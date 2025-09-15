Cinema

'O Agente Secreto' vai tentar vaga para o Brasil no Oscar 2026 após superar 'Manas'

Filmes protagonizaram disputa acalorada nas redes sociais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:18

Wagner Moura em 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho Crédito: Reprodução / Vitrine Filmes

"O Agente Secreto" teve seu favoritismo confirmado nesta segunda-feira (15) e foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga na disputa de melhor filme internacional do Oscar do ano que vem, marcado para o dia 15 de março.

A decisão foi tomada em meio à gritaria das redes sociais, que ao longo da última semana virou palco de uma disputa acalorada entre o longa de Kleber Mendonça Filho e "Manas", de Marianna Brennand, que surgiu como sério candidato na disputa repentinamente.

Agora, "O Agente Secreto" será apreciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar, junto com os títulos escolhidos por outros países. O órgão não pode indicar, em melhor filme internacional, produções que não tenham sido as escolhas oficiais de cada nação.

Assim, se "Manas" decidir dar sequência à campanha de internacionalização que começou nas últimas semanas, ficará restrito às outras categorias da premiação. "O Agente Secreto", por sua vez, já é ventilado pela imprensa americana como possibilidade também em melhor filme, roteiro original, direção e ator, para Wagner Moura, o que deu força para sua campanha diante da Academia Brasileira de Cinema.

Na área de comentários da transmissão ao vivo no YouTube em que a escolha foi anunciada, fãs e haters se reuniram logo cedo para defender, em especial, "O Agente Secreto". Poucas horas depois, a função de comentários foi desabilitada.

No fim de semana, a disputa dicotômica tomou proporções que geraram desconforto na indústria, com publicações feitas por nomes como Fernanda Torres, Bárbara Paz e Anna Muylaert nas redes sociais.

Também estavam pré-selecionados para tentar a vaga brasileira os filmes "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal, e "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi.

Em 16 de dezembro, a academia hollywoodiana vai anunciar a lista de pré-indicados ao Oscar de filme internacional. O anúncio de quem de fato concorre à estatueta acontece no dia 22 de janeiro.

Nos Estados Unidos, "O Agente Secreto" é da Neon, distribuidora poderosa e influente, responsável pelo grande vencedor deste ano, "Anora", e que pode alavancar a campanha e emplacar um filme brasileiro na disputa logo após a vitória de "Ainda Estou Aqui". Do outro lado do Atlântico, no Reino Unido, a distribuição é da Mubi, outra com poderio significativo.

