Aprenda ritual de amor para o Valentine’s Day

Em 14 de fevereiro, o mundo celebra o amor com o Valentine’s Day. Segundo a bruxa, escritora e professora Tânia Gori, o Dia de São Valentim tem suas raízes na Roma Antiga. Conforme a tradição, o bispo Valentim foi martirizado por celebrar casamentos em segredo, desafiando uma ordem do imperador Cláudio II, que proibia os matrimônios para que os soldados se dedicassem exclusivamente à guerra.
A influência religiosa foi importante para que São Valentim se tornasse o símbolo do amor romântico. A Igreja Católica o canonizou, tornando-o padroeiro dos namorados. No século V, o Papa Gelásio I oficializou o dia 14 de fevereiro como uma celebração cristã em sua homenagem, substituindo festividades pagãs romanas como a Lupercália, um antigo festival de fertilidade dedicado a Fauno, o deus dos campos e rebanhos. Com o tempo, a data foi associada ao amor cortês na Idade Média, sendo popularizada na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos e em outros países ocidentais.
Para aqueles que buscam atrair um novo amor ou fortalecer a relação, Tânia Gori ensina um ritual poderoso. Confira!
Ritual místico para abrir os caminhos do amor
Materiais
- 6 gotas de essência de chocolate
- 6 gotas de essência de baunilha
- 6 gotas de essência de patchuli, verbena ou ylang ylang
- Flores de jasmim
- Flores de dama-da-noite
- 1 copo de álcool de cereais
- 1 quartzo rosa pequeno
- 1 vidro âmbar escuro
Modo de fazer
Coloque todos os materiais no vidro âmbar, feche e enterre por 28 dias. Depois desse prazo, acrescente gotas desse perfume ao seu perfume preferido e utilize-o normalmente.
Por Tânia Gori
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e Presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora, também é a fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina .