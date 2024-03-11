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Oscar 2024

Jimmy Kimmel diz no Oscar que Donald Trump já deveria ter sido preso

Humorista leu um tweet do ex-presidente dos EUA, em que o republicano dizia que ele era 'o pior apresentador'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 09:31

Jimmy Kimmel, apresentador do Oscar 2024
Jimmy Kimmel, apresentador do Oscar 2024 Crédito: Patrick T. Fallon/AFP
No final da cerimônia do Oscar na noite deste domingo, 10, o comediante Jimmy Kimmel leu um tweet do ex-presidente Donald Trump, em que o republicano o chamava de "o pior apresentador do Oscar de todos os tempos".
"Quem vocês acham que escreveu?" perguntou o apresentador à plateia, com tom irônico. "Trump, já passou da hora de você ir para a prisão", disse, e foi ovacionado pela plateia.
Além da vitória de "Oppenheimer" como melhor filme e a coroação de Emma Stone por "Pobres Criaturas", a cerimônia do Oscar foi marcada por posicionamentos a favor do cessar-fogo em Gaza.
Jonathan Glazer, diretor de "Zona de Interesse", que levou o Oscar de melhor filme internacional, falou sobre a desumanização dos palestinos e criticou a ocupação israelense da Faixa de Gaza.
Já algumas estrelas como Billie Eilish e Ramy Youssef desfilaram no tapete vermelho com broches a favor do cessar-fogo em Gaza.

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