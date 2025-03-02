Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Receita

4 drinques refrescantes para aproveitar o carnaval com muito sabor

HZ traz o passo a passo de como preparar as bebidas, com opções alcoólicas ou não, para brindar a diversão com muito sabor neste carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Março de 2025 às 10:00

Drinques refrescantes são uma boa asposta para preparar neste carnaval
Drinques refrescantes são uma boa asposta para preparar neste carnaval Crédito: Bruno Marconato
O carnaval é sinônimo de festa, calor e muita animação. E para curtir a folia sem perder o ritmo, nada melhor do que se refrescar com drinques deliciosos. Sejam alcoólicos ou não, essas bebidas tropicais são ideais para brindar a diversão com muito sabor - além de serem super fáceis de fazer.
Pensando nisso, a Água Doce Cachaçaria separou quatro receitas para ensinar você a preparar drinques incríveis: frozen de abacaxi com hortelã, coquetel de pitaia, pitanga e pink lemonade. Cada um deles traz um toque especial e refrescante para animar os dias de muita animação.

FROZEN DE ABACAXI COM HORTELÃ – ALCOÓLICO

Frozen de abacaxi com hortelã
Frozen de abacaxi com hortelã Crédito: Bruno Marconato

Ingredientes:

  • 2 fatias de abacaxi cortadas em cubos
  • 2 ramos de hortelã
  • 1 dose de cachaça neutra
  • 5 gotas de limão
  • 50ml de água de coco
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • Gelo à vontade até ficar no ponto de raspadinha

Modo de preparo:

  • Bata tudo no liquidificador até dar o ponto de sorvete, como se fosse raspadinha. Decore com hortelã
  • Rendimento: 1 porção
  • Tempo de preparo: 20 minutos

COQUETEL DE PITAIA - ALCOÓLICO

Coquetel de Pitaia
Coquetel de pitaia Crédito: Bruno Marconato

Ingredientes:

  • 100g de pitaia
  • 100ml de champanhe
  • 2 colheres de sopa de leite condensado
  • 4 pedras de gelo

Modo de preparo:

  • Bata todos os ingredientes no liquidificador
  • Rendimento: 1 porção - taça 350ml
  • Tempo de preparo: 10 minutos

DRINQUE DE PITANGA – ALCOÓLICO

Drinque de Pitanga
Drinque de pitanga Crédito: Bruno Marconato

Ingredientes:

  • 10 pitangas maduras
  • 2 colheres de sopa de açúcar refinado
  • ½ xícara de chá de vodca
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 2 folhas de manjericão

Modo de preparo:

  • Em uma coqueteleira, coloque as pitangas e o açúcar e macere levemente para extrair o suco das pitangas sem machucar o caroço. Acrescente a vodca, o suco de limão e as folhas de manjericão. Mexa delicadamente. Sirva a seguir
  • Rendimento: 1 porção
  • Tempo de preparo: 10 minutos

PINK LEMONADE - NÃO ALCOÓLICO

Pink Lemonade
Pink Lemonade Crédito: Bruno Marconato
  • 3 colheres de sopa de xarope de groselha
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de suco de limão siciliano
  • Açúcar a gosto
  • Gelo

Modo de preparo:

  • Junte todos os ingredientes e misture bem. Sirva com gelo
  • Rendimento: 1 porção
  • Tempo de preparo: 10 minutos
Fonte: Água Doce . Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Restaurantes abertos no carnaval: veja onde comer durante a folia no ES

5 receitas de sucos refrescantes com frutas da Amazônia

5 receitas com carboidratos para dar energia para o Carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bebida Alcoólica Carnaval Gastronomia Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados