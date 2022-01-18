Veja como está o elenco do primeiro "Pânico" 25 anos depois

Skeet Ulrich (Billy Loomis)

A atriz Neve Campbell - agora com 48 anos - interpreta novamente a protagonista Sidney Prescott, eternamente perseguida por Ghostface, o assassino mascarado.

Quem também esteve no primeiro longa e foi confirmada na quinta edição é Courteney Cox, que interpreta Gale Weathers, a jornalista de Woodsboro. A atriz, que também fez sucesso na TV, agora está com 57 anos.

O ator David Arquette também está de volta na nova edição do projeto. Ele retoma ao papel de Dewey Riley, o xerife de Woodsboro. Arquette já é cinquentão!

Drew Barrymore era um dos grandes nomes de Hollywood na época do lançamento de "Pânico", em 1996. No filme, interpretou Casey Becker, a primeira vítima do assassino mascarado. Recentemente, Drew protagonizou as três temporadas de "Santa Clarita Diet", da Netflix.