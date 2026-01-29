De quinta a domingo

Agenda no ES: Poze do Rodo, Paulo Ricardo, Tomate e Cat Dealers e muito mais

E tem mais! Confira as estreias da semana, show de Dead Fish, Mukeka Di Rato, ensaio do bloco Kustelão e evento geek

29 de janeiro de 2026

Quinta (29) com show e estreias Vanessa da Mata Show com Vanessa da Mata, DJ Negana e Casaca & Convidados (André Prando, Juana Zanchetta, Mary Di e Diego Lyra). Horário: a partir das 17h30. Local: Cais das Artes. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos esgotados.



Cinema: Alerta Apocalipse Quando um fungo altamente perigoso escapa de um laboratório secreto, Robert Quinn (Liam Neeson), um ex-agente de bioterrorismo que só queria curtir a aposentadoria em paz, é chamado de volta à ação. Ao lado de Travis (Joe Keery) e Naomi (Georgina Campbell), dois jovens funcionários que definitivamente não ganham o suficiente para isso, ele precisa enfrentar uma ameaça invisível e fora de controle. Em uma corrida contra o tempo, o trio descobre que salvar o mundo dá muito mais trabalho do que parece. Estreia disponível em: Cinemark (Shopping Vila Velha e Vitória), Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinépolis (Shopping Moxuara), Cinesystem (Shopping Boulevard)



Cinema: O Primata A universitária Lucy vai passar férias em casa com a família e aproveita a ausência do pai para organizar uma festa na piscina. Durante o evento, seu chimpanzé de estimação surge irreconhecível e agressivo, contaminado com raiva, forçando o grupo a buscar algum jeito de escapar da fúria do animal. Estreia disponível em: Cinemark (Shopping Vila Velha e Vitória), Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinépolis (Shopping Moxuara), Cinesystem (Shopping Boulevard), Cine A (Shopping Norte Sul).

Cinema: Socorro! Socorro! conta a história de Linda Liddle, executiva de uma firma de consultoria que conta os dias para receber uma prometida promoção a vice-presidente. Porém, o novo cargo é tirado dela por Bradley Preston, filho do antigo presidente, que assume o comando da empresa após a morte do pai. A tensa relação entre os dois é levada ao limite durante uma viagem a trabalho interrompida brutalmente por um acidente aéreo que deixa a dupla naufragada em uma ilha deserta. Enquanto aguardam resgate, eles precisam unir forças para sobreviver aos perigos trazidos pelo local – e por eles mesmos. Estreia disponível em: Cinemark (Shopping Vila Velha e Vitória), Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinépolis (Shopping Moxuara), Cinesystem (Shopping Boulevard).



Cinema: "Song Sung Blue: Um Sonho A Dois" O filme acompanha a jornada de um casal azarado de Milwaukee, Mike (Hugh Jackman) e Claire Sardina (Kate Hudson). Mike Sardina era um imitador do cantor Don Ho quando, numa feira estadual, conhece Claire enquanto ela sobe no palco para se apresentar como Patsy Cline. Ambos músicos com aspirações grandiosas, a dupla acaba se tornando um ícone local quando formam uma banda de tributo a Neil Diamond, uma decisão que muda por completo a vida dos dois artistas. Nessa jornada musical, o casal experimenta o sucesso e a desilusão. Estreia disponível em: Cinemark (Shopping Vila Velha e Vitória), Cine A (Shopping Norte Sul).



Delírio Tropical No Delírio Tropical, a quinta-feira é dedicada ao pop, rock e blues, com encontros musicais entre Bruno Caliman, Nano Vianna e Saulo Simonassi ao lado da cantora Dona Fran, além do show da Big Bat Blues Band. Horário: a partir das 17h. Local: Arena de Verão de Vila Velha, na Praia de Itapuã, na altura da Rua Dr. Jair de Andrade com a Avenida Gil Veloso. Entrada: gratuita.

Sexta (30) Boulevard Geek XP Evento gratuito que reúne fãs de games, cultura pop, cinema, séries, K-pop e cosplay, com atrações como dubladores convidados, shows ao vivo, karaokê, desfile de cosplay e competições interativas. Data: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Horário: sexta, das 19h às 21h; sábado e domingo, das 15h às 17h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, Vila Velha. Entrada: Gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.



Delírio Tropical A sexta do Delírio Tropical traz uma noite intensa dedicada ao rock e ao hardcore, com shows da banda Estado de Sítio em comemoração aos 25 anos de carreira, homenagem de Metteoro ao Mangue Beat, Whatever Happened to Baby Jane com participação especial, Muddy Brothers e o encerramento com Mukeka Di Rato , referência do hardcore nacional. Horário: a partir das 16h. Local: Arena de Verão de Vila Velha, na Praia de Itapuã, na altura da Rua Dr. Jair de Andrade com a Avenida Gil Veloso. Entrada: gratuita.



Festival Batidas do Mundo A abertura do Festival Batidas do Mundo ocupa o Cais das Artes com uma celebração da percussão brasileira, reunindo artistas do Espírito Santo e grandes nomes da cena nacional. A noite começa com uma homenagem a Naná Vasconcelos, referência mundial do instrumento, seguida por apresentações de Luccas Martins com o Quarteto Zuri, Marcos Suzano Trio e o encontro entre Negadeza e o grupo Rala Coco, que leva ao palco a tradição do coco de roda nordestino. Horário: a partir das 19h30. Local: Cais das Artes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo site batidasdomundo.com.br.



Poze do Rodo O funkeiro Poze do Rodo comanda a edição Funk Beach no Cafe de La Musique Vila Velha, em uma noite que mistura batidas do funk, clima de praia e festa até o amanhecer. Horário: a partir das 21h (sexta) até 8h de sábado. Local: Cafe de La Musique Vila Velha. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 310, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Entrada: ingressos a partir de R$ 60.



Dead Fish O Mahalo Clube promove uma noite de rock pesado com show da banda Dead Fish, referência nacional do hardcore, em apresentação que promete riffs intensos, letras afiadas e muita energia do início ao fim. Horário: das 20h de sexta até 4h de sábado. Local: Street Rebels. Endereço: Avenida Atlântica, 2000, Xodó, Marataízes (Beira-mar). Entrada: ingressos a partir de R$ 50.



Paulo Ricardo O Verão Guriri 2026 segue com noite de nostalgia e pop rock em São Mateus. Quem sobe ao palco é Paulo Ricardo, revisitando sucessos que marcaram gerações e embalaram a história do rock nacional. Horário: 23h. Local: Orla de Guriri – São Mateus. Entrada: gratuita.



Sábado (31) Ensaio Kustelão Ensaio do Bloco Kustelão com Banda Movimento, Bateria da MUG, Guilherme Nascimento. Entrada: 1kg de alimento não perecível. Horário: a partir das 14h. Endereço: Avenida Osvaldo Horta Aguirre, Jardim Camburi, Vitória (próximo do Supermercado BH Norte Sul).

Boulevard Geek XP Evento gratuito que reúne fãs de games, cultura pop, cinema, séries, K-pop e cosplay, com atrações como dubladores convidados, shows ao vivo, karaokê, desfile de cosplay e competições interativas. Data: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Horário: sexta, das 19h às 21h; sábado e domingo, das 15h às 17h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, Vila Velha. Entrada: Gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

Cat Dealers Evento de verão que une música eletrônica, praia e sustentabilidade, com show do Cat Dealers e participação de Jotta, além de ação socioambiental com troca de resíduos por brindes. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 16h. Local: Pontal do Ipiranga, Linhares.

Cine Fun Fest Festival gratuito de cinema ao ar livre com sessões para todas as idades, exibidas em telão com estrutura completa, além de food park e recreação infantil. Data: sábado (31) e domingo (1º). Horários: sessões às 16h (Matinê), 18h (Pipoca) e 20h (Retrô). Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro (área externa, piso L3). Entrada: gratuita. Programação: filmes como Madagascar, Shrek, Monstros S/A, Ratatouille, Esqueceram de Mim (1990) e A Fantástica Fábrica de Chocolate (original).

Delírio Tropical O sábado do Delírio Tropical mistura samba, MPB e axé em uma programação que começa cedo, com Bloco Oitentação, Regional da Nair, Mais Astral (gravando DVD ao vivo), shows autorais de Ada Koffi, encontros de Fábio Carvalho com Caju e Marcos Bifão com Alexandre Borges, e encerra com o axé vibrante de Beto Kauê. Horário: a partir das 9h. Local: Arena de Verão de Vila Velha, na Praia de Itapuã, na altura da Rua Dr. Jair de Andrade com a Avenida Gil Veloso. Entrada: gratuita.

Festival Batidas do Mundo O segundo dia do Festival Batidas do Mundo propõe um mergulho nos ritmos populares e nas experimentações contemporâneas da percussão, com shows da Camerata Jovem Rochativa convidando Edu Szajnbrum, Léo de Paula Septeto, Barbatuques e o encerramento com o Bloco Balança Penha, que mistura congo capixaba e sonoridades brasileiras em uma apresentação vibrante. Horário: a partir das 18h30. Local: Cais das Artes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo site batidasdomundo.com.br.



Delacruz O rapper Delacruz desembarca em Vitória com a turnê Vinho, levando ao palco as faixas do álbum homônimo que vem repercutindo nacionalmente, além de sucessos que marcaram sua trajetória no rap e no R&B brasileiro. Horário: abertura às 21h, show às 22h30. Local: Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória, Vitória. Entrada: ingressos à venda no Blueticket.



Tomate no trio elétrico Ainda dentro do Verão Guriri 2026, o axé toma conta da madrugada com Tomate, que comanda o trio elétrico com muita energia, clima de carnaval fora de época e vibração típica do verão capixaba. Horário: noite de sábado, após os shows de abertura. Local: Orla de Guriri, São Mateus. Entrada: gratuita.



Estreia do Festival JAM Jazz, Arte e Movimento, evento que propõe um mergulho no jazz como linguagem cultural ampla, reunindo shows, oficina infantil, roda de conversa, palestra e lançamento de livro. O destaque musical é o espetáculo “TerraBrasilES Convida”, com a TerraBrasilES Jazz Band e participações especiais, além do projeto Lo-Fi Jazz com DJ e sax ao vivo. Horário: a partir das 16h (das 11h às 16h, entrada gratuita no Brizz Bar). Local: Brizz Bar. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita até 16h; após esse horário, ingresso mediante retirada antecipada, pelo site Zig Tickets.



Domingo (1) Boulevard Geek XP Evento gratuito que reúne fãs de games, cultura pop, cinema, séries, K-pop e cosplay, com atrações como dubladores convidados, shows ao vivo, karaokê, desfile de cosplay e competições interativas. Data: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Horário: sexta, das 19h às 21h; sábado e domingo, das 15h às 17h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, Vila Velha. Entrada: Gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

Cine Fun Fest Festival gratuito de cinema ao ar livre com sessões para todas as idades, exibidas em telão com estrutura completa, além de food park e recreação infantil. Data: sábado (31) e domingo (1º). Horários: sessões às 16h (Matinê), 18h (Pipoca) e 20h (Retrô). Local: Shopping Mestre Álvaro – Pátio Mestre Álvaro (área externa, piso L3). Entrada: gratuita. Programação: filmes como Madagascar, Shrek, Monstros S/A, Ratatouille, Esqueceram de Mim (1990) e A Fantástica Fábrica de Chocolate (original).

Delírio Tropical O último dia do Delírio Tropical reúne uma verdadeira moqueca de ritmos, com música eletrônica, marchinhas, grandes rodas de samba, pop moderno, samba crioulo, country e reggae, passando por atrações como Siri de Tamanco, Explosão do Pagode, Samba Crioulo, Dallas Country e o encerramento com Macucos e o projeto Timbamarley. Horário: a partir das 9h, com programação ao longo do dia e da noite. Local: Arena de Verão de Vila Velha, na Praia de Itapuã, na altura da Rua Dr. Jair de Andrade com a Avenida Gil Veloso. Entrada: gratuita.

