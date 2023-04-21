De "Terra Amarga" a "Power Rangers": 10 filmes e séries para curtir no feriadão

01

O Menu (2022)

Corrosiva comédia de humor politicamente incorreto que faz uma radiografia sobre o sórdido mundo da alta gastronomia. O casal Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult), viaja para uma ilha a fim de participar de um jantar em um sofisticado restaurante, onde o recluso e renomado chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) prepara um menu luxuoso para um pequeno grupo de clientes especiais. Com o passar da noite, a tensão aumenta em todas as mesas enquanto segredos são revelados e pratos inesperados são servidos. Para ser "degustado" no Star +

02

Covil de Ladrões (2018)

O filme já tem uma certa "idade", mas acabou de entrar para o catálogo da Prime Vídeo. Trata-se de um excelente exemplo de longa de ação, capaz de fazer o público perder o fôlego. A direção de Christian Gudegast é competente e o elenco é recheado de atores talentosos, como Gerard Butler, Pablo Schreiber e 50 Cent. Um ladrão planeja um roubo a um banco enquanto tenta ocultar um tenebroso segredo: ele pertence a duas facções rivais e sua sobrevivência depende que essa informação nunca chegue aos líderes desses movimentos.

03

O Império dos Chimpanzés (2023)

Série documental em quatro episódios, a atração narrada por Mahershala Ali mostra o cotidiano da floresta de Ngogo, em Uganda, onde vive a maior comunidade de chimpanzés já descoberta. Acompanhamos o crescimento dos filhotes, o desenvolvimento dos relacionamentos entre eles, e a ascensão e queda de diferentes líderes. Tudo captado por belas imagens dirigidas por James Reed ("Professor Polvo"). Disponível na Netflix.

04

Power Rangers: Agora e Sempre (2023)

Esta dica é para os nostálgicos de plantão. A Netflix resolveu fazer um média-metragem sobre o universo dos "Power Rangers", que acabou de estrear na plataforma. Três décadas depois que o poderoso Zordon criou os Power Rangers, o grupo fica frente a frente com uma ameaça do passado. Em meio a uma crise global, os heróis são chamados mais uma vez para salvar o mundo. O especial celebra o trigésimo aniversário da franquia.

05

A Diplomata (2023)

Trazendo Keri Russell ("eternizada" com "The Americans") à frente do elenco, a série de oito episódios chama a atenção pelo roteiro bem escrito, afinal, conta com o pedigree da assinatura de Debora Cahn, criadora de "West Wing". Na trama, Russell é uma diplomata norte-americana na Inglaterra que precisa contornar uma crise global enquanto tenta salvar seu casamento, com o também diplomata Hal Wyler (Rufus Sewell). Disponível na Netflix.

06

Guia de Viagem para o Amor (2023)

Quem disse que seu feriadão não teria uma boa e velha comédia romântica? Estrelado pela sempre simpática Rachael Leigh Cook ("Ela é Demais") o filme mostra os dilemas de uma agente de viagens recém-divorciada. Ela aceita a missão de trabalhar disfarçada e obter informações sobre o turismo no Vietnã. No caminho, ela acaba encontrando o amor nas mãos de um guia local. o bonitão Scott Ly. Pode ser conferido na Netflix.

07

Inimigo Íntimo (2018)

Sucesso na Telemundo, a série mexicana "Inimigo Íntimo" acaba de chegar a Globoplay trazendo muito suspense e ação. Estrelada por Fernanda Castillo ("Teresa"), Raúl Méndez e Matías Novoa, o galã "mais quente" das produções vindas do México, a atração mostra a história de dois irmãos que testemunharam o assassinato de seus pais nas mãos de um dos cartéis de drogas do país. A menina é sequestrada e acaba reencontrando o garoto 25 anos depois, curiosamente em lados opostos da lei. Contar mais seria spoiler!

08

Ghosted: Sem Resposta (2023)

A esperada comédia de ação estrelada por Chris Evans e Ana de Armas finalmente chegou à Apple TV nesta sexta (21). Cole (Evans) se apaixona pela enigmática Sadie (Ana, cada vez mais ganhando espaço em Hollywood), mas logo enfrenta a chocante descoberta de que ela é uma agente secreta. Antes que eles possam decidir se terão ou não um segundo encontro, Cole e Sadie são arrastados para uma aventura internacional para salvar o mundo.

09

Casamento à Indiana (2023)