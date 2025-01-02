4 receitas com lentilha para atrair prosperidade em 2025

A lentilha é um alimento comum nas mesas dos brasileiros durante a virada do ano. O hábito de consumi-la foi trazido ao Brasil pelos imigrantes italianos. Eles acreditavam que comê-la na ceia de réveillon ajudaria a atrair dinheiro durante todo o ano. Acredita-se também que essa superstição se deve ao fato do grão parecer com uma moeda.
Então, para garantir que você tenha um 2025 próspero, selecionamos 4 receitas deliciosas com lentilha. Confira!
Arroz com lentilha e cebola caramelizada
Ingredientes:
Arroz
- 1 xícara de chá de lentilha
- 4 1/2 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de óleo
- 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 2 xícaras de chá de arroz lavado e escorrido
- 2 xícaras de chá de água fervente
- Sal a gosto
Cebola caramelizada
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
Modo de preparo:
Arroz
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue até ficar seco e brilhante. Junte a lentilha com a água do cozimento e a água fervente, misture bem e cozinhe, em fogo baixo, por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Cebola caramelizada
Em uma frigideira, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até formar um caramelo claro. Acrescente a manteiga e a cebola e refogue até dourar. Desligue o fogo, transfira a mistura para a panela com o arroz e a lentilha e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Salada de lentilha
Ingredientes:
- 200 g de lentilha
- 500 ml de água
- 1 tomate picado sem sementes
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 colher de café de açafrão
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/4 de xícara de chá de suco de limão
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1 folha de louro
Modo de preparo:
Em água corrente, lave a lentilha, disponha em um recipiente, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Após, escorra a lentilha e reserve. Em uma panela, coloque a água, a folha de louro e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a lentilha e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe amornar.
Depois, com a ajuda de uma peneira, escorra a lentilha e descarte a folha de louro. Em seguida, transfira a lentilha para um recipiente, junte com restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Sirva a salada fria.
Lentilha assada com vegetais
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de lentilha
- 10 tomates-cerejas cortados ao meio
- 2 abobrinhas cortadas em pedaços
- 2 cebolas roxas descascadas e cortadas em fatias
- 1 berinjela descascada e cortada em pedaços
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em pedaços
- 1 xícara de chá de salsinha picada
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 xícaras de chá de água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e refogue dourar. Em seguida, adicione a lentilha e refogue por 2 minutos. Junte a água e, assim que começar a ferver, cozinhe por mais 7 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e, com a ajuda de uma colher, transfira a lentilha para uma travessa de vidro.
Disponha os tomates-cerejas, a abobrinha, o pimentão, a cebola roxa e a berinjela sobre ela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, salpique com a salsinha e sirva em seguida.
Creme de cebola com lentilha
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 folha de louro
- 1 l de água
- 250 g de creme de cebola
- 1 pedaço de bacon cortado em cubos
- 4 fatias de pão de forma cortadas em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o creme de cebola e a água e misture bem. Adicione a lentilha, o alho, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture bem. Após, disponha a mistura sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180º por 30 minutos. Reserve.
Em outra assadeira, coloque o bacon e leve ao forno, na mesma temperatura do creme, até ficar crocante. Depois, disponha o bacon e os pães sobre o creme e sirva em seguida.