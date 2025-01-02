Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De arroz a salada

4 receitas com lentilha para atrair prosperidade em 2025

Veja como preparar pratos deliciosos para ter um novo ano repleto de fartura
Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 14:55

Imagem Edicase Brasil
Arroz com lentilha e cebola caramelizada  Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A lentilha é um alimento comum nas mesas dos brasileiros durante a virada do ano. O hábito de consumi-la foi trazido ao Brasil pelos imigrantes italianos. Eles acreditavam que comê-la na ceia de réveillon ajudaria a atrair dinheiro durante todo o ano. Acredita-se também que essa superstição se deve ao fato do grão parecer com uma moeda.
Então, para garantir que você tenha um 2025 próspero, selecionamos 4 receitas deliciosas com lentilha. Confira!

Arroz com lentilha e cebola caramelizada

Ingredientes:

Arroz
  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 4 1/2 xícaras de chá de água
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 2 xícaras de chá de arroz lavado e escorrido
  • 2 xícaras de chá de água fervente
  • Sal a gosto
Cebola caramelizada
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo:

Arroz
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue até ficar seco e brilhante. Junte a lentilha com a água do cozimento e a água fervente, misture bem e cozinhe, em fogo baixo, por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Cebola caramelizada
Em uma frigideira, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até formar um caramelo claro. Acrescente a manteiga e a cebola e refogue até dourar. Desligue o fogo, transfira a mistura para a panela com o arroz e a lentilha e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de lentilha

Ingredientes:

  • 200 g de lentilha
  • 500 ml de água
  • 1 tomate picado sem sementes
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 colher de café de açafrão
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de suco de limão
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • 1 folha de louro

Modo de preparo:

Em água corrente, lave a lentilha, disponha em um recipiente, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Após, escorra a lentilha e reserve. Em uma panela, coloque a água, a folha de louro e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a lentilha e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe amornar.
Depois, com a ajuda de uma peneira, escorra a lentilha e descarte a folha de louro. Em seguida, transfira a lentilha para um recipiente, junte com restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Sirva a salada fria.
Imagem Edicase Brasil
Lentilha assada com vegetais  Crédito: Elena M. Tarasova | Shutterstock

Lentilha assada com vegetais

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de lentilha
  • 10 tomates-cerejas cortados ao meio
  • 2 abobrinhas cortadas em pedaços
  • 2 cebolas roxas descascadas e cortadas em fatias
  • 1 berinjela descascada e cortada em pedaços
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em pedaços
  • 1 xícara de chá de salsinha picada
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 xícaras de chá de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e refogue dourar. Em seguida, adicione a lentilha e refogue por 2 minutos. Junte a água e, assim que começar a ferver, cozinhe por mais 7 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e, com a ajuda de uma colher, transfira a lentilha para uma travessa de vidro.
Disponha os tomates-cerejas, a abobrinha, o pimentão, a cebola roxa e a berinjela sobre ela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Creme de cebola com lentilha

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 folha de louro
  • 1 l de água
  • 250 g de creme de cebola
  • 1 pedaço de bacon cortado em cubos
  • 4 fatias de pão de forma cortadas em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o creme de cebola e a água e misture bem. Adicione a lentilha, o alho, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture bem. Após, disponha a mistura sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180º por 30 minutos. Reserve.
Em outra assadeira, coloque o bacon e leve ao forno, na mesma temperatura do creme, até ficar crocante. Depois, disponha o bacon e os pães sobre o creme e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Ano-novo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados