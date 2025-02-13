A preparação de um café da manhã no Valentine’s Day pode ser uma forma de surpreender quem você ama, trazendo doçura, sabor e criatividade ao primeiro momento do dia. Além disso, o simples ato de cozinhar para alguém pode transmitir afeto e dedicação, tornando o início do dia ainda mais memorável.
Confira 5 ideias de café da manhã para o Valentine’s Day!
Torrada com tomate-cereja e cream cheese
Ingredientes:
- 3 fatias de pão integral
- 100 g de cream cheese
- 6 tomates-cereja
- Folhas de manjericão fresco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Use um cortador de biscoitos em formato de coração ou corte com uma faca para deixar as fatias de pão em formato de coração. Em fogo médio, grelhe as fatias em uma frigideira antiaderente por alguns minutos até ficarem levemente crocantes. Corte os tomates-cereja ao meio no sentido vertical para formar os corações.
Espalhe o cream cheese sobre as fatias de pão tostadas. Arrume os tomates cortados sobre o cream cheese de forma que fiquem parecendo corações. Adicione um pequeno talo de manjericão para imitar a haste das cerejas. Finalize com uma pitada de sal e pimenta-do-reino.
Muffin de maçã e canela
Ingredientes:
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- 1 maçã ralada
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/4 de xícara de chá de manteiga derretida
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Canela em pó para finalizar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture os ingredientes secos: farinha de trigo, açúcar mascavo, fermento, bicarbonato, canela e sal. Em outra tigela, bata os ingredientes líquidos: ovo, leite, manteiga e baunilha. Adicione os líquidos aos secos e misture delicadamente até incorporar.
Acrescente a maçã ralada e misture suavemente. Divida a massa em forminhas para muffin untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo, preenchendo 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, até que fiquem dourados e firmes. Deixe esfriar um pouco e polvilhe canela por cima. Sirva em seguida.
Donut com cobertura de chocolate
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura de chocolate
- 100 g de chocolate meio amargo picado
- 1/4 de xícara de chá de creme de leite
- Confeitos coloridos
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento, o bicarbonato e sal. Em outra tigela, misture o leite, o ovo, a manteiga derretida e a baunilha. Adicione os líquidos aos secos e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma de donuts untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo.
Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 12-15 minutos, até que fiquem levemente dourados. Derreta o chocolate com o creme de leite no micro-ondas por 30 segundos, mexendo até ficar cremoso. Quando os donuts esfriarem, mergulhe a parte de cima no chocolate e finalize com confeitos coloridos. Sirva em seguida.
Macaron de morango
Ingredientes:
Macaron
- 125 g de farinha de amêndoas peneirada
- 125 g de açúcar de confeiteiro peneirado
- 3 claras de ovo
- 100 g de açúcar refinado
- Corante alimentício rosa
Recheio
- 100 g de chocolate branco picado
- 50 ml de creme de leite
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 2 colheres de sopa de geleia de morango
Modo de preparo:
Macaron
Em uma batedeira, bata as claras em neve, começando em velocidade baixa e aumentando até formar picos firmes. Adicione o açúcar refinado aos poucos enquanto bate. Incorpore delicadamente a mistura de farinha de amêndoas e açúcar de confeiteiro com as claras batidas. Faça movimentos suaves de baixo para cima para não perder o ar das claras. Adicione o corante rosa e misture bem até a cor ficar uniforme.
Coloque a mistura em um saco de confeitar e faça pequenos corações de aproximadamente 3 cm em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Deixe os macarons descansarem por 20-30 minutos para formar uma “casquinha” na superfície. Preaqueça o forno a 140 °C e asse por 15-20 minutos. Após assar, retire do forno e deixe esfriar completamente.
Recheio
Em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo baixo. Despeje sobre o chocolate branco picado e misture até derreter completamente. Adicione a baunilha e a geleia de morango e mexa bem. Deixe esfriar até ganhar consistência para rechear.
Montagem
Quando os macarons estiverem completamente frios, coloque o recheio de morango em um saco de confeitar. Espalhe uma pequena quantidade na parte plana de um macaron e cubra com outro macaron, formando um “sanduíche”. Repita o processo com todos os macarons. Sirva em seguida.
Tostada de abacate com ovo pochê
Ingredientes:
- 2 fatias de pão integral
- Polpa de 1 abacate
- Suco de 1/2 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de vinagre branco
- Cebolinha picada para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, amasse o abacate com um garfo e misture com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite em fogo médio e doure as fatias de pão dos dois lados. Em uma panela, coloque água suficiente para cobrir os ovos e aqueça em fogo médio. Adicione o vinagre. Quando começar a formar pequenas bolhas sem ferver, mexa a água com uma colher para criar um redemoinho e adicione um ovo por vez.
Cozinhe por cerca de 3 minutos para uma gema mole, e retire com uma escumadeira. Espalhe o creme de abacate sobre as fatias de pão tostadas. Coloque um ovo pochê por cima de cada fatia. Finalize com um fio de azeite e a cebolinha picada. Sirva em seguida.