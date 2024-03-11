'Queria nunca ter feito esse filme', diz diretor de '20 Days in Mariupol', sobre guerra

Mstyslav Chernov, diretor do longa "20 Days in Mariupol" Crédito: Reuters/Folhapress

O longa "20 Days in Mariupol", sobre a tomada da cidade portuária pelas forças russas, venceu o Oscar de Melhor Documentário neste domingo (10). Mstyslav Chernov, o diretor, disse em seu discurso que desejava nunca ter ganho o prêmio.

"Eu queria nunca ter feito esse filme. Queria poder trocar esse prêmio pela Rússia nunca atacar a Ucrânia. Eu queria trocar todo o reconhecimento para que a Rússia nunca matasse milhares de pessoas e que pudessem soltar todos os reféns", disse.

"Eu não posso mudar o passado. Mas, juntas, todas as pessoas talentosas do mundo podem garantir que a história seja registrada e que a verdade prevaleça. Que as pessoas de Mariupol não sejam esquecidas. O cinema cria memórias e a memória cria a história."