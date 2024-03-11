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Oscar 2024

Billie Eilish vence Oscar aos 22 anos e é a pessoa mais jovem com duas estatuetas

Cantora americana levou prêmio de melhor canção original por 'What Was I Made For?', de 'Barbie', e já tinha vitória por '007'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 09:12

Billie Eilish ganhou o Oscar de Melhor Canção Original
Billie Eilish ganhou o Oscar de Melhor Canção Original Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Billie Eilish quebrou o recorde e se tornou a pessoa mais nova a vencer duas estatuetas do Oscar. A americana de 22 anos levou o prêmio de melhor canção original por "What Was I Made For?", do filme "Barbie", na cerimônia deste domingo (10).
Junto do irmão Finneas, de 26 anos, ela havia ganhado um Oscar em 2022, na mesma categoria, pela música "No Time to Die", de "007: Sem Tempo para Morrer".
Apenas três pessoas conquistaram duas estatuetas do Oscar antes de completar 30 anos. Luise Rainer tinha 28 anos quando levou prêmios de atuação consecutivos por "O Grande Ziegfeld", de 1936, e "A Boa Terra", de 1937.
Jodie Foster, por sua vez, tinha 29 quando venceu por "O Silêncio dos Inocentes", depois de ter sido laureada por "Os Acusados", de 1988. Hilary Swank, também aos 29, conquistou o marco ao vencer por "Meninos Não Choram" e, em 2005, por "Menina de Ouro".

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