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Oscar

'Queria nunca ter feito esse filme', diz diretor de '20 Days in Mariupol', sobre guerra

O longa-metragem, que mostra a tomada da cidade portuária pelas forças da Rússia, venceu o Oscar de Melhor Documentário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 10:31

Mstyslav Chernov, diretor do longa
Mstyslav Chernov, diretor do longa "20 Days in Mariupol" Crédito: Reuters/Folhapress
O longa "20 Days in Mariupol", sobre a tomada da cidade portuária pelas forças russas, venceu o Oscar de Melhor Documentário neste domingo (10). Mstyslav Chernov, o diretor, disse em seu discurso que desejava nunca ter ganho o prêmio.
"Eu queria nunca ter feito esse filme. Queria poder trocar esse prêmio pela Rússia nunca atacar a Ucrânia. Eu queria trocar todo o reconhecimento para que a Rússia nunca matasse milhares de pessoas e que pudessem soltar todos os reféns", disse.
"Eu não posso mudar o passado. Mas, juntas, todas as pessoas talentosas do mundo podem garantir que a história seja registrada e que a verdade prevaleça. Que as pessoas de Mariupol não sejam esquecidas. O cinema cria memórias e a memória cria a história."
O discurso de Chernov foi o segundo a levantar questões políticas. Antes dele, Jonathan Glazer, diretor de "Zona de Interesse", falou sobre a desumanização de palestinos e pediu pelo cessar-fogo em Gaza.

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