Veja quatro séries baseadas em histórias reais para assistir na HBO Max

Por vezes sentamos de frente para a televisão e nos perguntamos: "o que assistir?". Se você é desse tipo de pessoa, saiba que existem muitas produções baseadas em histórias reais que podem te manter ligado e entretido.





Histórias de sobrevivência em ambientes hostis, operações contra o crime organizado e missões para proteger o meio ambiente estão entre os temas retratados em produções inspiradas em fatos reais disponíveis na HBO Max.





Com acesso aos bastidores de investigações e ao trabalho de profissionais que atuam na linha de frente, as séries mostram diferentes desafios enfrentados dentro e fora do Brasil.





Confira quatro opções para assistir: