10ª Festa da Lagosta celebra a tradição pesqueira em Marataízes

A famosa Festa da Lagosta em Marataízes volta à cena no Litoral Sul a partir desta quinta-feira (10) e vai até domingo (13), com atrações musicais e gastronômicas na Praça do Pontal. Pela primeira vez, o evento terá na programação a Virada da Lagosta, comandada pelo chef Gilson Surrage.
Reduto de pescadores, o Pontal de Marataízes tem como principal atividade a pesca da lagosta, e a festa é uma tradição antiga. Há dez anos, a Prefeitura de Marataízes incluiu o evento no calendário do município com o objetivo de fomentar o turismo e valorizar a cultura da região.
O chef Gilson Surrage, principal expoente da gastronomia do Litoral Sul do Estado, foi escalado para comandar duas oficinas no evento. Na primeira, marcada para sexta, será preparada uma paella de lagosta, e na segunda, programada para sábado, o público poderá conferir uma receita que reúne abacaxi, símbolo de Marataízes, e a estrela da festa.
Para o almoço de domingo, Surrage propõe uma nova atração, a Virada da Lagosta.
"Em uma panela gigante, farei uma moqueca com caudas de lagosta. Vou engrossar o caldo com farinha de mandioca e depois vamos virar essa preparação em uma paelleira de cobre, para finalizar com temperos e em seguida servir para o público em porções de degustação", explica o chef.
A Festa da Lagosta tem início nesta quinta, a partir das 19h, com atrações gospel, e segue até domingo com shows de forró, samba, pagode e sertanejo.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (10/11) - Noite gospel, a partir das 19h
- Abertura com Pablo Alves (participação especial João Vitor)
- Simone Batalha
- Primeiro Passo
SEXTA-FEIRA (11/11), a partir das 19h
- Oficina gastronômica com o chef Gilson Surrage e convidados. Receita: paella de lagosta
- Viva Som (forró pé-de-serra)
- Garotos Tradição
SÁBADO (12/11)
- 12h - Oficina gastronômica com o chef Gilson Surrage. Receita: abacaxi caramelizado e dourado com lagosta
- 14h - Patrick Bernardo
- 15h - Apresentações culturais
- 19h - Nana Nunes
- 21h - Comichão (forró)
DOMINGO (13/11)
- 12h - Apresentação da Virada da Lagosta
- 13h30 - Apresentação do vídeo e participação dos moradores com depoimentos
- 15h - Samba e Cia
- 17h - Grupo Koisa Nossa (samba e pagode)
- 19h - Fabrício Venturini (sertanejo)
- 21h - Barrosinho (forró)
10ª FESTA DA LAGOSTA DE MARATAÍZES
Quando: 10, 11, 12 e 13 de novembro
Onde: na Praça do Pontal, em Marataízes
Realização: Associação de Pescadores do Pontal e Prefeitura de Marataízes
Entrada gratuita.
Quando: 10, 11, 12 e 13 de novembro
Onde: na Praça do Pontal, em Marataízes
Realização: Associação de Pescadores do Pontal e Prefeitura de Marataízes
Entrada gratuita.