Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/01/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:49

Nesta quinta-feira, será importante deixar ir aquilo que não compensa mais manter Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

As cartas do tarot indicam, nesta quinta-feira (29/01), uma força mental intensa para a maioria dos signos do zodíaco. O dia pedirá resiliência, firmeza e coragem para seguir os próprios ideais, sem medos ou inseguranças. Também revelam a importância de deixar ir aquilo que não compensa mais manter.

Confira, a seguir, as previsões do tarot para os signos do zodíaco!

Áries — 5 de Espadas

Conforme a carta “5 de Espadas”, conflitos poderão surgir ao longo do dia, especialmente por disputas de poder ou pela necessidade de ter razão . No entanto, será importante lembrar que nem toda vitória compensa o desgaste. Avaliar se insistir vale a pena ou se o silêncio é a melhor estratégia fará toda a diferença.

Touro — Cavaleiro de Paus

O dia pedirá movimento, ousadia e atitude, segundo a carta “Cavaleiro de Paus”. Convites inesperados ou impulsos de mudança ganharão força. Ainda assim, será necessário cuidado com decisões precipitadas: o entusiasmo ajudará, mas precisará de direção.

Gêmeos — A Morte

Este será um dia de transformação profunda, conforme a carta “A Morte”. Algo chegará definitivamente ao fim para a brir espaço ao novo , e resistir apenas prolongará o desconforto. Confiar será essencial, pois o que se encerrará permitirá caminhos mais alinhados com quem você está se tornando.

Câncer — 5 de Copas

O foco poderá se voltar para perdas ou frustrações, mas nem tudo estará perdido. A carta “5 de Copas” indica a importância de levantar o olhar e perceber o que ainda permanece de pé. Haverá apoio emocional disponível, e aceitá-lo será fundamental.

Leão — 9 de Copas

A carta “9 de Copas” mostra sentimentos de satisfação e realização. Desejos atendidos, boas notícias ou uma sensação de plenitude marcarão o dia. Aproveitar, celebrar e reconhecer as próprias conquistas sem culpa será importante.

Virgem — Rainha de Paus

Confiança, magnetismo e liderança estarão em alta. Você tenderá a se destacar naturalmente, seja no trabalho ou nas relações. A carta “Rainha de Paus” pede mais confiança no próprio brilho e menos espaço para a autocrítica.

Libra — Rei de Copas

O equilíbrio emocional será o maior trunfo da quinta-feira, conforme a carta “Rei de Copas”. Conversas importantes exigirão empatia , maturidade e sinceridade. Será um excelente dia para resolver questões afetivas com serenidade.

Escorpião — 3 de Paus

O dia favorecerá a expansão e a visão de futuro, segundo a carta “3 de Paus”. Planos começarão a ganhar forma, e oportunidades poderão surgir a partir de algo iniciado no passado. Pensar grande será positivo, desde que haja estratégia.

Sagitário — Os Amantes

Decisões importantes estarão em destaque, especialmente no campo afetivo. A carta “Os Amantes” mostra a necessidade de alinhar desejo e valores . Ouvir o coração será essencial, mas sem ignorar a consciência.

Capricórnio — O Mundo

Conclusões positivas marcarão a quinta-feira, revela a carta “O Mundo”. Um ciclo se encerrará com sensação de sucesso, reconhecimento e missão cumprida. Será um ótimo momento para celebrar conquistas e se preparar para um novo começo em outro nível.

Aquário — 5 de Paus

Ambientes competitivos ou com opiniões divergentes poderão surgir, segundo a carta “5 de Paus”. Será importante lembrar que nem tudo precisa virar batalha. Escolher bem onde investir energia ajudará a evitar conflitos desnecessários.

Peixes — A Força

Domínio emocional, coragem silenciosa e poder interior marcarão o dia, conforme a carta “A Força”. Você conseguirá lidar com desafios sem agressividade, usando a sensibilidade como aliada. Confiar na própria capacidade de conduzir situações difíceis com amor e firmeza será essencial.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.