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Filme

Oscar decide que 'Barbie' concorrerá como roteiro adaptado e frustra estúdio

Warner Bros., responsável pelo longa, havia lançado campanha para que filme fosse indicado como roteiro original
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 11:37

Cena do filme Barbie, em cartaz nos cinemas do Estado
Cena do filme Barbie, em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Warner Bros
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, classificou o filme "Barbie" como roteiro adaptado. Dessa forma, o longa da diretora Greta Gerwing concorrerá nessa categoria.
De acordo com o site Variety, a decisão contraria a campanha da Warner Bros, estúdio responsável pelo longa, para que a obra fosse indicada na categoria de melhor roteiro original. Até a decisão da academia, havia dúvidas sobre em qual categoria o longa iria concorrer.
Isso porque ele é baseado na boneca Barbie, da Mattel, mas traz elementos novos à história da personagem. Apesar disso, os membros da academia entenderam que se trata de uma adaptação, motivo pelo qual decidiram que o filme deve concorrer na categoria de roteiro adaptado.
No entanto, na WGA Awards, premiação do Sindicato dos Roteiristas dos EUA, o filme deve disputar o troféu como melhor roteiro original. Isso acontece porque cada premiação usa critérios diferentes para classificar as obras.
"Barbie" não só teve a maior bilheteria do ano passado, com US$ 636 milhões arrecadados, como teve também a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher nos EUA.

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