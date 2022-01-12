Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Pânico" é ótimo ao homenagear clássico, mas tem brilho próprio

Quinto filme da franquia de terror, "Pânico", ou "Pânico 5", se preferir, reintroduz personagens conhecidos, mas quem brilha são as caras novas

Públicado em 

12 jan 2022 às 16:40
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Pânico" Crédito: Paramount/Divulgação
Em uma época em que cada vez menos gente vai aos cinemas para assistir a filmes originais, os estúdios ficam ansiosos para (re)aproveitar suas marcas que um dia já foram sucesso. Não é coincidência que “Matrix”, por exemplo, tenha retornado contra a vontade inicial de suas criadoras, as irmãs Wachowski, após os sucessos de bilheteria dos retornos de “Jurassic Park”, “Star Wars” e do interminável e extremamente lucrativo Universo Cinematográfico Marvel. Neste cenário, é impraticável manter uma marca como “Pânico”, ainda reverenciada, parada por muito tempo.
É curioso como “Pânico” já havia ensaiado um retorno no razoável quarto filme, lançado em 2011, e na série de TV que não tinha conexões com os filmes, mas prestava homenagem a eles. Agora, 11 anos depois do último filme, a franquia está de volta aos cinemas devidamente intitulada “Pânico”. É o primeiro filme da franquia após a morte de seu criador e diretor de todos os filmes anteriores, Wes Craven, em 2015.
Como tem acontecido com todas as marcas que voltam em continuações, “Pânico” é uma mistura de continuação e remake. Os alardeados retornos de Sidney (Neve Campbell), Dewey (David Arquette) e Gale (Courteney Cox) funcionam bem e eles funcionam como uma espécie de mentores para a nova geração diante de um novo (ou de novos) assassino(s) mascarado(s).
Mesmo que o retorno dos personagens clássicos seja o grande atrativo, não são eles que conduzem a trama. O texto de James Vanderbilt (“Zodíaco”) e Guy Busick (“Castle Rock”) é ótimo ao misturar as gerações e ao introduzir os novos protagonistas. As irmãs Sam e Tara Carpenter, interpretadas por Melissa Barrera e Jenna Ortega são ótimas, assim como a intensa Mindy (Jasmin Savoy Brown, de “Yellowjackets”) e Richie (Jack Quaid, de "The Boys"), mas todos os novos personagens têm bons momentos.
Filme
Filme "Pânico" Crédito: Paramount/Divulgação
O novo “Pânico” tem abertura similar aos outros quatro filmes e espelha o ataque do filme de 1996 em sua cena de abertura. É ótima a maneira como o texto atualiza o material original - quem, afinal, ainda atende telefones? - e também o cinema de terror, que abandonou um pouco o slasher dos anos 1980 para investir em obras mais complexas como “Hereditário” e “A Bruxa”.
A sequência inicial funciona para reambientar o espectador naquele universo e para reverenciá-lo, mas o filme é levado a novas direções na sequência. A trama retorna para Woodboro, uma cidade acostumada aos ataques de assassinos mascarados, para que que Sam e Richie busquem ajuda de quem já lidou com essa situação antes, Dewey. Aos poucos, a nova trama se desenrola e os personagens clássicos são reintroduzidos.
Filme
Filme "Pânico" Crédito: Paramount/Divulgação
É divertido ver Dewey, Sidney e Gale de volta e o trio tem ótimas cenas, mas os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett acertam ao transformá-los em coadjuvantes. Os acontecimentos dos filmes anteriores mudaram as vidas deles e seus comportamentos talvez surpreendam quem espera encontrar os mesmos personagens de antes.
“Pânico” é cheio de metalinguagem, o que também parece funcionar para essas sequências. No universo do filme, existe uma série de filmes que conta os eventos anteriores em Woodboro como sendo baseado em fatos. Ainda, em determinado momento, uma personagem “entende” o que está acontecendo: estão recriando a mesma história, com novos personagens, e homenageando os que passaram por lá. O roteiro, talvez até como uma proteção prévia, aproveita para brincar com toda a bases de fãs e com argumentos como “arruinaram minha infância”.

Veja Também

"No Ritmo do Coração", da Amazon Prime Video, é imperdível

"Mãe x Androides": Netflix já tem candidato a pior filme de 2022

"A Origem do Mundo": comédia da Netflix é uma divertida bizarrice

Uma das características do novo filme é seu ritmo sempre acelerado, oferecendo ao espectador pouco tempo de respiro. Apesar de um tom frequente de humor, “Pânico”, os assassinatos talvez sejam os mais violentos desde o primeiro filme e os sustos são frequentes. O filme é brutal e entende a necessidade da violência como parte da construção de sua “nova” identidade. Assim, as mortes são explícitas, esteticamente ricas e com muito sangue. O filme nos faz torcer pelos personagens e, por isso, lamentamos quando alguns deles obviamente acabam assassinados.
“Pânico” é um divertido e violento recomeço para uma franquia desgastada não só pelos próprios filmes, mas também pelo excesso de cópias que a fórmula gerou. É interessante como a narrativa consegue equilibrar humor e tensão, brincando com as expectativas do público de maneira inteligente.
Filme
Filme "Pânico" Crédito: Paramount/Divulgação
O filme dificilmente terá o mesmo impacto na cultura pop do original, mas ele nem mesmo busca isso. O novo “Pânico” é claro em sua intenção de divertir o público, homenagear os filmes originais e, principalmente, criar uma nova história da qual o estúdio possa tirar proveito nas bilheterias sem a necessidade de trazer antigos personagens de volta.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Cinema Rafael Braz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados