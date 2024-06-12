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Internacional

Sandra Bullock e Nicole Kidman retornam como irmãs bruxas em 'Da Magia à Sedução 2'

Estúdios Warner anunciaram sequência do filme de 1998
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 09:19

Nicole Kidman e Sandra Bullock em 'Da Magia à Sedução'
Nicole Kidman e Sandra Bullock em 'Da Magia à Sedução' Crédito: Divulgação/WarnerBros.
Nicole Kidman, 56, que vem de uma safra boa de séries nos streamings, vai voltar em breve aos cinemas com a sequência de um clássico dos anos 1990: "Da Magia à Sedução 2".
No filme, de 1998, Nicole e Sandra Bullock, 59, são as irmãs Owens, que além de lindas e sedutoras, são bruxas. Os homens que se apaixonam por elas acabam se envolvendo em confusões sobrenaturais.
A Warner Bros anunciou na última segunda-feira (10), em suas redes sociais, que fará uma continuação do filme. "É oficial! 'Da Magia à Sedução 2' está em desenvolvimento e vem em breve!", publicou o perfil do estúdio.
Segundo a revista Variety, as atrizes ainda estão negociando sua participação no longa. O roteirista Akiva Goldsman, que escreveu primeiro filme, também deve retornar para a continuação.

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