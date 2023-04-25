Cine Jardins traz o Festival Filmelier ao ES com longas inéditos; veja a seleção

Vitória não vai ficar de fora do Festival Filmelier no Cinema, que está acontecendo em várias cidades do Brasil desde a última quinta-feira (19). As exibições na capital capixaba acontecem de 11 a 17 de maio, no Cine Jardins. A informação foi repassada em primeira-mão a "HZ" pelo programador e gerente da sala, Talmon Júnior.
A mostra pretende exibir filmes inéditos e plurais, com potencial para dialogar com diferentes públicos. Para o Espírito Santo, foram selecionadas 10 produções (confira a lista completa no final da matéria). Os horários das sessões serão divulgados em breve.
O evento contará com títulos que estrearam em festivais internacionais, como Sundance, Locarno, Toronto, Cannes e Veneza, ou seja: a "nata da nata" vai estar presente!
"Enxergamos o festival como uma plataforma para apresentar títulos independentes em salas e cidades fora do circuito tradicional que os receberia, visando atrair novas audiências para os cinemas", diz Fabio Lima, CEO da Sofá Digital, organizadora da mostra.
Entre os destaques, o inusitado (se assim podemos definir) israelense "Meu Vizinho Adolf", exibido no Festival de Locarno. Na trama, um solitário e mal-humorado sobrevivente do Holocausto se convence que seu novo vizinho é nada menos que Adolf Hitler. A direção é de Leon Prudovsky e o elenco traz os talentosos David Hayman e Udo Kier, de "Bacurau".
"O Lugar da Esperança", de Phyllida Lloyd ("Mamma Mia!") é outro longa imperdível. Na trama, uma mãe escapa do marido abusivo para enfrentar um complicado sistema de acolhimento.
Quando decide construir sua própria casa, começa a descobrir que é mais forte e perseverante do que imaginava. O drama é protagonizado por Clare Dunne, em elogiada atuação. A artista chegou a ser premiada no Festival de Berlim de 2022, na categoria Atriz Promissora.
O romantismo revisita outro longa que merece ser conferido, o australiano "Uma Nova Paixão". Presa em um casamento e em uma vida vazia, uma mulher (Kelly Macdonald) se entrega a um intenso romance com um músico (o galã Garrett Hedlund). O longa é dirigido por Gregor Jordan ("Guerreiros Buffalo") e conta com belas imagens do litoral da Austrália.
"Um dos pontos interessantes da mostra é que ela traz filmes mais leves em um ano em que o cinema tem apresentado longas muito densos (vide "A Baleia", que deu o Oscar a Brendan Fraser). Essa leveza também cai bem num contexto político-social de um país que passou pela pandemia, com pessoas exaustas de notícias ruins. Queríamos trazer projetos que possuíssem um caráter de lazer e de diversão. São temas ligados a romance e a relacionamentos positivos", complementa Talmon Júnior.
CONFIRA OS FILMES SELECIONADOS PARA O FESTIVAL FILMELIER NO CINEMA
- Três Mulheres - Uma Esperança (Lost Transport)
- Na primavera de 1945, um trem deportando centenas de prisioneiros judeus fica preso perto de uma pequena vila alemã ocupada pelo Exército Vermelho. Surge, então, uma amizade inesperada entre a atiradora russa Vera (Eugénie Anselin), a garota da cidade Winnie (Anna Bachmann) e a mulher judia-holandesa Simone (Hanna van Vliet). Dirigido por Saskia Diesing
- Meu Vizinho Adolf (My Neighbor Adolf)
- Um solitário e mal-humorado sobrevivente do Holocausto convence-se de que o seu novo vizinho é nada menos que Adolf Hitler. Dirigido por Leon Prudovsky e estrelado por Udo Kier ("Bacurau", "Hunters")
- Além do Tempo (Zee Van Tijd)
- Ambientado nos anos 1980, a história acompanha Lucas e Johanna, um casal apaixonado que, após um terrível acidente durante uma viagem de veleiro pelo Atlântico, acabam separados. Após trinta e cinco anos, eles se reencontram. Dirigido por Theu Boermans, o longa é baseado em uma história real e venceu, em 2021, o Prêmio de Melhor Filme no Festival de Milão
- Tesla: O Homem Elétrico (Tesla)
- Inspirado na história real do celebrado inventor e cientista Nikola Tesla, o longa mostra o convívio de Tesla com Thomas Edison e a filha de J.P. Morgan, Anne, e seus avanços na transmissão de luz e energia elétrica. Dirigido por Michael Almereyda e protagonizado por Ethan Hawke. Filme vencedor do Prêmio Alfred Sloan, no Festival de Sundance, em 2020
- Uma Nova Paixão (Dirt Music)
- Presa em um casamento e uma vida vazia, uma mulher casada, Georgie (Kelly Macdonald), se entrega a um intenso romance com o músico Lu (Garrett Hedlund). Dirigido por Gregor Jordan, o drama é baseado em um best-seller australiano e é dos mesmos produtores de “Educação” e “Brooklyn”
- O Lugar da Esperança (Herself)
- Nesta poderosa história de esperança, uma jovem mãe escapa do marido abusivo para enfrentar um complicado sistema de acolhimento. Quando decide construir sua própria casa, ela começa a descobrir sua própria força. Dirigido por Phyllida Lloyd, de Mamma Mia!, o drama é protagonizado por Clare Dunne (premiada no Festival de Berlim de 2022 na categoria “Atriz Promissora”)
- O Falsificador (Der Passfälscher)
- Ambientada em Berlim, nos anos 1940, a trama acompanha Cioma Schönhaus (Louis Hofmann, de "Dark"), um jovem judeu que começa a falsificar identidades durante a guerra para salvar a vida dele e a de outros. Dirigido por Maggie Peren
- Os Filhos dos Outros (Les enfants des autres)
- Quando a professora Rachel (Virginie Efira, de "Benedetta" - vencedora do prêmio de Melhor Atriz pelo filme no Lumiere Awards de 2023) conhece o seu namorado, ela não imagina que entrará também em sua vida a pequena Leila, filha dele. As duas criam um profundo laço e a relação delas desperta em Rachel um já esquecido desejo pela maternidade. Dirigido por Rebecca Zlotowski
- Querida Zoe (Dear Zoe)
- Quando Tess (Sadie Pink, de “Stranger Things” e “A Baleia”) sofre uma terrível perda em sua família, ela se aproxima de seu pai biológico e encontra nele um inesperado apoio. O drama “coming of age” é dirigido por Gren Wells
- A Noite do Dia 12 (La nuit du 12)
- Vencedor de seis prêmios César em 2023, incluindo “Melhor Filme”, a comédia dramática acompanha Yohan (Bastien Bouillon), uma investigadora que se vê obcecada por um estranho caso de assassinato. Dirigido por Dominik Moll