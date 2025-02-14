4 receitas especiais para um jantar romântico

Um jantar romântico é uma oportunidade perfeita para surpreender alguém com uma experiência única e envolvente no Valentine’s Day. A escolha dos pratos deve ir além do sabor, criando um ambiente acolhedor e especial. Ingredientes certos, texturas delicadas e uma apresentação impecável fazem toda a diferença, transformando a refeição em um momento incrível.
Abaixo, confira quatro receitas especiais para um jantar romântico!
Conchiglione recheado com ricota e espinafre
Ingredientes:
Massa
- 200 g de conchiglione
- Água
- Azeite e sal a gosto
Recheio
- 200 g de ricota fresca
- 1 maço de espinafre picado
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto
Molho
- 400 g de tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de açúcar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manjericão para finalizar
Modo de preparo:
Massa
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o conchiglione até ficar al dente . Escorra e regue com um fio de azeite para não grudar. Reserve.
Recheio
Aqueça a frigideira com um fio de azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Misture com a ricota, o creme de leite e o queijo parmesão. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.
Molho
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar. Deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos, com a panela tampada e mexendo às vezes. Reserve.
Montagem
Recheie os conchigliones com a mistura de ricota e espinafre. Disponha sobre o molho na panela. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
Risoto de cogumelo e trufa
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1 l de caldo de legumes quente
- 200 g de cogumelo Paris fatiado
- 1/3 de xícara chá de queijo parmesão ralado
- Lascas de trufas negras, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de azeite trufado
Modo de preparo:
Aqueça uma frigideira em fogo médio com 1 colher de sopa de manteiga e o azeite. Adicione os cogumelos fatiados e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Reserve. Em uma panela, aqueça o restante da manteiga em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Adicione o arroz arbóreo e refogue por 1 a 2 minutos, até os grãos ficarem levemente separados. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar.
Adicione o caldo de legumes gradualmente, sempre mexendo, esperando que o líquido evapore antes de colocar mais. Continue esse processo por cerca de 15 a 18 minutos, até o arroz ficar al dente e cremoso. Quando o arroz estiver quase pronto, adicione os cogumelos refogados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture o queijo parmesão ralado. Regue com azeite trufado e adicione as lascas de trufa por cima. Sirva em seguida.
Medalhão de filé mignon com bacon
Ingredientes:
- 2 medalhões de filé mignon bovino
- 2 fatias de bacon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 ramo de tomilho
- Palitos de dente ou barbante culinário
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino. Enrole cada medalhão com uma fatia de bacon e prenda com palitos de dente ou amarre com barbante culinário. Aqueça uma frigideira grossa ou grelha em fogo médio-alto. Adicione o azeite e a manteiga e espere aquecer bem. Coloque os medalhões na frigideira e grelhe cada lado por aproximadamente 3 a 4 minutos, sem mexer, para formar uma crosta dourada. Segure os medalhões com uma pinça e doure as laterais até ficarem crocantes. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.
Carpaccio de salmão com molho cítrico
Ingredientes:
- 200 g de salmão
- Suco de 1 laranja
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de mel
- Raspas de limão-siciliano para decorar
Modo de preparo:
Com uma faca bem afiada, corte o salmão em fatias finas. Para facilitar, deixe o peixe no congelador por 20 minutos antes de cortar. Arrume as fatias de salmão em um prato grande, formando uma camada uniforme. Em um recipiente, misture o suco de laranja, o suco de limão-siciliano, o azeite, a mostarda, o sal, a pimenta-do-reino e o mel. Bata bem até formar um molho homogêneo. Regue o salmão com o molho cítrico, garantindo que todas as fatias fiquem bem cobertas. Decore com raspas de limão-siciliano. Sirva em seguida.