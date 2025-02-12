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Astrologia

Aprenda ritual de amor para o Valentine’s Day

Prática poderosa é ideal para aqueles que buscam atrair alguém ou fortalecer a relação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 18:30

O Valentine's Day é um dos períodos ideias para realizar rituais de amor (Imagem: JJ-stockstudio | Shutterstock)
O Valentine's Day é um dos períodos ideias para realizar rituais de amor Crédito: Imagem: JJ-stockstudio | Shutterstock
Em 14 de fevereiro, o mundo celebra o amor com o Valentine’s Day. Segundo a bruxa, escritora e professora Tânia Gori, o Dia de São Valentim tem suas raízes na Roma Antiga. Conforme a tradição, o bispo Valentim foi martirizado por celebrar casamentos em segredo, desafiando uma ordem do imperador Cláudio II, que proibia os matrimônios para que os soldados se dedicassem exclusivamente à guerra. 
A influência religiosa foi importante para que São Valentim se tornasse o símbolo do amor romântico. A Igreja Católica o canonizou, tornando-o padroeiro dos namorados. No século V, o Papa Gelásio I oficializou o dia 14 de fevereiro como uma celebração cristã em sua homenagem, substituindo festividades pagãs romanas como a Lupercália, um antigo festival de fertilidade dedicado a Fauno, o deus dos campos e rebanhos. Com o tempo, a data foi associada ao amor cortês na Idade Média, sendo popularizada na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. 
Para aqueles que buscam atrair um novo amor ou fortalecer a relação, Tânia Gori ensina um ritual poderoso. Confira!
Ritual místico com flores de jasmim ajuda a abrir os caminhos do amor (Imagem: Sensay | Shutterstock)
Ritual místico com flores de jasmim ajuda a abrir os caminhos do amor Crédito: Imagem: Sensay | Shutterstock

Ritual místico para abrir os caminhos do amor

Materiais

  • 6 gotas de essência de chocolate
  • 6 gotas de essência de baunilha
  • 6 gotas de essência de patchuli, verbena ou ylang ylang
  • Flores de jasmim
  • Flores de dama-da-noite 
  • 1 copo de álcool de cereais
  • 1 quartzo rosa pequeno
  • 1 vidro âmbar escuro

Modo de fazer

Coloque todos os materiais no vidro âmbar, feche e enterre por 28 dias. Depois desse prazo, acrescente gotas desse perfume ao seu perfume preferido e utilize-o normalmente.
Por Tânia Gori
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e Presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora, também é a fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina .

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