Sandra Bullock e Nicole Kidman retornam como irmãs bruxas em 'Da Magia à Sedução 2'

Nicole Kidman e Sandra Bullock em 'Da Magia à Sedução' Crédito: Divulgação/WarnerBros.

Nicole Kidman, 56, que vem de uma safra boa de séries nos streamings, vai voltar em breve aos cinemas com a sequência de um clássico dos anos 1990: "Da Magia à Sedução 2".

No filme, de 1998, Nicole e Sandra Bullock, 59, são as irmãs Owens, que além de lindas e sedutoras, são bruxas. Os homens que se apaixonam por elas acabam se envolvendo em confusões sobrenaturais.

A Warner Bros anunciou na última segunda-feira (10), em suas redes sociais, que fará uma continuação do filme. "É oficial! 'Da Magia à Sedução 2' está em desenvolvimento e vem em breve!", publicou o perfil do estúdio.