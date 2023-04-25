Cine Jardins traz o Festival Filmelier ao ES com longas inéditos; veja a seleção

O drama romântico australiano "Uma Nova Paixão" é um dos destaques do festival que será promovido no Cine Jardins em maio Crédito: David Dare Parker

Vitória não vai ficar de fora do Festival Filmelier no Cinema, que está acontecendo em várias cidades do Brasil desde a última quinta-feira (19). As exibições na capital capixaba acontecem de 11 a 17 de maio, no Cine Jardins. A informação foi repassada em primeira-mão a "HZ" pelo programador e gerente da sala, Talmon Júnior.

A mostra pretende exibir filmes inéditos e plurais, com potencial para dialogar com diferentes públicos. Para o Espírito Santo, foram selecionadas 10 produções (confira a lista completa no final da matéria). Os horários das sessões serão divulgados em breve.

O evento contará com títulos que estrearam em festivais internacionais, como Sundance, Locarno, Toronto, Cannes e Veneza, ou seja: a "nata da nata" vai estar presente!

"Enxergamos o festival como uma plataforma para apresentar títulos independentes em salas e cidades fora do circuito tradicional que os receberia, visando atrair novas audiências para os cinemas", diz Fabio Lima, CEO da Sofá Digital, organizadora da mostra.

Entre os destaques, o inusitado (se assim podemos definir) israelense "Meu Vizinho Adolf", exibido no Festival de Locarno. Na trama, um solitário e mal-humorado sobrevivente do Holocausto se convence que seu novo vizinho é nada menos que Adolf Hitler. A direção é de Leon Prudovsky e o elenco traz os talentosos David Hayman e Udo Kier, de "Bacurau".

"O Lugar da Esperança", de Phyllida Lloyd ("Mamma Mia!") é outro longa imperdível. Na trama, uma mãe escapa do marido abusivo para enfrentar um complicado sistema de acolhimento.

Quando decide construir sua própria casa, começa a descobrir que é mais forte e perseverante do que imaginava. O drama é protagonizado por Clare Dunne, em elogiada atuação. A artista chegou a ser premiada no Festival de Berlim de 2022, na categoria Atriz Promissora.

O romantismo revisita outro longa que merece ser conferido, o australiano "Uma Nova Paixão". Presa em um casamento e em uma vida vazia, uma mulher (Kelly Macdonald) se entrega a um intenso romance com um músico (o galã Garrett Hedlund). O longa é dirigido por Gregor Jordan ("Guerreiros Buffalo") e conta com belas imagens do litoral da Austrália.

"Um dos pontos interessantes da mostra é que ela traz filmes mais leves em um ano em que o cinema tem apresentado longas muito densos (vide "A Baleia", que deu o Oscar a Brendan Fraser). Essa leveza também cai bem num contexto político-social de um país que passou pela pandemia, com pessoas exaustas de notícias ruins. Queríamos trazer projetos que possuíssem um caráter de lazer e de diversão. São temas ligados a romance e a relacionamentos positivos", complementa Talmon Júnior.

CONFIRA OS FILMES SELECIONADOS PARA O FESTIVAL FILMELIER NO CINEMA