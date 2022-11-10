10ª Festa da Lagosta celebra a tradição pesqueira em Marataízes

A lagosta fará parte de receitas preparadas durante a festa Crédito: Glson Surrage/Arquivo pessoal

A famosa Festa da Lagosta em Marataízes volta à cena no Litoral Sul a partir desta quinta-feira (10) e vai até domingo (13), com atrações musicais e gastronômicas na Praça do Pontal. Pela primeira vez, o evento terá na programação a Virada da Lagosta, comandada pelo chef Gilson Surrage.

Reduto de pescadores, o Pontal de Marataízes tem como principal atividade a pesca da lagosta, e a festa é uma tradição antiga. Há dez anos, a Prefeitura de Marataízes incluiu o evento no calendário do município com o objetivo de fomentar o turismo e valorizar a cultura da região.

O chef Gilson Surrage, principal expoente da gastronomia do Litoral Sul do Estado, foi escalado para comandar duas oficinas no evento. Na primeira, marcada para sexta, será preparada uma paella de lagosta, e na segunda, programada para sábado, o público poderá conferir uma receita que reúne abacaxi, símbolo de Marataízes, e a estrela da festa.

O chef Gilson Surrage vai comandar uma oficina com paella de lagosta Crédito: Arquivo pessoal

Para o almoço de domingo, Surrage propõe uma nova atração, a Virada da Lagosta.

"Em uma panela gigante, farei uma moqueca com caudas de lagosta. Vou engrossar o caldo com farinha de mandioca e depois vamos virar essa preparação em uma paelleira de cobre, para finalizar com temperos e em seguida servir para o público em porções de degustação", explica o chef.

A Festa da Lagosta tem início nesta quinta, a partir das 19h, com atrações gospel, e segue até domingo com shows de forró, samba, pagode e sertanejo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (10/11) - Noite gospel, a partir das 19h

Abertura com Pablo Alves (participação especial João Vitor)

Simone Batalha

Primeiro Passo

SEXTA-FEIRA (11/11), a partir das 19h

Oficina gastronômica com o chef Gilson Surrage e convidados. Receita: paella de lagosta

Viva Som (forró pé-de-serra)

Garotos Tradição

SÁBADO (12/11)

12h - Oficina gastronômica com o chef Gilson Surrage. Receita: abacaxi caramelizado e dourado com lagosta



14h - Patrick Bernardo

15h - Apresentações culturais

19h - Nana Nunes

21h - Comichão (forró)

DOMINGO (13/11)

12h - Apresentação da Virada da Lagosta

13h30 - Apresentação do vídeo e participação dos moradores com depoimentos

15h - Samba e Cia

17h - Grupo Koisa Nossa (samba e pagode)

19h - Fabrício Venturini (sertanejo)

21h - Barrosinho (forró)