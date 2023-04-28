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Diversão inclusiva

"Super Mario Bros": cinemas da Grande Vitória realizam sessão adaptada para autistas

Exibições acontecem neste sábado (29), em três salas da Região Metropolitana. Confira horários e valores dos ingressos
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 09:00

'Super Mario Bros. - o filme' arrecada US$ 204,6 mi em 5 dias nos EUA
"Super Mario Bros. - O Filme" terá exibição especial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Crédito: Reprodução de Vídeo/YouTube/Illumination BR
Que "Super Mario Bros - O Filme" está bombando, a gente já sabe há algum tempo. Basta conferir sua bilheteria mundial, que ultrapassou a marca de US$ 800 milhões em poucas semanas de exibição. Agora temos outra novidade não menos importante: o desenho animado baseado no videogame retrô também está apostando na diversão inclusiva.
Neste sábado (29), algumas salas da Grande Vitória realizarão a sessão Azul de Cinema, uma projeção adaptada para pessoas com autismo. As exibições acontecem em Vila Velha, no Kinoplex, do Shopping Praia da Costa, às 11h; na Serra, no Cine Araújo, do Shopping Mestre Álvaro, às 13h30; e em Cariacica, no Cinépolis, do Shoppíng Moxuara, às 14h.
A sessão Azul de Cinema acontece periodicamente no último sábado do mês. É adaptada para atender necessidades de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, ou outros casos que acarretem hipersensibilidade sensorial.
Durante a projeção, luzes ficam acessas, não há exibição de trailers e propagandas, portas permanecem abertas para livre circulação do público e som e temperatura também são controlados.
Ainda não conhece a história de "Super Mario Bros"? Calma que a gente conta. Como já adiantamos, trata-se de um filme baseado na série de videogames de mesmo nome, produzida pela Nintendo.
No longa-metragem Mario é um encanador no bairro do Brooklyn, em Nova York, morando ao lado do inseparável irmão, Luigi. Envolvidos em tretas, os dois vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser, que vai fazer de tudo para conseguir mandar. Nem é preciso dizer que confusões mil vão rolar. Diversão garantida!

SESSÃO AZUL DE CINEMA, COM "SUPER MÁRIO BROS - O FILME"

  • ONDE: Kinoplex, Shopping Praia da Costa, Vila Velha
  • QUANDO: Sábado (29), às 11h
  • INGRESSOS: R$ 13 meia-entrada. Todos pagam meia nesta sessão.

  • ONDE: Cine Araújo, Shopping Mestre Álvaro, Serra 
  • QUANDO: Sábado (29), às 13h30
  • INGRESSOS: R$ 19 meia-entrada. Todos pagam meia nesta sessão

  • ONDE: Cinépolis, Shopping Moxuara, Cariacica
  • QUANDO: Sábado (29), às 14h
  • INGRESSOS: R$ 17,50 meia-entrada, R$ 35 inteira

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