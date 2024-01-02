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Filme

'Barbie' bateu recordes, mas mulheres dirigiram menos filmes de sucesso em 2023

Pesquisa mostra que homens ainda são os principais contratados por estúdios em suas grandes produções
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 13:23

Cena do filme
Cena do filme "Barbie" Crédito: Warner Bros.
"Barbie", filme de Greta Gerwig, pode ter salvado Hollywood em 2023. Ele não só teve a maior bilheteria do ano, com US$ 636 milhões arrecadados, como teve a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher nos EUA. Ainda assim, a produção é um ponto fora da curva, dado que os grandes estúdios priorizam cineastas masculinos em seus grandes trabalhos.
É o que mostrou uma pesquisa do Centro de Estudos das Mulheres na Televisão e no Cinema da Universidade Estadual de San Diego. O estudo apontou que as mulheres representaram apenas 16% dos diretores nos 250 filmes de maior bilheteria, considerado uma queda em relação aos 18% em 2022.
Há aspetos mais animadores a serem olhados à medida que se sobe na lista de filmes que mais arrecadaram dinheiro cineastas mulheres dirigiram 14% dos cem principais filmes, um aumento em relação aos 11% em 2022.
O cenário diante do estudo é composto pelo surgimento de grandes produções de cineastas mulheres, que estão entre as mais comentadas de 2023. Além de "Barbie" de Gerwig, é o caso de "Saltburn" de Emerald Fennell, "Vidas Passadas", de Celine Song, "Priscilla" e de Sofia Coppola. Não ficam de fora também os filmes de shows de Beyoncé e Taylor Swift, que lideraram bilheterias.
No entanto, o sucesso de crítica e de vendas não mudou muito o cenário da indústria. O estudo mostrou que as mulheres representavam 22% de todos os diretores, roteiristas, produtores, produtores executivos, editores e cinematógrafos que trabalhavam nos 250 filmes de maior bilheteria. Isso representou uma queda de 24% em relação a 2022. Além disso, 75% dos filmes de maior bilheteria empregavam 10 ou mais homens em papéis-chave nos bastidores, enquanto apenas 4% empregavam 10 ou mais mulheres.
Em ordem decrescente, as mulheres representaram 26% dos produtores, 24% dos produtores executivos, 21% dos editores, 17% dos escritores, 14% dos compositores e 7% dos cineastas. O número de mulheres empregadas como produtoras, produtoras executivas e escritoras diminuiu, enquanto a porcentagem de editoras e cineastas permaneceu aproximadamente a mesma de 2022.
A pesquisa ainda apontou que nos filmes com pelo menos uma diretora, as mulheres são mais contratadas para funções importantes nos bastidores do que em filmes só com diretores homens.

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