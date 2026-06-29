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Veja quatro séries baseadas em histórias reais para assistir na HBO Max

Reality de sobrevivência, operações policiais em aeroportos e fronteiras e ações contra crimes ambientais estão entre as produções inspiradas em fatos reais disponíveis na plataforma
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 11:42

Operação Guerra Verde
Operação Guerra Verde Reprodução HBO Max

Por vezes sentamos de frente para a televisão e nos perguntamos: "o que assistir?". Se você é desse tipo de pessoa, saiba que existem muitas produções baseadas em histórias reais que podem te manter ligado e entretido.


Histórias de sobrevivência em ambientes hostis, operações contra o crime organizado e missões para proteger o meio ambiente estão entre os temas retratados em produções inspiradas em fatos reais disponíveis na HBO Max. 


Com acesso aos bastidores de investigações e ao trabalho de profissionais que atuam na linha de frente, as séries mostram diferentes desafios enfrentados dentro e fora do Brasil.


Confira quatro opções para assistir:

Largados e Pelados – Campeões do Mundo

Largados e Pelados - Campeões do Mundo
Largados e Pelados - Campeões do Mundo Reprodução HBO Max

A nova edição do reality reúne 14 dos competidores mais experientes da franquia, representando Brasil, Estados Unidos, Austrália, México e outros países. Divididos em sete duplas, eles enfrentam três ecossistemas da Zululândia, na África do Sul, onde precisam sobreviver apenas com itens básicos e os próprios conhecimentos sobre caça, abrigo e obtenção de água e alimento. Além da disputa pelo prêmio, a temporada coloca em jogo o orgulho nacional de cada equipe. Novos episódios chegam aos domingos à HBO Max e ao Discovery.

Aeroporto – Área Restrita

Aeroporto – Área Restrita
Aeroporto – Área Restrita Reprodução HBO Max

A série documental acompanha de perto o trabalho de agentes da Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos de fiscalização nos principais aeroportos do país. Com acesso a áreas normalmente restritas ao público, a produção registra inspeções de bagagens, entrevistas com passageiros e operações que resultam na apreensão de drogas, mercadorias ilegais e outros produtos transportados de forma irregular. As ações acontecem nos aeroportos de Guarulhos (SP), Viracopos (SP), Galeão (RJ) e Pinto Martins (CE).

Operação Fronteira Brasil

Operação Sem Fronteira Brasil
Operação Sem Fronteira Brasil Reprodução HBO Max

O cotidiano das forças de segurança ganha destaque em operações realizadas em rodovias, postos de fiscalização e regiões estratégicas do país. A série acompanha o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de outras equipes no combate ao tráfico de drogas, contrabando, roubo de cargas e demais crimes que abastecem organizações criminosas. A temporada mais recente apresenta novas bases operacionais, incluindo unidades no Rio de Janeiro, e mostra como as abordagens ajudam a impedir que substâncias ilícitas cheguem aos grandes centros urbanos e aos portos brasileiros.

Operação Guerra Verde

Operação Guerra Verde
Operação Guerra Verde Reprodução HBO Max

Diferentemente das séries voltadas ao combate ao crime urbano, a produção coloca o foco na proteção dos biomas brasileiros. As câmeras acompanham agentes ambientais em missões contra o garimpo ilegal, a extração clandestina de madeira, a grilagem de terras, a pesca predatória e o tráfico de animais silvestres. Além das operações em campo, a série revela os impactos dessas atividades sobre o meio ambiente e os desafios enfrentados pelas equipes responsáveis por combater crimes ambientais. Os episódios inéditos vão ao ar às quartas-feiras, às 20h35, no Discovery, e também estão disponíveis na HBO Max.

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