione a cebolinha e misture. Escorra as batatas e amasse bem até obter um purê liso. Adicione o leite e misture. Misture a couve e a cebolinha ao purê de batata, temperando com sal e pimenta-do-reino. Sirva em uma tigela com um cubo de manteiga por cima.

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Guisado de carne com cerveja

Ingredientes:
  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 500 ml de cerveja escura
  • 2 xícaras de chá de caldo de carne
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de molho inglês
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsa picada para decorar
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere os cubos de carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e sele a carne até dourar. Reserve. Na mesma panela, acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem macios. Adicione a farinha de trigo e mexa bem para absorver o caldo.
Coloque a cerveja, o caldo de carne, o extrato de tomate e o molho inglês. Mexa bem para dissolver. Volte a carne para a panela e adicione o tomilho e a folha de louro. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo. Depois de 1 hora de cozimento, adicione as cenouras e as batatas. Cozinhe por mais 30 a 40 minutos, até os legumes ficarem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com a salsa picada. Sirva em seguida. 
Barmbrack (Imagem: Happy Foods Tube | Shutterstock)
Barmbrack Crédito: Happy Foods Tube | Shutterstock

Barmbrack

Ingredientes:
  • 150 g de uva-passa
  • 150 g de cranberry
  • 250 ml de chá preto quente
  • 100 g de açúcar mascavo
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 250 g de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
  • 1 pitada de sal
  • 50 g de manteiga derretida
  • Manteiga para untar
Modo de preparo:
Coloque a uva-passa e o cranberry em uma tigela e despeje o chá preto quente. Deixe descansar por pelo menos 2 horas ou durante a noite. Em uma tigela grande, misture o açúcar mascavo, o ovo, a baunilha e a manteiga. Adicione as frutas hidratadas com o chá. Peneire a farinha, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Incorpore à mistura líquida e mexa até formar uma massa homogênea. Coloque a massa em uma forma de pão untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50-60 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de cortar. Sirva com manteiga. 

Coddle

Ingredientes:
  • 6 linguiças suínas 
  • 200 g de bacon cortado em pedaços
  • 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas grossas
  • 2 cebolas fatiadas
  • 2 dentes de alho picados
  • 500 ml de caldo de carne
  • 1 xícara de chá de cerveja escura
  • 1 folha de louro
  • 1/2 colher de chá de tomilho seco
  • Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsa fresca picada para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela grande, aqueça um pouco de óleo em fogo baixo e doure as linguiças. Reserve. Na mesma panela, frite o bacon até ficar levemente crocante. Reserve. Na mesma panela, faça camadas com a cebola, o bacon, as batatas e as linguiças. Adicione o alho, o louro e o tomilho. Adicione o caldo de carne e a cerveja até cobrir os ingredientes.
Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 1h30 a 2 horas, até que as batatas fiquem macias e os sabores se misturem bem. Retire a folha de louro e ajuste o tempero. Salpique salsa fresca e sirva em seguida. 

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