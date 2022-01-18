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Quinto filme em cartaz nos cinemas

Veja como está o elenco do primeiro "Pânico" 25 anos depois

Lançado em 1996, pelo saudoso mestre Wes Craven, o projeto revigorou o gênero horror adolescente, que andava em baixa em Hollywood
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 10:08

Protagonistas de Pânico, filme de 1996
Protagonistas de Pânico, filme de 1996 Crédito: Reprodução | Instagram
Com a estreia de "Pânico 5" nos cinemas, uma das franquias de horror mais cultuadas da história voltou à cena. Criado pelo saudoso mestre Wes Craven (morto em 2015), o longa-metragem original, lançado em 1996, está fazendo 25 anos. Para os fãs mais notálgicos, rola uma curiosidade: como estão - e por onde andam - os atores do primeiro filme?
Antes de começar o nosso momento "recordar é viver", vai uma dica. "Pânico", o original, pode ser conferido no Globoplay, Now, Amazon Prime Video (com assinatura Paramount+), Looke, Google Play e Claro Vídeo. Opções para levar bons sustos não faltam.
Os outros longas do projeto também estão disponíveis em streaming. "Pânico 2" (1997) e "Pânico 3" (2000), estão em cartaz na Globoplay, Now, Amazon Prime Video (com assinatura Paramount+), Looke, Google Play e Claro Vídeo. "Pânico 4" (2011), um dos piores longas da franquia, está disponível no Globoplay, Now, Amazon Prime Video e Google Play.

Skeet Ulrich (Billy Loomis)

A atriz Neve Campbell - agora com 48 anos - interpreta novamente a protagonista Sidney Prescott, eternamente perseguida por Ghostface, o assassino mascarado.
Quem também esteve no primeiro longa e foi confirmada na quinta edição é Courteney Cox, que interpreta Gale Weathers, a jornalista de Woodsboro. A atriz, que também fez sucesso na TV, agora está com 57 anos.
O ator David Arquette também está de volta na nova edição do projeto. Ele retoma ao papel de Dewey Riley, o xerife de Woodsboro. Arquette já é cinquentão!
Drew Barrymore era um dos grandes nomes de Hollywood na época do lançamento de "Pânico", em 1996. No filme,  interpretou Casey Becker, a primeira vítima do assassino mascarado. Recentemente, Drew protagonizou as três temporadas de "Santa Clarita Diet", da Netflix.
Skeet Ulrich interpreta Billy Loomis, um dos principais suspeitos dos assassinatos. Recentemente, o ator esteve na série "Riverdale".

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