Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Benedetta" provoca Igreja Católica com um forte thriller erótico

Baseado em fatos, filme do lendário cineasta Paul Verhoeven, "Benedetta" traz a polêmica relação entre duas freiras em um convento do século XVII

Públicado em 

13 jan 2022 às 01:12
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Benedetta", de Paul Verhoeven Crédito: Imovision/Divulgação
Basta uma rápida procura pelo nome do cineasta holandês Paul Verhoeven no Google para o adjetivo “iconoclasta” aparecer como uma de suas características marcantes. Por isso,me permito aqui um recurso pelo qual não tenho muito afeto, a utilização do significado de alguma palavra para abrir um texto. Segundo o dicionário Houaiss, iconoclasta é “aquele que ataca crenças estabelecidas ou instituições veneradas ou que é contra qualquer tradição”.
Em “Benedetta”, que estreia esta semana no Brasil e em Vitória pode ser visto no Cine Jardins, o cineasta de 83 anos leva esse adjetivo a extremos, mas nem sempre com bons resultados. O filme conta a história de Benedetta Carlini (Virginie Efira), uma jovem devota que passa boa parte de sua vida em um convento na cidade de Pescia, na Toscana, no século 17. O roteiro é livremente baseado no livro “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy”, de Judith Brown, o que significa que apesar de ser baseado em fatos, o filme tem histórias criadas e alteradas exclusivamente em favor de sua narrativa.
Benedetta realmente acredita falar com Jesus, mas logo percebe que o ambiente no convento não é tão puro assim - inveja, jogo de poder e bens às vezes importam mais do que a religião. Com a protagonista já adulta, o convento recebe uma nova freira, a irmã Bartolomea (Daphne Patakia), e é na relação entre as duas que o filme concentra parte do tempo.
O filme de Verhoeven se sai muito bem quando foca na construção da relação entre as duas mulheres, como se Bartolomea destravasse algo incontrolável em Benedetta, que ganha confiança à com o decorrer da relação e se transforma na grande atuação de Efira. É interessante como as “conversas” com Jesus são retratadas no filme - em sonhos, a protagonista se vê em situações nas quais um herói surge para salvá-la, quase sempre com uma forte carga erótica.
Filme
Filme "Benedetta", de Paul Verhoeven Crédito: Imovision/Divulgação
Mas “Benedetta” não é apenas um filme de descobertas sexuais reprimidas de freiras lésbicas, é também uma obra sobre religião. A protagonista não demora a utilizar seu “dom” para subir na hierarquia do convento. Alguns a veem como uma santa, outras desconfiam da veracidade de seus atos e da natureza de sua relação com Bartolomea.
É interessante como Verhoeven desenvolve sua personagem-título. Não fica claro, por exemplo, a origem das chagas de Benedetta ou as quase sempre convenientes manifestações de Deus através de sua voz, seria uma santa ou uma charlatã? Sua ascensão na Igreja é acompanhada pelo aumento da intensidade de sua relação ao ponto da utilização da imagem de Nossa Senhora como objeto sexual - Verhoeven, como dito no início do texto, não tem apreço por imagem e instituições.
Filme
Filme "Benedetta", de Paul Verhoeven Crédito: Imovision/Divulgação
“Benedetta” tem ótimas ideias, mas não as desenvolve com clareza. Assim, o filme acaba passeando entre o drama histórico, o suspense religioso e o thriller erótico, sempre com a intenção de chocar. É necessário ressaltar que Paul Verhoeven não é um adepto de sutilezas e procura exatamente o impacto, mas, como aprendeu em seus trabalhos mais hollywoodianos, o espetáculo não pode ser apenas de repulsa generalizada.
O veterano cineasta holandês entrega um filme de crescimento constante e que abraça o caos em seu terceiro ato em busca do incômodo. “Benedetta” contrapõe o sagrado e o profano, a pureza e a ambição, o desejo e o celibato, mas também retrata os opostos como inseparáveis.
Verhoeven busca o exagero narrativo e o choque estético, como a violência de seu “RoboCop”, para apontar o dedo para a cultura de repressão existente na Igreja Católica desde sempre. Por isso, o aparentemente irônico o afago à religião no breve epílogo de “Benedetta” talvez seja mais agressivo do que a própria imagem da Virgem Maria utilizada como dildo, pois mais ofensivo do que cenas de sexo entre duas freiras é expor a hipocrisia de uma das instituições mais poderosas do mundo.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Cinema Rafael Braz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados