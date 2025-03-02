4 drinques refrescantes para aproveitar o carnaval com muito sabor

O carnaval é sinônimo de festa, calor e muita animação. E para curtir a folia sem perder o ritmo, nada melhor do que se refrescar com drinques deliciosos. Sejam alcoólicos ou não, essas bebidas tropicais são ideais para brindar a diversão com muito sabor - além de serem super fáceis de fazer.
Pensando nisso, a Água Doce Cachaçaria separou quatro receitas para ensinar você a preparar drinques incríveis: frozen de abacaxi com hortelã, coquetel de pitaia, pitanga e pink lemonade. Cada um deles traz um toque especial e refrescante para animar os dias de muita animação.
FROZEN DE ABACAXI COM HORTELÃ – ALCOÓLICO
Ingredientes:
- 2 fatias de abacaxi cortadas em cubos
- 2 ramos de hortelã
- 1 dose de cachaça neutra
- 5 gotas de limão
- 50ml de água de coco
- 2 colheres de sopa de açúcar
- Gelo à vontade até ficar no ponto de raspadinha
Modo de preparo:
- Bata tudo no liquidificador até dar o ponto de sorvete, como se fosse raspadinha. Decore com hortelã
- Rendimento: 1 porção
- Tempo de preparo: 20 minutos
COQUETEL DE PITAIA - ALCOÓLICO
Ingredientes:
- 100g de pitaia
- 100ml de champanhe
- 2 colheres de sopa de leite condensado
- 4 pedras de gelo
Modo de preparo:
- Bata todos os ingredientes no liquidificador
- Rendimento: 1 porção - taça 350ml
- Tempo de preparo: 10 minutos
DRINQUE DE PITANGA – ALCOÓLICO
Ingredientes:
- 10 pitangas maduras
- 2 colheres de sopa de açúcar refinado
- ½ xícara de chá de vodca
- 1 colher de chá de suco de limão
- 2 folhas de manjericão
Modo de preparo:
- Em uma coqueteleira, coloque as pitangas e o açúcar e macere levemente para extrair o suco das pitangas sem machucar o caroço. Acrescente a vodca, o suco de limão e as folhas de manjericão. Mexa delicadamente. Sirva a seguir
- Rendimento: 1 porção
- Tempo de preparo: 10 minutos
PINK LEMONADE - NÃO ALCOÓLICO
- 3 colheres de sopa de xarope de groselha
- 2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de suco de limão siciliano
- Açúcar a gosto
- Gelo
Modo de preparo:
- Junte todos os ingredientes e misture bem. Sirva com gelo
- Rendimento: 1 porção
- Tempo de preparo: 10 minutos
Fonte: Água Doce . Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.