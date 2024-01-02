Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Globo encerra gravações de 'Guerreiros do Sol'; novela estreia só em 2025

Produção livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita é produzida para o streaming Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 09:01

Cena de 'Guerreiros do Sol': Globo encerrou gravações de novela sobre cangaço
Cena de 'Guerreiros do Sol': Globo encerrou gravações de novela sobre cangaço Crédito: Divulgação/Globo
A Globo encerrou no último sábado (30) as gravações da novela "Guerreiros do Sol", produção feita para o Globoplay, sua plataforma de streaming.
O folhetim agora vai para a pós-produção e em seguida para a edição dos capítulos. Antes com previsão de ser lançada neste ano, a empresa só irá estrear o folhetim em 2025.
Inicialmente prevista para chegar à TV Globo em 2025, a tendência é que ela só chegue ao público que televisão aberta daqui a três anos, em 2026, para respeitar a ideia de ficar um ano exclusiva no streaming.
A Globo não teve atrasos ou qualquer tipo de problema com "Guerreiros do Sol". Suas gravações foram finalizadas dentro do previsto.
A emissora só adiou a sua estreia por uma questão estratégica. Acha que 2025 será um momento melhor para lançar a produção.
A direção artística de "Guerreiros do Sol" é de Rogério Gomes, o Papinha, que havia deixado a Globo no meio de "Pantanal" (2022) após uma divergência com Ricardo Waddington, diretor dos Estúdios Globo, que deixou a emissora meses atrás. Os roteiros são de George Moura e Sergio Goldenberg.
O mote central é uma história de amor que acontece em meio a uma guerra de forças do Brasil moderno. As gravações começaram em maio e existem locações por estados nordestinos como Sergipe e Alagoas.
No elenco, "Guerreiros do Sol" tem nomes importantes como Isadora Cruz, Tomás Aquino, José de Abreu, Alline Moraes, Alexandre Nero, Nathalia Dill, Daniel de Oliveira, Osmar Prado, entre outros.

Veja Também

Mamonas Assassinas - O Filme é biografia afetiva feita para agradar fãs

De Oppenheimer a Assassinos da Lua das Flores: onde assistir aos favoritos ao Oscar 2024

What If...?: Episódios finais da segunda temporada são os melhores da série da Marvel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

globo Globoplay Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados